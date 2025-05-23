サイン会開催決定！『ブギーポップ』『青ブタ』『狼と香辛料』と電撃文庫人気作がそろい踏み！【電撃文庫 超感謝フェア2025夏】
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）の電撃文庫では、「電撃文庫 超感謝フェア2025夏」として、人気作品3シリーズのサイン会開催を決定いたしました。
サイン会を実施予定の作品は、『ブギーポップ』シリーズ（著者：上遠野浩平 イラスト：緒方剛志）、『青春ブタ野郎』シリーズ（著者：鴨志田 一 イラスト：溝口ケージ）、『狼と香辛料』シリーズ（著者：支倉凍砂 イラスト：文倉 十）です。
応募詳細は、各書店の特設ページよりご確認ください。
電撃文庫 超感謝フェア2025夏 サイン会「ブギーポップ」シリーズ＠AKIHABARAゲーマーズ本店
開催書店：AKIHABARAゲーマーズ本店
登壇者：上遠野浩平、緒方剛志
開催日時：2025年8月23日（14:00～）
定員：150名
募集期間：2025年6月21日～7月20日
当選発表日：2025年7月31日
詳細を見る :
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6259
▼最新刊発売情報
電撃文庫『ブギーポップ・ナイトメア 悪夢と踊るな子供たち』
発売日：2025年7月10日
発行：株式会社KADOKAWA
電撃文庫 超感謝フェア2025夏 サイン会「青春ブタ野郎」シリーズ＠ジュンク堂書店 池袋本店
開催書店：ジュンク堂書店 池袋本店
登壇者：鴨志田 一、溝口ケージ
開催日時：2025年8月30日（14:00～）
定員：150名
募集期間：2025年6月21日～7月20日
当選発表日：2025年7月31日
詳細を見る :
https://honto.jp/store/news/detail_041000115094.html?shgcd=HB300
▼最新刊発売情報
電撃文庫『青春ブタ野郎はビーチクイーンの夢を見ない＋』
発売日：2025年7月10日
発行：株式会社KADOKAWA
書誌情報：https://dengekibunko.jp/product/aobuta/322501000103.html
電撃文庫 超感謝フェア2025夏 サイン会「狼と香辛料」＠メロンブックス名古屋2号店
開催書店：メロンブックス 名古屋2号店
登壇者：支倉凍砂、文倉 十
開催日時：2025年9月20日（14:00～）
定員：150名
募集期間：2025年7月25日～8月17日
当選発表日：2025年8月28日
詳細を見る :
https://www.melonbooks.co.jp/tags/index.php?tag=%E9%9B%BB%E6%92%83%E6%96%87%E5%BA%AB%20%E8%B6%85%20%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A22025%E5%A4%8F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%B3%E4%BC%9A%E3%80%8C%E7%8B%BC%E3%81%A8%E9%A6%99%E8%BE%9B%E6%96%99%E3%80%8D%EF%BC%A0%E3%83%A1%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B2%E5%8F%B7%E5%BA%97
▼最新刊発売情報
『狼と香辛料 文倉十画集２』
発売日：2025年8月8日
発行：株式会社KADOKAWA
電撃文庫 超感謝フェア2025夏
今年の夏も読者の皆さまに感謝の気持ちを込めて、2025年8月1日（金）～9月30日（火）に開催いたします。
フェア詳細は後日発表予定です。
関連情報
電撃文庫 公式サイト： https://dengekibunko.jp/
電撃文庫 公式X： https://twitter.com/bunko_dengeki
電撃文庫・電撃の新文芸 公式YouTube： https://www.youtube.com/@bunko_dengeki