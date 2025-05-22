『第6回AmazonスマイルSALE』日本防災協会認定 Greeshow 携帯浄水器 災害時に役立つ「命の水」を守る！防災備蓄向け電動浄水器が最大33%OFF

メリショー・ジャパン 株式会社

A. GS-2811電動型携帯浄水器：https://amzn.to/3YIxvdx(https://amzn.to/3YIxvdx)

特徴：0.01ミクロン 中空糸膜浄水、懐中電灯機能、厚生労働省水質検査適合品、手回し発電機能、ソーラー充電機能、スマホ充電機能、PSE技術適合品

Ｂ. GS-2801電動型携帯浄水器：https://amzn.to/3NJYSP2(https://amzn.to/3NJYSP2)

特徴：0.01ミクロン 中空糸膜浄水、懐中電灯機能、厚生労働省水質検査適合品、軽量

Ｃ. GS-288携帯浄水器：https://amzn.to/3RlrdOa(https://amzn.to/3RlrdOa)

特徴：0.01ミクロン中空糸膜フィルター、厚生労働省水質検査適合品、緊急用ホイッスル付き

Ｄ. GS-282携帯浄水器：https://bit.ly/4fmA8IT(https://bit.ly/4fmA8IT)

特徴：厚生労働省水質検査適合品、フィルター交換可能、吸引ノズル付き、軽量

E. GS-286浄水ボトル: https://www.amazon.co.jp/dp/B0CD844FDW

特徴：厚生労働省水質検査適合品、フィルター交換可能、折りたたみ式、持ち運びに便利

データで見る「災害時の水リスク」実態調査

▼内閣府防災白書2023 分析結果

・首都直下地震発生時、断水人口：1,340万人（東京都人口の98%）

・給水所1人あたり配給量：3リットル/日（成人必要量の60%）

・断水復旧までの平均：96時間（液状化地域では1週間以上）

▼隠れた危険性（東京大学生産技術研究所 監修）

「震度5以上で発生する水道管の逆流現象」

→ 排水管の亀裂から汚水が逆流、貯水タンクが汚染されるケースが62%

→ 一見透明な水でも大腸菌群が基準値の300倍検出（2016年熊本地震実測値）

専門家が教える「家庭で実践すべき3段階防御」

STEP1：平常時備蓄

▶推奨量：1人×4リットル/日×7日分

▶問題点：保管場所の限界→ 解決策：当社「Greeshow 携帯浄水器」なら貯水タンク内蔵で省スペース化

STEP2：給水車対応

▶課題事例：

・重いペットボトルの運搬（平均8kg/回）

・長時間の行列（最大4時間）

→ 解決策：「Greeshow ポータブル浄水器」で直接給水可能

STEP3：非常時活用

▶雨水/川水の安全な利用法：

→ 「Greeshow 電動浄水器」移動可能な浄水場

Greeshowが選ばれる理由は何か？(https://www.amazon.co.jp/greeshow)

MERYSTAR会社で、香港に本社をおき、長年浄水器フィルターの技術を磨き、さまざまな経験を積み重ねてきました。

2021年GreeShowブランドを作り、「緑、溢れる」という願いを込めて、地球環境保護への取り組みをブランドイメージとしました。

弊社は、「地球のためになる」をコンセプトに、お客様やお客様の大切な人だけでなく、自然環境から生産者や消費者に至るまでのプロセスにおいて、健康的なライフスタイルの提案の一つとして、携帯浄水器の開発・販売を行っています。