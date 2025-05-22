『MILGRAM -ミルグラム-』「ユノ」直筆サイン入りCDの数量限定発売決定！

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株式会社arma bianca


漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS STORE」を運営する株式会社アルマビアンカは『MILGRAM -ミルグラム-』より囚人番号002「ユノ」の直筆サイン入りCDを2025年6月18日（水）より数量限定で発売します！




漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS STORE」を運営する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、この度、『MILGRAM -ミルグラム-』より囚人番号002「ユノ」の直筆サイン入りCDを2025年6月18日（水）より数量限定で発売します！





発売期間：2025年6月18日（水）～なくなり次第終了


開催場所： MAGNET by SHIBUYA109　5F／AMNIBUS STORE


〒150-0041 東京都渋谷区神南1-23-10


営業時間：10：00～2１：00


https://magnetbyshibuya109.jp/


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【グッズ情報】



▼MILGRAM 第三審シングル ユノ『ライフ』


価格：1,818円 (税込)









上記商品の他にも『MILGRAM -ミルグラム-』の商品を多数ご用意しております。


詳細は下記サイトよりご確認ください。


https://amnibus.com/products/title/522



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。


※物販商品は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。


※お一人様1会計につき1個までの購入制限を設けさせていただきます。


※販売状況等によって、購入制限を変更させていただく場合がございます。


※制限は予告なく解除される場合がございます。あらかじめご了承ください。


※なくなり次第終了とさせていただきます。



AMNIBUS STOREで利用可能な決済サービスは下記になります。


https://store.amnibus.com/faq


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▼お客様へのお願い


※以下の行為はご遠慮ください。


・「MAGNET by SHIBUYA109」館内でのグッズ交換・金銭を用いた譲渡


・物を床に広げるなどの行為


・通路上でのお客様同士でのお待ち合わせ


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▼店舗情報


店名：AMNIBUS STORE


住所：〒150-0041 東京都渋谷区神南1-23-10　 MAGNET by SHIBUYA109　5F


営業日：月曜日～日曜日


営業時間：10：00～2１：00


　https://magnetbyshibuya109.jp/



▼AMNIBUS STORE(アムニバスストア)について









https://amnibus.com


https://twitter.com/AMNIBUS


https://twitter.com/AMNIBUS_STORE


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。



【本プレスリリースに関するお問い合わせ】


株式会社arma bianca


住所: 〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル3F


お問い合わせフォーム（https://armabianca.com/contact）よりご連絡をお願いいたします。


担当: 齊藤直樹


Mail: pr@armabianca.com


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発行元　　　　株式会社 arma bianca


Web　　　　　http://armabianca.com/


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