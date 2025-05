0 ¥¶¥Ã¥¯¡¦¥ªー¥¬¥¹¥ÈÁª¼ê °ì»þµ¢¹ñ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

この度、#0 ザック・オーガスト選手がアメリカに一時帰国することが決まりましたのでお知らせします。

※「ファンフェス2024-25」について

#0 ザック・オーガスト選手は5月31日(土)開催予定の「ファンフェス2024-25」は不参加となります。

#0 ザック・オーガスト選手コメント

Konnichiha, Mikawa family.

I'll be heading back home to the United Satates to visit my family and spend some time.

With my friends and my family, I enjoy a little bit of time back home in the off season.

To all the fans, boosters and supporters this year, thank you so much for all your love, dedication, and passion.It was truly amazing.

This season was very special.And we hope to continue building and growing. Thank you.

こんにちは、三河ファミリー!

私は今から家族を訪ねてアメリカに帰省し、しばらく過ごします。

オフシーズンの少しの間、友人や家族と故郷での時間を楽しみます。

全てのファン、ブースターの皆様の、愛情、献身そして情熱に心から感謝します。本当に素晴らしかった。

このシーズンはとても特別なものでした。そして、これからも更に成長していきたいと思います。ありがとうございました。