『WIND BREAKER 不良たちの英雄譚』、総合コミュニティ連動キャンペーン第3弾 を開催！
Discordコミュニティの企画・運営支援を行うナイル株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：高橋飛翔、以下ナイル）は、株式会社講談社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：野間省伸）が提供するTVアニメ『WIND BREAKER』を題材としたオンラインゲーム『WIND BREAKER 不良たちの英雄譚』（略称、『ウィンヒロ』）とWIND BREAKER 総合コミュニティによる第3弾連動キャンペーンを5月23日より開催いたします。
キャンペーンサイトURL：https://www.wb-rebelheroes.com/discord/
本キャンペーンは『WIND BREAKER 不良たちの英雄譚（ウィンヒロ）』とWIND BREAKER公認コミュニティの連動企画です。
▼WIND BREAKER 総合コミュニティ×ウィンヒロ連動キャンペーン第3弾 「獅子奮迅伝を攻略しよう！」
各ミッションに挑戦して「獅子の絆」ポイントを獲得しよう！
みんなの合計「獅子の絆」ポイントが一定数に達するごとに、参加者全員にガチャチケットなどの豪華報酬をプレゼント！！
＜開催期間＞
開催期間 2025/5/23（金）～ 2025/6/6（金）
＜キャンペーンの参加方法＞
1. フォームからプレイヤーIDを入力してキャンペーンに登録
2. 各ミッションを行い、「獅子の絆」ポイントを獲得しよう！
3. みんなの「獅子の絆」ポイントが一定数に達するごとに、参加者全員にガチャチケットなどの豪華報酬をプレゼント!!
＜ミッション一覧＞
１. #ウィンヒロ #獅子奮迅伝 のハッシュタグをつけてXでたくさんポストしよう
２. ウィンブレ総合コミュニティの攻略フォーラムで「獅子奮迅伝」タグの攻略情報を充実させよう
３. ウィンブレ総合コミュニティにたくさん投稿しよう
４. 獅子奮迅伝１章Normalをクリアしよう
５. 獅子奮迅伝４章Normalをクリアしよう
６. 育成クエストでたくさんバトルしよう
＜報酬一覧＞
[表: https://prtimes.jp/data/corp/55900/table/584_1_8b73988a13bdcd337562b56ae9f892e9.jpg ]
＜参加ルール＞
STEP1 WIND BREAKER総合コミュニティのDiscordに参加しよう
リンク：https://discord.gg/R5uP6UZSA2(https://discord.gg/R5uP6UZSA2)
STEP2 参加フォームからプレイヤーIDを登録しよう
フォーム：https://forms.gle/j1ynZ5YxBfKNUyAGA
STEP3 ミッションに挑戦し、「獅子の絆」ポイントを集めよう！
・ゲームプレイ
・X（旧Twitter）リポスト
・コミュニティ盛り上げ
でポイントを獲得！
詳細はこちら：https://games.app-liv.jp/winhero_breakdown(https://games.app-liv.jp/winhero_breakdown)
STEP4 参加者の合計ポイントが目標に達するごとに配布アイテムが増加！
すべてのミッションクリアで参加者全員にレギュラーガチャチケット10連分などの豪華報酬を配布！
報酬詳細はこちら：https://games.app-liv.jp/archives/569892
本イベントの詳細については、総合Discordコミュニティ内のお知らせや公式サイト、公式Xをご確認ください。
総合Discordコミュニティ：https://discord.gg/R5uP6UZSA2(https://discord.gg/R5uP6UZSA2)
「WIND BREAKER」アニメ公式サイト：https://wb-anime.net/
「WIND BREAKER 不良たちの英雄譚」公式サイト：https://www.wb-rebelheroes.com/(https://www.wb-rebelheroes.com/)
公式X：https://x.com/winhero_PR(https://x.com/winhero_PR)
■『WIND BREAKER 不良たちの英雄譚』（略称：ウィンヒロ）とは？
TVアニメ『WIND BREAKER』の世界をゲームならではの演出で表現した3DアニメーションRPGです。3Dグラフィック×アニメカットで描くTVアニメのストーリーや、兎耳山たち獅子頭連のオリジナルストーリー『獅子奮迅伝』をお楽しみいただけます。簡単操作で遊べるアニメティックバトルではお馴染みのキャラクターたちが登場。「必殺技」やロール次第で演出が変わる「タッグスキル」を駆使して戦闘に挑みましょう。他にも、キャラクターたちと様々な話題で絆を深めることができる「交流」や、3Dで再現された東風商店街の散策など遊べる要素は盛りだくさん。ボウフウリンや獅子頭連のメンバーたちと街を守りましょう！
■ウィンブレ公認Discordコミュニティとは？
漫画・アニメ・ゲームに関する最新情報や、『ウィンブレ』ファン、『ウィンヒロ』プレイヤー同士が交流を深める場。Discordコミュニティ参加者のみが参加できるイベントなども開催中です。
総合コミュニティへの参加はこちら：https://discord.gg/R5uP6UZSA2(https://discord.gg/R5uP6UZSA2)
■ゲーム概要
タイトル：『WIND BREAKER 不良たちの英雄譚』（ウィンヒロ）
ジャンル：3DアニメーションRPG
プラットフォーム：スマートフォン（iOS/Android）、Windows 、Steam
価格：アイテム課金型（基本プレイ無料）
ストアURL
App store：https://apps.apple.com/jp/app/id6670387532(https://apps.apple.com/jp/app/id6670387532)
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.wb.rebelheroes(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.wb.rebelheroes)
Steam：https://store.steampowered.com/app/3324740/WIND_BREAKER(https://store.steampowered.com/app/3324740/WIND_BREAKER)
Windows：https://www.wb-rebelheroes.com/pc/
原作漫画情報
原作：にいさとる『WIND BREAKER』（講談社「マガジンポケット」連載）
https://pocket.shonenmagazine.com/episode/13933686331776549532
講談社コミックスにて1～21巻好評発売中！
(C)にいさとる・講談社／WIND BREAKER Project (C)WIND BREAKER 不良たちの英雄譚 Project
■株式会社講談社概要
所在地 ：東京都文京区音羽2-12-21
代表者 ：代表取締役社長 野間省伸
URL ：http://www.kodansha.co.jp/(http://www.kodansha.co.jp/)
■ナイル株式会社概要
所在地 ：東京都品川区東五反田1丁目24-2 JRE東五反田一丁目ビル 7F
代表者 ：代表取締役社長 高橋 飛翔
証券コード：5618（東証グロース市場）
URL ： https://nyle.co.jp(https://nyle.co.jp)