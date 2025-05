『リネージュW』高い火力と生存能力を兼ね備えた4番目のシグネチャークラス「羅刹」が登場！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

NCSOFT Corporation (本社:韓国 板橋(パンギョ)、共同代表:金 澤辰(キム テクジン)/朴 炳武(パク ビョンム)、以下NC)は、MMORPG『リネージュW(Lineage W)』に関する情報をお知らせします。

■高い火力と生存能力を兼ね備えた4番目のシグネチャークラス「羅刹」が登場!

【アップデート日程】

2025年5月21日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

4番目のシグネチャークラスとなる新規クラス「羅刹」を実装しました。「羅刹」は遠距離クラスであり、火力のほか、相手へのデバフ付与や仲間の強化など、GvGでの活躍が期待できるクラスです。

指定した位置への瞬間移動とともに自身へのターゲットを解除し、さらに移動先の周囲にデバフを付与することも可能な英雄級スキル「亡者の歩み」や、スキル発動時に出現する香炉から一定範囲内のパーティメンバーと血盟員のHP回復やバフによる能力の強化を行う「治癒の香炉」、確率で周囲のPC対象にダメージが連鎖していく伝説級スキル「アバター」など、相手へのデバフ付与やバフによる仲間の強化、瞬時の移動による接近、離脱まで行うことができ、状況に応じて柔軟に立ち回ることができます。

また、新規クラス「羅刹」の実装に合わせて、2025年5月21日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2025年6月4日(水) 定期メンテナンス前までの期間中、「クラス チェンジ(羅刹)」を開催します。

≪新規クラス:羅刹の詳細はこちら≫

https://lineagew.plaync.com/jp/board/cm_story/view?articleId=68272b1844c973037562811f

■ワールドのオープンから一定期間プレイヤーキルされない「Non-PKワールド:エント」がオープン!

【「エント」オープン日時】

2025年5月21日(水) 18時

【「TJ's EARLYBIRD COUPON」開催期間】

2025年5月21日(水) 新規ワールドオープン後 ~ 2025年7月30日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

5月21日(水)18時に、「Non-PKワールド:エント」がオープンしました。

「エント」ワールドは、初のNon-PKワールドとして、ワールドオープンから一定の期間中は、フィールド&ダンジョンで加護によりプレイヤーを攻撃することができず、PK(プレイヤーキル)が発生しません。PKを気にすることなく、急速にキャラクターの成長を目指すことができるワールドです。

また、既存のリブートワールド(スケルトン/オークワールド)と同様に、「リネージュW」のリリース時のように各種コンテンツおよび変身/マジックドールの種類が大幅に縮小&フィールドでの希少級アイテムのドロップ率も大きく調整され、キャラクターの成長負担が少なくなるよう特化をしています。

また、ワールドオープン後には、毎日クエストを達成することで大量の経験値を獲得できるイベント「エントの成長の契約書」や様々なバフやアイテム製作によりキャラクターの成長を促すイベントも多数開催します。さらに、「エント」ワールドでのプレイをサポートする「EARLYBIRDクーポン」も開催します。

開催期間中、ショップにてアデナを使用して「TJ's EARLYBIRD出席チェックKEY」を入手でき、KEYを使って「出席チェック63Days - EARLYBIRDクーポン」をオープンすることができます。

出席チェックの36日目からは1週間に1個の「EARLYBIRD Coin」を入手でき、最大で4枚の「EARLYBIRD COUPON」と交換ができます。COUPONを利用することで、過去に挑戦した変身やマジックドールの合成にもう一度挑戦することや、強化によって消失した装備を1個選んで復旧することが可能です。

≪Non-PKワールド「エント」の詳細はこちら≫

https://lineagew.plaync.com/jp/board/cm_story/view?articleId=682326e456861127eec082bc

≪「TJ’s EARLYBIRD COUPON」の詳細はこちら≫

https://lineagew.plaync.com/jp/eventon/board/event_notice/view?articleId=682cd9281b931718627b5108

■原作「リネージュ」のコンセプトを織り込んだ新たなアリーナ ダンジョン「深淵」が登場

【アップデート日程】

2025年5月21日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

新たなアリーナ ダンジョン「深淵」が登場しました。

「深淵」は原作「リネージュ」のコンセプトを織り込んだ7つの狩場、「悲鳴の渓谷」「裏切り者の丘」「忘却の墓地」「苦痛の檻」「怨念の市場」「輪廻の訓練場」「滅亡の城」そしてボス モンスター「ラトモル」が出現する「深淵の奈落」で構成されています。毎週7時間、レベル85以上のキャラクターが入場することができます。それぞれの狩場では個性豊かな地域イベントが発生します。

「深淵」のすべての地域では、「奈落の痕跡」と「奈落の結晶」がドロップします。集めた素材でコレクションの達成や、探索に役立つさまざまなアイテムの製作を行うことができます。

さらに、「深淵」では、地域イベントだけでなくランダムで発生する突発イベントも存在します。「深淵」の各地域に1日2回サプライズで、有用なアイテムをドロップする「黄金のゴブリン」が登場します。

≪アリーナ ダンジョン「深淵」のご案内はこちら≫

https://lineagew.plaync.com/jp/board/cm_story/view?articleId=682728c03e174070df1169f1

■「TJ’s COUPON」が登場!

【イベント日程】

2025年5月21日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2025年6月25日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

イベント期間中、ショップのイベント「TJクーポン」タブから「TJ's出席チェックKEY」を入手できます。

これを所持した状態で「出席チェック28Days - TJ's COUPON」をオープンし、ログインを続けることで1日目/8日目/15日目/22日目それぞれで合計7枚の「TJ’s Coin」が獲得できます。

「TJ’s Coin」は指定の販売日程で、ショップのイベント「TJクーポン」タブから各種クーポンと交換できます。アップデート当日から「武器復旧」「防具復旧」「有料装備復旧」、5月28日(水)定期メンテナンス後からは「ルーン復旧」「スキル カード変更」、6月4日(水)定期メンテナンス後からは「変身復旧」、6月11日(水)定期メンテナンス後からは「マジックドール復旧」のクーポンが入手可能です。

復旧と付いたクーポンを所持した状態でケント城の村のNPC「復旧師ジーニ」に話しかけることで各種復旧に挑戦することができます。

詳細は公式サイトのお知らせよりご確認ください。

※エント ワールドは対象外です。

≪「TJ’s COUPON」の詳細はこちら≫

https://lineagew.plaync.com/jp/eventon/board/event_notice/view?articleId=682cd8ec019b9846931df4ce

■「大型アップデートプレイレポートキャンペーン」開催!

【開催期間】

2025年5月21日(水) ~ 2025年6月3日(火) 23時59分まで(予定)

【概要】

「リネージュW」での大型アップデートの実施を記念して、大型アップデートで追加されたコンテンツのレポートを募集するキャンペーンを開催します。

新規ワールド「エント」やシグネチャークラス「羅刹」、「TJ’s COUPON」などアップデートで追加されたコンテンツの感想や攻略、ご意見などをハッシュタグ「#リネージュW大型アプデ」を付けてXに投稿、または公式Discordの「大型アプデレポート」チャンネルにご投稿ください。ご投稿いただいた方の中から抽選で3名様に5,000円分のApple Gift CardもしくはGoogle Playギフトコードをプレゼントします。

【賞品】

Apple Gift Card もしくはGoogle Playギフトコード5,000円分3名様

【参加条件】

1.リネージュW公式X(旧Twitter) ( https://x.com/LineageW_JP )をフォロー

2.大型アップデートで追加したコンテンツの感想や攻略、ご意見をハッシュタグ「 #リネージュW大型アプデ 」を付けてポスト

または

1.リネージュW公式Discord ( https://discord.com/invite/auUfUjBDAd )をフォロー

2. 大型アップデートで追加したコンテンツの感想や攻略、ご意見を専用チャンネル「大型アプデレポート」に投稿

≪「大型アップデートプレイレポートキャンペーン」の詳細はこちら≫

https://lineagew.plaync.com/jp/board/notice/view?articleId=682d41b01b931718627b50eb

【ゲーム概要】

「リネージュW」はPCオンラインゲーム『リネージュ』の正統性を継承しつつ、「ワールドワイド」というコンセプトに基づきグローバル展開を前提として戦略的に開発されたタイトル。

フル3Dグラフィックとクォータービューを採用し、「グローバル ワンビルド」でのサービスを展開するほか、言語が異なるプレイヤー同士のスムーズなコミュニケーションのため、リアルタイム「AI(人工知能)翻訳」機能を実装。

iOS/Androidを始め、NCSOFT独自のクロスプラットフォーム「PURPLE」を介したPCで「リネージュW」の世界を体験できます。

世界と戦い、世界と共に生き残れ!

『リネージュW』は、App Store / Google Play のほか、PC(NCSOFT独自のクロスプラットフォーム「PURPLE」)にて、ゲームのダウンロードが可能です。

【タイトル情報】

タイトル名:リネージュW(Lineage W)

ジャンル:MMORPG

価格:ダウンロード無料(一部アイテム課金有)

対応プラットフォーム:iOS/Android/Windows

開発/運営:NCSOFT

リリース日:2021年11月4日(木)

公式サイト:https://lineagew.plaync.com/

日本公式X(旧Twitter):https://x.com/LineageW_JP

公式Discord:http://discord.gg/auUfUjBDAd

グローバルYouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCQcL_ooESP8rvQa8ogtKkvQ

コピーライト:(C) NCSOFT Corporation. Certain rights granted to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

※当プレスリリースの内容は2025年5月22日(木)現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。