管理機能付ギガビットレイヤ2 スイッチ「FXC5728/FXC5710」を発売

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FXC株式会社

FXC株式会社（本社：東京都台東区　代表取締役社長：谷輪 重之）は、管理機能付ギガビットレイヤ2 スイッチ「FXC5728」「FXC5710」の受注を2025年5月26日(月)より開始します。



FXC5710


FXC5728

FXC5700シリーズは10/100/1000Mbps RJ45ポートと独立したギガビットSFPスロットを備えたギガビットL2スイッチです。QoS と豊富な VLAN 機能をサポートし、様々なアプリケーションに応じた適切な帯域管理が可能。


メンテナンス管理が容易で、学校、自治体、ホテル、オフィスならびにキャンパスのネットワークにおけるアクセス要件を満たします。



■製品型番と標準価格


・FXC5728 ：\114,000（税別）


・FXC5710 ：\ 62,000（税別）



■受注開始日　2025年 5月26日(月)


■出荷開始日　2025年 5月26日(月)



■製品情報　


・FXC5728 : https://www.fxc.jp/products/switch/fxc5728/



・FXC5710 : https://www.fxc.jp/products/switch/fxc5710/



■製品特長



　・ジャンボフレームに対応


　・8K 個のMACアドレスエントリーを対応


　・STP（IEEE802.1D準拠）、RSTP（802.1w準拠）、MSTP（802.1s準拠）に対応


　・StaticLAG及び、LACPを用いたリンクアグリゲーションをサポート


　・ポートベース VLAN, IEEE802.1Q VLAN、Voice VLAN 、Q-in-Q(double tagging)機能に対応


　・各ポートで8段階の802.1p /DSCP /TOSのQoSに対応


　・IEEE 802.3x (Full Duplex)とバックプレッシャ(Half Duplex)の各フローコントロール機能を搭載


　・ループ検知/遮断機能に対応


　・IEEE 802.1x セキュリティ機能に合わせVLAN登録及びゲストVLANに対応


　・STP（IEEE802.1D準拠）、RSTP（802.1w準拠）、MSTP（802.1s準拠）


　・ACL機能でL2 ～ L4 のパケットコントロールに対応


　・IPマルチキャストのIGMP スヌーピング機能により、マルチキャスト・データを制限し、最適なパフォーマンスを確保


　・ブロードキャスト/マルチキャスト/ユニキャスト ストームコントロール対応


　・ARPインスペクション、IPソースガードに対応


　・RMON 1,2,3,9に対応


　・テキストベースの設定ファイルのダウンロード/アップロードに対応


　・DHCP クライアント / DHCP オプション 82 リレー / DHCP スヌーピングに対応


　・省エネ IEEE802.3az準拠 EEEパワーマネジメント及び、グリーンイーサネット対応


　・Web GUI及び、CLI (Console Port, Telnet, SSH) をサポート


　・RoHS2.0 指令に準拠