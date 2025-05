AIM、ITEM2025にて「DeepXray」が医療機器部門第2位を獲得

AIM Japan株式会社

【展示会受賞概要】

台湾発のAI医療スタートアップ・AIM株式会社(Alpha Intelligence Manifolds, Inc.、以下AIM)は、2025年4月11日~13日にパシフィコ横浜にて開催された国内最大級の医用画像機器展示会「ITEM2025(International Technical Exhibition of Medical Imaging)」関連誌「Rad Fan Plus」の「エキスパートが選ぶITEM of the Year 2025」において、同社のAI骨粗鬆症診断ソリューション「DeepXray(TM) Spina, Coxa」(台湾FDA承認済、米国FDA及び日本薬機法申請計画中)が医療機器部門で第2位に選出された。

同賞は、展示製品の中から医療・放射線分野の専門家に選出されたものである。

選出理由として、東北大学病院AI Labの小林智哉助教は、「日常的に撮影される簡単な検査で骨密度を評価できることで、骨粗鬆症の早期診断と将来的な骨折リスク低減への貢献が期待される」とコメントしている。

【製品概要:「DeepXray(TM)シリーズ」について】

「DeepXray(TM)シリーズ」は、骨粗鬆症および変形性関節症といった整形外科はじめ内科、産婦人科、在宅医療等領域の慢性疾患を対象としたX線AI診断支援ソリューションであり、特に骨折のリスクが高いとされる脊椎および股関節の骨密度を、一般単純X線画像から迅速かつ高精度に評価可能とする。

同技術は、CTやDXAといった高額な検査機器を必要とせず、既設の一般X線撮影装置を活用することで、医療現場の検査導入負担を大幅に軽減できる点が特徴である。今後の導入を見据え、大規模医療機関のみならず、中小規模の医療機関や健診、市村町の検診の現場においてもこの導入のしやすさ且つ精度の高さは精密検査の普及を推進し、医療アクセス向上による地域医療の底上げにも寄与することが期待されている。

【高齢化社会における早期スクリーニングの必要性】

日本においては、高齢化の進行に伴い骨粗鬆症による要介護リスクが深刻化しており、地域医療・健診領域においても、早期スクリーニングがますます重要になってきている。

こうした背景を受け、AIMはコニカミノルタ株式会社と連携し、既存のX線撮影システムにおけるAI解析ソリューション提供の検討を進めている。今回のITEM2025では、同ソリューションをAI技術紹介として共同出展し、多数の医療従事者および機器メーカーから高い関心が寄せられた。

【大学病院・大手メーカーからの反響】

ITEM2025期間中には、キヤノン、富士フイルム、島津製作所といった国内大手機器メーカーに加え、東北大学病院、九州大学病院、長崎大学病院などの大学病院関係者からも具体的な問い合わせが寄せられており、今後の臨床研究展開・技術導入に向けた連携が期待される。

AIMは今後も、AIを活用した画像診断支援技術を通じて、高齢化社会に適応したAI医療技術の開発と社会実装を推進し、医療現場の課題解決に寄与していきたいと考えています。

地域医療・健診領域へ幅広く採用されることで、日本の健康寿命延伸に貢献してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

AIM Japan株式会社

email: goto@aimfolds.com

Web : https://www.aimfolds.com/

◎Rad Fan Plus: ITEM of the Year 2025 医療機器部門第2位受賞記事

◎ITEM2025当社講演風景