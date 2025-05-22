Biotin-sRAGE, Human, Recombinant 2025年５月 新発売！
株式会社森永生科学研究所 （横浜市鶴見区、代表取締役・守田 稔）は、研究用試薬 Biotin-sRAGE, Human, Recombinant (Biotinylated soluble receptor for advanced glycation end-products, Human, Recombinant) を2025年5 月26日より発売いたします。
終末糖化産物受容体 (Receptor for advanced glycation end products, RAGE) は、糖尿病合併症や、アルツハイマー型認知症などの加齢性疾患との関連が注目されています。RAGEは、一回膜貫通型受容体として存在する他、血中で可溶性RAGE (soluble RAGE: sRAGE) としても存在しています。本製品は、遺伝子組換えカイコを用いて生産されたBiotin化sRAGEです。Biotin-Streptavidin相互作用を利用して、各種AGEsとsRAGEの結合活性を評価可能です。
〈参考文献〉
1. Scientific Reports, 10.1038/s41598-017-00420-4 (2017)
2. Anal Sci., 35, 237-240 (2019)
3. Analytical Biochemistry, 611, 15 (2020)
特長
・sRAGE 1分子にビオチン1分子が付加されているため、各種検出系に活用できます。
・カイコ発現系によるBiotin-sRAGEは大腸菌発現系に比べて、保存安定性に優れています。
本製品は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の特許実施許諾 (特許第6617110号、特許第7262102号) を受けています。
製品の詳細につきましては、5月下旬に弊社ホームページ https://www.morinaga-biosci.co.jp にてご案内する予定です。
プレスリリース添付資料
https://prtimes.jp/a/?f=d162026-3-414866392df3215091a119ca223159b9.pdf