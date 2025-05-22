¡Ú¿Í»ö¡¦³¤³°»ö¶ÈÉôÉ¬¸«¡Û ¿ô»ú¤«¤é¸«¤¿³Æ¹ñ¤Î¿Í»ö¡¦Ï«Ì³ Ãæ¹ñ²ÚËÌÊÔ¡Ô¥ì¥Ýー¥ÈÌµÎÁ¸ø³«¡Õ
»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É :
https://client.insighta.co.jp/download/northchina
¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà°éÀ®¡¦¸¦½¤¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥¢¥«¥Ç¥ßー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶â ÄÁÒÙ¡Ë¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà°éÀ®¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¸þ¤±¤Î¤ªÌòÎ©¤Á»ñÎÁ¡Ö¿ô»ú¤«¤é¸«¤¿³Æ¹ñ¤Î¿Í»ö¡¦Ï«Ì³¡¡Ãæ¹ñ ²ÚËÌÊÔ¡×¤òÌµÎÁ¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡²ÚËÌÃÏ°è¡§ËÌµþ»Ô¡¢Å·ÄÅ»Ô¡¢²ÏËÌ¾Ê¡¢»³À¾¾Ê¡¢Æâ¥â¥ó¥´¥ë¼«¼£¶è
ºÇ¿·¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ¡¢µ®¼Ò¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà¤Î¿Í°÷ÇÛÃÖ¤ä°éÀ®·×²èºöÄê¤Ë¤ªÌòÎ©¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ñÎÁ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
£±.¡ÖÃæ¹ñ ²ÚËÌÃÏ°è¡×¤ÎÏ«Æ¯¿Í¸ý¡¦³ä¹ç¡¢»º¶ÈÊÌ½¢¶È¼Ô¿ôÅù¤Î¥Þ¥¯¥í¥Çー¥¿¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë
Ãæ¹ñ ²ÚËÌÃÏ°è¡ÊËÌµþ»Ô¡¢Å·ÄÅ»Ô¡¢²ÏËÌ¾Ê¡¢»³À¾¾Ê¡¢Æâ¥â¥ó¥´¥ë¼«¼£¶è¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÏ«Æ¯´Ä¶¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÄÏ¤à¤¿¤á¤Î¥Þ¥¯¥í¾ðÊó¤ò¸«¤ä¤¹¤¯¿Þ¼¨²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¸½¾õÇÄ°®¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦»ñÎÁ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£².Ê¿¶ÑµëÍ¿¤äºÇÄãÄÂ¶â¤ò¡¢ÃÏ¶è¤´¤È¤ËºÙ¤«¤¯²òÀâ
Ï«Æ¯´ØÏ¢¤Î¥³¥¹¥È¤Ï¡¢Èæ³Ó¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÃæ¹ñ²ÚËÌÃÏ°è¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸½¾õ¤òÃÏ¶èÊÌ¤Ë·ÇºÜ¡£
¤É¤ÎÅÔ»Ô¡¢¤É¤Î¿¦¼ï¤ÎµëÍ¿¤¬¹â¤¤¤Î¤«¡¢ÄÂ¶â¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤«Åù¡¢¿Í»ö¡¦³¤³°»ö¶ÈÉô¤Î¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£³.³¤³°»ö¶È¤ÎÅ¸³«¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌòÎ©¤ÄÏ«Ì³´ØÏ¢¾ðÊó¤â·ÇºÜ
Ãæ¹ñ¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢Ï«Ì³¤Ë¤ª¤±¤ëÃí°Õ¤¹¤Ù¤»ö¹à¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Ï«Æ¯¤Î´ð½à¤È¤Ê¤ëË¡Î§¤ä²ò¸ÛË¡À©¡¢½¢Ï«¥Ó¥¶¼èÆÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¼¡
¢¡²ÚËÌÃÏ°è¡§ËÌµþ»Ô¡¢Å·ÄÅ»Ô¡¢²ÏËÌ¾Ê¡¢»³À¾¾Ê¡¢Æâ¥â¥ó¥´¥ë¼«¼£¶è
1. Ï«Æ¯´ØÏ¢´ðÁÃ¥Çー¥¿
¡¡1-A¡¡Ãæ¹ñ¿Í¸ý¿ô¡¦²ÚËÌÃÏ°è¤Î¿Í¸ý¿ôÊ¬²ò
¡¡1-B¡¡Ãæ¹ñ²ÚËÌÃÏ°è·ÐºÑ»ØÉ¸
¡¡1-C¡¡Ãæ¹ñ¿Ê½ÐÆü·Ï´ë¶È¤Î¼ÂÂÖ
¡¡£±.¿Ê½Ð¶È¼ïÊÌ
¡¡£².¿Ê½ÐÃÏ°è
¡¡1-D¡¡Ãæ¹ñÁ´ÂÎ½¢¶È¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Î¿ä°Ü
¡¡1-E¡¡²ÚËÌÃÏ°è¤ÎÆÃ¿§¡¡¿Ê½Ð¤¹¤ë»þ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È/Î±°ÕÅÀ
2. ÄÂ¶â¡¦Ï«Ì³´ØÏ¢¤Î¥³¥¹¥È¡Ê²ÚËÌÃÏ°èÅÔ»ÔÉô¾Ü²ò¡Ë¡¡
¡¡2-A¡¡ºÇÄãÄÂ¶â
¡¡2-B¡¡¼Ò²ñÊÝ¸±ÉéÃ´Î¨
¡¡2-C¡¡Ì¾ÌÜÄÂ¶â¾å¾ºÎ¨
¡¡2-D¡¡Ê¿¶ÑµëÍ¿
¡¡£±.Ãæ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅÔ»Ô¤Î¥¯¥é¥¹ÊÌ
¡¡£².²ÚËÌÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë³Æ¶È¼ïÊÌ
3. ¼º¶È¼Ô¿ô¡¦¼º¶ÈÎ¨
¡¡3-A¡¡Ãæ¹ñÅÔ»ÔÉô¤Ë¤ª¤±¤ë¼º¶È¼Ô¿ô¤È¼ã¼ê¼º¶ÈÎ¨¡Ê16~24 ºÐ¡Ë¤Î¿ä°Ü
¡¡3-B¡¡²ÚËÌÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¼º¶ÈÎ¨
4. ¤ªÌòÎ©¤Á¾ðÊó
¡¡4-A¡¡¸Ä¿Í½êÆÀÀÇ¤ÎÀÇÎ¨
¡¡4-B¡¡Ï«Æ¯¤Î´ð½à¤È¤Ê¤ëË¡Î§
¡¡4-C¡¡½¢Ï«¥Ó¥¶¼èÆÀ
¡¡4-D¡¡²ò¸ÛË¡À©
Ä´ºº¤Î¼Â»ÜÇØ·Ê
³Æ¹ñ¤ÎÏ«Æ¯´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸½¾õ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤äÊ¿¶ÑµëÍ¿¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¥³¥¹¥È¤Ï¤É¤ìÄø¤«¤«¤ë¤Î¤«¡¢¸½ÃÏ¼Ò°÷¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò¤¹¤ë¤«¡¢ÇÄ°®¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»ö¹à¤ÏÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¹ñÊÌ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿Ï«Æ¯¥Çー¥¿¡¢Ï«Ì³´ØÏ¢¥³¥¹¥È¡¢Ï«Æ¯´Ä¶¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¿Í»öÀïÎ¬¤òºöÄê¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤ÇÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¥È¥ì¥ó¥É¡¦¾ÜºÙÊ¬ÀÏ»ñÎÁ¤¬½¾Íè¤É¤³¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ËÜ»ñÎÁ¤ÏÃæ¹ñ¤ò¤µ¤é¤ËÊ¬²ò¤·¡¢²ÚËÌÃÏ°è¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¤äºÇÄãÄÂ¶â¡¢»º¶ÈÊÌ½¢¶È¼Ô¿ô¡¢»ö¶È¿Ê½Ð¤¹¤ëºÝ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È/Î±°ÕÅÀ¤Ê¤É¡¢Ãæ¹ñ²ÚËÌÃÏ°è¤Î¿Í»ö¡¦Ï«Ì³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÉÙ¤Ê¥Çー¥¿¤ò½¸¤á¤¿¡¢ºÇ¿·»ñÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ñÎÁ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í»ö¤ä³¤³°»ö¶ÈÉô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà¤Î¿Í°÷ÇÛÃÖ¤ä°éÀ®·×²èºöÄê¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¡Ö³Æ¹ñ¤Î¿Í»ö¡¦Ï«Ì³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯»ñÎÁ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï²ÚËÌÃÏ°è¤ÎºÇ¿·¿ôÃÍ¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ¡¢
¤¼¤Òµ®¼Ò¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà¤Î¿Í°÷ÇÛÃÖ¤ä¡¢°éÀ®·×²èºöÄê¤Ë¤ªÌòÎ©¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É :
https://client.insighta.co.jp/download/northchina
¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà°éÀ®ÆÃ²½·¿¡ÖINSIGHT ACADEMY E¥éー¥Ë¥ó¥°¡×¤È¤Ï
¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà°éÀ®ÆÃ²½·¿¡ÖINSIGHT ACADEMY E¥éー¥Ë¥ó¥°¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢Âç¼ê¾å¾ì´ë¶È200¼Ò°Ê¾å¡¢10,000Ì¾°Ê¾å¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà°éÀ®¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà°éÀ®¤ÎÀìÌç¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
Ìó11,000Ì¾¤Î³¤³°¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀìÌç²È¤ÎÃÎ¸«¤ò½¸Ìó¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¥¹¥¥ë¡¦¥Þ¥¤¥ó¥É¡¦±þÍÑÎÏ¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë¶¯²½¤Ç¤¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà°éÀ®ÀìÌç¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£±.¥°¥íー¥Ð¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¡¢£².°ÛÊ¸²½¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¡¢£³.·Ð±ÄÃÎ¼±¡¢£´.³¤³°¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶Íý²ò¡¢£µ.¼ÂÌ³¸À¸ìÎÏ¡¢£¶.¼ÂÀïÅ¬ÍÑÎÏ¡Ë¤¬¡¢¡ÖINSIGHT ACADEMY¡×¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹ñÊÌ¤Ë¡×¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤òÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
E¥éー¥Ë¥ó¥°¤ò¸«¤ë :
https://insighta.jp/
¢£ÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¼õÉÕÃæ¡ª
¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¸þ¤±¤Ë¡¢150¹ÖºÂ°Ê¾å¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡ÖE¥éー¥Ë¥ó¥°¤Î2½µ´ÖÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¿½¤·¹þ¤ß :
https://client.insighta.co.jp/trial
ÌµÎÁ¤ªÌòÎ©¤Á»ñÎÁ¤Î¤´°ÆÆâ
¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ç¤Ï¡¢³¤³°»ö¶È¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà°éÀ®¤Î·×²èºöÄê¤Ë³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÌµÎÁ¤Î¥»¥ß¥Êー¤ä¥ì¥Ýー¥È»ñÎÁ¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌòÎ©¤Á»ñÎÁ¤ò¸«¤ë :
https://client.insighta.co.jp/documents
²ñ¼Ò³µÍ×
¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥¢¥«¥Ç¥ßー³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡§¢©105-0004 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶1-12-9 ¿·¶¶¥×¥ì¥¤¥¹7F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶â ÄÁÒÙ
ÀßÎ©¡§2019Ç¯12·î1Æü
»ñËÜ¶â¡§9500Ëü±ß
²ñ¼Ò¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://client.insighta.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà°éÀ®¡¦¸¦½¤¶È
¡¾ INSIGHT ACADEMY¡ÖE¥éー¥Ë¥ó¥°¡×¡§https://insighta.jp/
¡¾ INSIGHT ACADEMY¡Ö¸¦½¤¡×¡§https://client.insighta.co.jp/service/interactive_training
¡¾ INSIGHT ACADEMY¡Ö¸ì³Ø¡×¡§https://client.insighta.co.jp/service/language