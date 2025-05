【XR・AI領域の最前線】6/6 (金) 無料トークイベント「Digital Intersection Node.1」を開催！

株式会社360Channel

株式会社360Channel(本社:東京都港区、代表取締役社長:小松恵司、以下360Channel)は、先端技術研究開発ラボ「Creative Lab. / AI Lab.」の取り組みとして、テクノロジーとクリエイターが交差する共創コミュニティ「Digital Intersection(デジタル・インターセクション)」を発足しました。

その活動の第一弾として、2025年6月6日(金)に”XR・AI領域の第一線”で活躍するクリエイター・技術者を招き、トークイベント「Digital Intersection Node.1」を開催いたします。

■【Digital Intersection Node.1:XR・AI最前線から始まる、新たな価値共創】イベント概要

■「Digital Intersection」とは

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20337/table/277_1_04eee5295de94af9029552329bd58b22.jpg ]

-- デジタルの境界線に、新たな交差点を。 --

世界が加速度的に変化し、デジタルテクノロジーは日々進化を続けています。そんな中で人の生きる社会に「価値」を創出するためには、技術と技術、人と人とが交わり、業界や企業間の垣根を超えて、シナジーを生み出す必要があると考えました。

そのためにリアルで向き合うコミュニケーションの場をつくり、協力してデジタル技術を駆使した価値を創る。そんなコミュニティネットワークを作りたいという想いから、Digital Intersection は誕生しました。

360Channelは、MISSIONである「新しいテクノロジーを身近にし、人々にオドロキを」という想いのもと、テクノロジーとクリエイティブの融合によって、これまでにない体験価値の創出を目指してきました。今回のイベントではXRやAI領域で培った知見を基に「Digital Intersection」を通じて、従来の枠にとらわれない発想と先端技術を融合させ、これまでにない体験と価値を社会に提供してまいります。

■プログラム

1.トークセッション

本イベントではXR・AI領域最前線のテーマに関して、業界の第一線で活躍するキープレイヤーを招き、具体的な事例や活用方法、今後の展望や可能性についてトークセッションを行います。

<Topics 1:制作者の視点で紐解く、Apple Vision Pro / Immersive Videoの戦略的価値>

ライブ体験やイベントでの活用から、工場案内のようなトレーニング用途まで、これまでに300本以上のVR映像を手がけてきたVR監督が、Immersive Videoの持つ意義と、その戦略的な活用方法について解説します。

■登壇者紹介

渡邊 徹(株式会社CONCENT)クリエイティブディレクター/VRディレクター

全天球映像作家「渡邊課」課長。

XRや生成AIなどの先端技術を活用した施策を多数手がけ、自らVRカメラを持って現場で奔走。ユーザー中心の視点で、最適なコミュニケーション施策を考えるアイデアマン。

現在はURSA CINE Immersiveを使った、Apple Vision Pro向けのイマーシブ映像をプロトタイプ中。YouTubeでは「VR映像作家 渡邊課 課長」として、XR映像技術のひらく化に勤しんでいる。

<Topics 2:日本は遅れている?AIの世界トレンド>

プロダクトマネージャーとして、大手企業で数多くの経験を積んだデビット。自身が立ち上げたMetAIでは日本でAIを事業化するとともに、海外とのアライアンス事業も展開。国内外のAI事情に精通する彼がAI領域において「日本は遅れている」と語る。その真意とは...?

■登壇者紹介

ロザノ デビット(合同会社MetAI)プロデューサー

スペイン出身。2008年に来日。国内外の大手企業でのディレクション・PM、Vtuber・YouTuber運用ディレクターとして幅広い経験を積む。

2023年にMetAIを設立。AI生成技術のパイオニアとして、学校・企業向けの育成プログラムを提供し、画像・動画・音声・建築・漫画・アニメなどのAI技術の可能性を追求している。Fortnite・Robloxを活用した企業向けメタバースコンテンツの制作や、日本のIPの海外配信・出版支援も行う。東京都公式パートナーとして、様々な自治体との案件にも対応中。

<Topics 3:リアルとデジタルの融合を実現する技術>

ニコンクリエイツが誇る高精度ボリュメトリックビデオを用いたXRでの最新活用事例を交えて、リアルとデジタルでの可能性を解説します。体験会では実際にボリュメトリックビデオの体験も可能です。

■登壇者紹介

繁田 弘之(株式会社ニコンクリエイツ)事業本部 プロデューサー

20代で広告プランナーとして多業界のプロモーションやイベント企画を担当後、CG会社でゲーム開発とモーションキャプチャースタジオの運営、(株)ロボットCG部では映像制作に従事。

2015年よりXRスタートアップ(株)A440で企画制作を手がけ、2024年ニコンクリエイツ入社。現在はクリエイターのハブとして、XRや映像制作に取り組んでいる。

2.デジタルコンテンツ体験・展示会

トークセッション後、実際に「コンテンツ体験ができるデモ」や「展示」を行います。

<Apple Vision Pro / Immersive Video>

・渡邊徹監督が制作したImmersive Videoコンテンツの展示(Apple Vision Proで視聴)

<ボリュメトリックビデオ>

・高精度ボリュメトリックビデオのXR活用例の展示

・どこでも簡単に撮影できる可搬型ボリュメトリックビデオシステムのデモンストレーション

・その他にも、VRゴーグルを用いたコンテンツの展示やAIのデモ、XRの技術が活用されたWEBサービスの展示や体験などをご用意しております。

※プログラムの内容・登壇者は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

3.交流会

イベント後半には、参加者同士のネットワーキングを目的とした交流会を実施いたします。XR・AIといった先端技術に関心を持つ仲間と共に、情報交換はもちろん、将来的な連携や新たな価値共創のきっかけとなることを目指しています。

※軽食とドリンクをご用意しています。リラックスした雰囲気の中で会話がはずむ時間をお楽しみください。

-- 技術と人がつながる「リアルな交差点」へ --



その最前線をともに創り上げる仲間を、心よりお待ちしております。

株式会社360Channelについて

株式会社360Channelは、XR技術を活用した総合XRプロデュース事業、メタバース事業、360度動画関連事業を展開し、あらゆる業界の品質向上や課題解決に向けてトータルサポートを提供する企業です。



【総合XRプロデュース事業:VR PARTNERS】

XRに関する多様なニーズに応え、プランニングからイベントプロモーション、効果測定まで一貫した施策を提案します。3DCG空間制作やメタバースシステム、AR/VRコンテンツ(プラットフォーム、研修システム、内覧システム)の企画・開発をワンストップで提供。また、年間500本以上のVR動画制作で培った知見を活かし、VR動画の企画・撮影・制作・LIVE配信サービスも展開しています。

■HP:https://corp.360ch.tv/

■お問合せ先:https://partners.360ch.tv/contact/



【メタバース事業】

1.WEBmetaverse

“WEBmetaverse”は、インストール不要で高品質な3D空間、優れた操作性、カスタマイズ性を備えた360Channel独自のメタバースシステムです。「ウェブサイト感覚で、1社に1つのメタバース空間を」をコンセプトに、URLをクリックするだけで、スマホ、PC、XR端末(Apple Vision Pro、Meta Quest 3、PICO4)で簡単にアクセスでき、オリジナルドメインの取得も可能。最短1ヶ月で、自社ホームページを持つ感覚でメタバース空間を開設できます。

■HP:https://lp.webmetaverse.jp/

■お問合せ:https://lp.webmetaverse.jp/#contact



2.Pixel Canvas

Pixel Canvasは、高品質なグラフィックと多彩なコンテンツを備えた、Webブラウザ向けのメタバースプラットフォームです。Unreal Engine 5のクラウドレンダリングにより、超高解像度かつ大容量な空間構築を実現。3Dエディタで仮想空間をスピーディーに作成できます。

■HP:https://partners.360ch.tv/pixelcanvas/

■お問合せ:https://partners.360ch.tv/contact/



【株式会社360Channel 採用情報】

360Channelでは、今後さらなるビジネスの拡大を目指して、新たな人材を積極的に募集しています。採用情報はこちらのページでご確認いただけます。

■採用ページ:https://partners.360ch.tv/recruit/



【株式会社360Channel 会社概要】

■社名:株式会社360Channel(ヨミ:サンロクマルチャンネル)

■HP:http://corp.360ch.tv/

■所在地:東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト 6F

■設立:2015年11月2日

■資本金:2.88億円(資本準備金含む)

■代表者:代表取締役社長 小松 恵司

■事業内容:総合XRプロデュース事業、メタバース事業、360度動画関連事業



【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社360Channel 広報担当:pr_ml@360ch.tv



