香取慎吾が TOKYO FM をワンデージャック！！「香取慎吾　“Circus Funk” TOKYO FM Fes」

株式会社エフエム東京

TOKYO FM では香取慎吾の3rd アルバム『Circus Funk』の発売を記念して、5月26日（月）に特別企画「香取慎吾 “Circus Funk” TOKYO FM Fes」をお届けします。5月28日（水）CDリリースの『Circus Funk』は、配信リリース時に各種チャートで1位を獲得し、アリーナフェス「“Circus Funk”Fes」では18,000人を魅了した話題作。その熱量そのままに、TOKYO FMの各番組に香取慎吾が出演し、聴きどころや制作秘話など様々な切り口でトークしていきます。

出演予定の番組は、『ディア・フレンズ』（坂本美雨）、『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』（山崎怜奈）『THE TRAD』（稲垣吾郎、山本里菜）、『Skyrocket Company』（マンボウやしろ、浜崎美保）。どうぞ、ご期待ください。

Chevon、Night Tempo、緑黄色社会、中森明菜×SOIL&"PIMP"SESSIONSなど、豪華アーティスト陣との共演で話題を呼んだ『Circus Funk』を引っ提げて香取慎吾がTOKYO FMの各ワイド番組に登場！この特別な1を、ぜひお楽しみください！

【放送概要】

タイトル: 「香取慎吾 “Circus Funk” TOKYO FM Fes」

放送日時:2025年5月26日(月)

『坂本美雨のディア・フレンズ』(11:00～11:30/坂本美雨)

『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』（13:00～14:55/山崎怜奈）

『THETRAD』 (15:00～16:50/稲垣吾郎、山本里菜)

『Skyrocket Company』(17:00～20:00/マンボウやしろ、浜崎美保）