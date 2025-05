10 ¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥ì¥¤¥Þ¥óÁª¼ê °ì»þµ¢¹ñ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

この度、#10 ジェイク・レイマン選手がアメリカに一時帰国することが決まりましたのでお知らせします。

※「ファンフェス2024-25」について

#10 ジェイク・レイマン選手は5月31日(土)開催予定の「ファンフェス2024-25」は不参加となります。

#10 ジェイク・レイマン選手コメント

I'm looking forward to returning to America this summer with my family.

So we can see all of our family back home and spend time with them.

But also I'm going to work hard this summer back home to be better next season.

To our fans and our boosters, thank you for your support. We are super excited for next season.

この夏、家族とアメリカに戻るのを楽しみにしています。

そこで故郷の家族みんなに会い、一緒に過ごすことができます。

また、この夏は来シーズンがもっと良くなるように、故郷でハードに頑張るつもりです。

ファン、ブースターの皆さん、応援ありがとうございました。来シーズンがとても楽しみです。