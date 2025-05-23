観世流能楽師 桑田貴志主催公演「桑田貴志 能まつり」第15回記念公演の節目に大曲「道成寺」2度目の挑戦

ロングランプランニング株式会社

株式会社深川能舞台主催、桑田貴志 能まつり「道成寺」が2025年6月29日 (日)に二十五世観世左近記念観世能楽堂（東京都中央区銀座6-10-1）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

カンフェティにてチケット発売中 :http://confetti-web.com/@/nohmatsuri

公式ホームページ

https://fukagawanohbutai.sakura.ne.jp/oshirase/2025matsuri.html

「道成寺」は能楽師の卒業試験と言われます。桑田貴志が師匠・観世喜之師のお許しを得て身を削るような稽古を重ね、全身全霊で、この大曲に挑んだのは2009年でした。

自身の研鑽の為に立ち上げた自主公演「桑田貴志 能まつり」15回の節目に再び挑戦します。

「道成寺」は能の中でかなり特殊な演目で、演者にとっては一瞬たりとも気の抜けない山場の連続ですが、お客様にとっては見どころ満載の楽しい能と言えます。

一番の見どころは鐘入りです。上から落ちてくる80kgほどの大きな釣鐘の中にタイミングを合わせて飛び込むという、危険と背中合わせのスリリングな舞台展開をみせます。

今回は、「赤頭」という小書（特殊演出）で演じます。後半のシテの出で立ちが赤頭と緋長袴に替わります。緋長袴は矢来観世家初代・観世清之師が考案したと言われます。矢来観世家の十八番（おはこ）の演出です。師匠や先輩からしっかり芸を受け継ぎ、「これぞ矢来観世家の道成寺」と胸を張って演じたいと思います。

【番組】

桑田貴志 能まつり 「道成寺 赤頭」

仕舞 「籠太鼓」 観世喜正

「卒都婆小町」観世喜之

狂言 「樋の酒」 シテ（太郎冠者） 野村万作

能 「道成寺 赤頭」

シテ（白拍子・蛇体） 桑田貴志

ワキ（道成寺住僧） 福王和幸

アイ（能力） 野村萬斎 野村裕基

地謡 観世喜正

「道成寺」あらすじ

紀伊国、道成寺の釣鐘の再興供養へ、一人の白拍子（前シテ）が現れる。白拍子は一心に舞を舞ううちに「この鐘が恨めしい」と釣鐘の中に飛び入ると轟音と共に鐘は落ちてしまう。寺の住職（ワキ）は昔、山伏に恋焦がれた娘が、蛇の姿に身を変えて山伏を追いかけ、鐘にまとわり山伏を焼き殺してしまったことを語る。現れた白拍子は娘の怨霊であろうと考えた住職が、鐘に向かって祈り始めると白拍子が蛇体（後シテ）となって現れ、住職達が必死に祈ると蛇体は力尽き日高川へ飛び込む。

桑田貴志プロフィール

深川能舞台（代表：観世流能楽師シテ方 桑田貴志）

1971年生。観世喜之に師事。(公社) 能楽協会会員。観世九皐会、緑泉会をはじめ、多くの舞台に出演し、新作、海外公演にも多数携わる。「道成寺」・「望月」・「安宅」を披く。下町・深川に「深川能舞台」を構え、江戸三大祭の一つである「深川八幡祭り」にて「能奉納」を行うなど、演能活動、能楽普及活動に努める。2010年より自主公演「能まつり」を主催。

謡曲仕舞教室「茉莉会」主宰。能楽入門講座「能楽サロン」主宰。明治大学能楽研究部 師範。シンガポールの演劇学校「Intercultural Theatre Institute」能楽講師。

重要無形文化財総合認定保持者

公演概要

桑田貴志 能まつり「道成寺」

公演期間：2025年6月29日 (日)

会場：二十五世観世左近記念観世能楽堂（東京都中央区銀座6-10-1）

■出演者

桑田貴志

観世喜之

観世喜正

野村万作

野村萬斎

野村裕基

■公演スケジュール

仕舞14:00

狂言14:15

休憩14:35

能14:50

終演16:40

※開場は、開演の60分前

■チケット料金

【指定席】

ＳＳ席：12,000円 Ｓ席：10,000円 Ａ席：9,000円

【自由席】

自由席：7,000円

学生席：4,000円 ※ 26歳未満（要学生証）

（税込）

※未就学児のご入場は出来ません。

チケットサイト「カンフェティ」

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