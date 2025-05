Maison MIHARA YASUHIROとPeace and Afterのコラボレーション第2弾が決定。

株式会社ブラザーフッド・コーポレーション

“マッチアップウェア”の提案を得意とするストリートブランド Peace and After(ピース アンド アフター)が、ファッションシーンで独自の存在感を放つコレクションブランド Maison MIHARA YASUHIRO(メゾン ミハラヤスヒロ)とコラボレーションの第2弾として、 Maison MIHARA YASUHIROのオリジナルキャラクターである「ビリー君」のソフビフィギュアを2025年5月24日(土)に中目黒に拠点を構えるCAPSULE by Peace and After及びPeace and After公式オンラインストア、Maison MIHARA YASUHIRO直営店と公式オンラインストアにて発売します。今回のコラボレーションでは、Maison MIHARA YASUHIROのアイコン的キャラクターのビリー君を、全高約17cmのチャーミングなソフビフィギュアとして立体化。5色展開で登場する本アイテムは、ファッションフィギュアとしてはもちろん、インテリアとしても楽しめる遊び心あふれるデザインです。

2022年に誕生したビリー君。「照れ屋のビリー君。外に出る時に服がないことに気づいたので、シーツをかぶりました。スニーカーが大好きなビリー君は、オリジナルソールスニーカーを履いて出かけます。」

そんなユニークな背景を持つビリー君が、今回初となるコラボレーションでフィギュア化され、 特徴的なアンニュイな目元や、ふわりと揺れるシーツの質感、そして足元にはMaison MIHARA YASUHIROの代名詞とも言えるオリジナルソールスニーカーが、ソフビとして細部まで忠実に再現されています。フィギュア本体は、コレクター心をくすぐるユーモアあふれる専用パッケージ入り。Peace and AfterとMaison MIHARA YASUHIRO、両ブランドのロゴがあしらわれ、コラボレーションを象徴する仕上がりとなっています。

□発売日:2025年5月24日(土)

□商品:

メゾン ミハラヤスヒロ×ピース アンド アフター ビリー君

ブラック/グレー/ブラウン/グリーン/イエローの計5色

税込み 各14,300円

□発売箇所:

・CAPSULE by Peace and After 東京都目黒区上目黒1-6-12 1F(店休:不定休)

・Peace and After 公式オンラインストア https://peaceandafter.jp/(https://peaceandafter.jp/)

・Maison MIHARA YASUHIRO直営店

・Maison MIHARA YASUHIRO 公式オンラインストア https://miharayasuhiro.jp/

□Maison MIHARA YASUHIRO(メゾン ミハラヤスヒロ)

三原康裕がデザイナーを務めるブランド。

1996年にシューズブランドとしてスタート。既存の枠にとらわれない発想や、深く踏込んだデザインワークをシューズはもちろんの事、ストイックだが遊び心のある服をテーマに国内外問わずそのデザインは注目を浴び続けている。

Maison MIHARA YASUHIRO @miharayasuhiro_official(https://www.instagram.com/miharayasuhiro_official/)

□Peace and After(ピース アンド アフター)

ストリートカルチャーを軸に、古今東西の異なる歴史・文化をミックスし、クリエイティブに落とし込むデザインチーム、及び彼らが手掛けるブランド。“マッチアップウェア”作成を得意とし、これまでに数多くのブランド・アーティスト・クリエーターとのチームアップを実現。また、日本が世界に誇るアニメーション作品やカートゥーン作品、ゲームコンテンツとのユニゾンも果たすなどクリエーションは多岐に渡る。

Peace and After @peaceandafter(https://www.instagram.com/peaceandafter/)

CAPSULE by Peace and After(直営店)@capsule_jpn(https://www.instagram.com/capsule_jpn/)