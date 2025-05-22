[Nextorageイメージング製品] AmazonスマイルSALE参加のお知らせ

Nextorage株式会社

Nextorage株式会社(ネクストレージ株式会社、代表取締役：本多 克行、神奈川県川崎市)は、Amazonにて開催される「AmazonスマイルSALE」に参加いたします。

Nextorageは、5月30日(金) 9:00～6月2日(月)23:59までの本セールに先駆け、5月23日(金) 12:00～5月30日(金) 8:59までの先行セールにも参加予定です。

今回のセールでは、ご好評いただいているCFexpress Type Bメモリーカードの「NX-B2SE512G」を25%OFF、CFexpress Type Aメモリーカードの「NX-A1SE480G」を20%OFFで販売いたします。NX-B2SE512GとNX-A1SE480Gは、ポートレートや風景写真などの静止画から最高8K 30fpsの高画質動画の撮影まで、マルチにお使いいただけるメモリーカードです。

美しい新緑をカメラに収めるのに最適なモデルですので、ぜひこの機会にお買い求めください。

【AmazonスマイルSALE】

先行セール：2025年5月23日(金) 12:00 ～ 5月30日(金) 8:59

本セール：2025年5月30日(金) 9:00 ～ 6月2日(月) 23:59

Amazon Nextorage公式ストア セール対象商品ページ（Imaging）(https://amzn.to/44I53NC)

【対象商品】

※表記価格はすべて税込みです。

■CFexpress Type Bメモリーカード

・NX-B2PROシリーズ：次世代規格CFexpress 4.0対応のCFexpress Type Bメモリーカード

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/135_1_9eec689d83356fb91080d6285db3f612.jpg ]

・NX-B1PROシリーズ：プロフェッショナルの要求に応える、速度を追求したCFexpress Type Bメモリーカード

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/135_2_9926137f2266c057d4c3268391367977.jpg ]

・NX-B3AEシリーズ：映像制作に最適なVPG400対応で高容量のアドバンストモデル

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/135_3_2ca834fe9c659dfc9d6a38216ec924cf.jpg ]

・NX-B3SEシリーズ：CFexpress4.0対応CFexpress Type Bメモリーカードのスタンダードモデル

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/135_4_2f13305fdef9dc528a2309e0b470e92f.jpg ]

・NX-B2SEシリーズ： 8K30fps動画まで対応するマルチなCFexpress Type Bメモリーカード

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/135_5_1cb9e5c12fc55535161f1cba578fad9c.jpg ]

■CFexpress Type Bメモリーカード用カードリーダー

・NX-SB1PRO：最新規格CFexpress 4.0に対応し、USB 40Gbpsインターフェースを採用したCFexpress Type B用カードリーダー

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/135_6_9d302677db9df9aedb1a32f1617484b8.jpg ]

・NX-SB1SE：優れた放熱効果で安定したデータ転送を実現するCFexpress Type B用カードリーダー

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/135_7_21c0272a1e6f8d5a1c9fcf815b5c1516.jpg ]

■CFexpress Type Aメモリーカード

・NX-A1PROシリーズ：高速連写撮影や高速ビットレート動画撮影に最適なCFexpress Type Aメモリーカード

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/135_8_ddbff82ea99ea461a70b8f4f27998d8c.jpg ]

・NX-A2SEシリーズ：CFexpress4.0対応CFexpress Type Aメモリーカードのスタンダードモデル

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/135_9_f8e1ab4f9d287ff10a5741a036b4263e.jpg ]

・NX-A1SEシリーズ： 全容量VPG200準拠で安定した高画質動画撮影を可能にするCFexpress Type Aメモリーカード

[表10: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/135_10_137461633351ac19ba9e0321b6c9c6e0.jpg ]

■CFexpress Type Aメモリーカード用カードリーダー

・NX-SA1PRO：最新規格CFexpress 4.0に対応し、USB 40Gbpsインターフェースを採用したCFexpress Type A用カードリーダー

[表11: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/135_11_d60b4aef36ca86356c0a7850fa6e0aef.jpg ]

■SDXC UHS-II メモリーカード

・NX-F2PROシリーズ：UHS-II規格の上限に迫る高速性能で8K動画撮影や高速連写に優れた性能を発揮

[表12: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/135_12_7d43077641b0edea9580f49385e18160.jpg ]

・NX-F2SEシリーズ：４Kなどの高品質動画の撮影や、静止画の連続撮影が必要なシーンでも活躍するスタンダードエディション

[表13: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/135_13_57e8c9589f605abf66affddc4eccfe5a.jpg ]

■SDXC UHS-I メモリーカード

・NX-F2CLシリーズ：最大読み出し速度200 MB/sを誇るUHS-I SDカードの新定番

[表14: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/135_14_b56be5efea2a8d0e2e9245934ea5895f.jpg ]

■SDメモリーカード用デュアルスロットカードリーダー

・NX-DF1CL：2枚同時読み出し時も1枚読み出し時と同等の転送速度を発揮するデュアルスロットSDカードリーダー

[表15: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/135_15_06b4868e877029c2856a11272788c8ac.jpg ]

■USB 40GbpsポータブルSSD

・NX-PS1PROシリーズ：USB 40Gbpsインターフェースと放熱性に優れた筐体で高速ながら安定したデータ転送を実現

[表16: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/135_16_ad476c9e1c2a67b3810ad6b9f1bdac1c.jpg ]

■microSDXC UHS-IIメモリーカード

・NX-M2SEシリーズ：UHS-II V60に対応し、カメラやゲーム機器など様々なユースケースに対応したmicroSDカード

[表17: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/135_17_12c42ec6b51fc037b9644a43b555b2c3.jpg ]

製品情報・画像は以下Google Drive よりダウンロードいただけます

製品情報・画像(Google Drive)(https://drive.google.com/drive/folders/1XBK9eYWwjEmkP79U_UupRGu8M611clPq?usp=sharing)

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本件に関してのお問い合わせ先

Nextorage株式会社｜press@nextorage.jp