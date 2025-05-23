東京、炎上。正義は、守れるのか。『爆弾』(さの隆/呉勝浩)が、コミックDAYSで5月23日より連載配信スタート！
株式会社講談社
些細な傷害事件で、とぼけた見た目の中年男が野方署に連行された。たかが酔っ払いと見くびる警察だが、男は取調べの最中「十時に秋葉原で爆発がある」と予言する。直後、秋葉原の廃ビルが爆発。まさか、この男“本物”か。さらに男はあっけらかんと告げる。「ここから三度、次は一時間後に爆発します」。爆弾魔の悪意に戦慄する、ノンストップ・ミステリー。第1話は常に無料公開。毎週金曜日正午に新たな無料話が更新されます。
【作品1話URL】
https://comic-days.com/series/2550912965602811072/first_episode
コミックDAYS ウェブサイト
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iOS用アプリはこちら
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些細な傷害事件で、とぼけた見た目の中年男が野方署に連行された。たかが酔っ払いと見くびる警察だが、男は取調べの最中「十時に秋葉原で爆発がある」と予言する。直後、秋葉原の廃ビルが爆発。まさか、この男“本物”か。さらに男はあっけらかんと告げる。「ここから三度、次は一時間後に爆発します」。爆弾魔の悪意に戦慄する、ノンストップ・ミステリー。
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