Biotin-sRAGE, Human, Recombinant　2025年５月　新発売！

株式会社森永生科学研究所

株式会社森永生科学研究所 （横浜市鶴見区、代表取締役・守田 稔）は、研究用試薬 Biotin-sRAGE, Human, Recombinant (Biotinylated soluble receptor for advanced glycation end-products, Human, Recombinant) を2025年5 月26日より発売いたします。

終末糖化産物受容体 (Receptor for advanced glycation end products, RAGE) は、糖尿病合併症や、アルツハイマー型認知症などの加齢性疾患との関連が注目されています。RAGEは、一回膜貫通型受容体として存在する他、血中で可溶性RAGE (soluble RAGE: sRAGE) としても存在しています。本製品は、遺伝子組換えカイコを用いて生産されたBiotin化sRAGEです。Biotin-Streptavidin相互作用を利用して、各種AGEsとsRAGEの結合活性を評価可能です。

〈参考文献〉

1. Scientific Reports, 10.1038/s41598-017-00420-4 (2017)

2. Anal Sci., 35, 237-240 (2019)

3. Analytical Biochemistry, 611, 15 (2020)

特長

・sRAGE 1分子にビオチン1分子が付加されているため、各種検出系に活用できます。

・カイコ発現系によるBiotin-sRAGEは大腸菌発現系に比べて、保存安定性に優れています。

本製品は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の特許実施許諾 (特許第6617110号、特許第7262102号) を受けています。

製品の詳細につきましては、5月下旬に弊社ホームページ https://www.morinaga-biosci.co.jp にてご案内する予定です。



プレスリリース添付資料

https://prtimes.jp/a/?f=d162026-3-414866392df3215091a119ca223159b9.pdf