MSI、ミニマリスト向けのシンプルデザインを採用した水冷CPUクーラー「MAG CORELIQUID A13シリーズ」を発売

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、水冷CPUクーラー「MAG CORELIQUID A13 240」、「MAG CORELIQUID A13 240 WHITE」、「MAG CORELIQUID A13 360」、「MAG CORELIQUID A13 360 WHITE」を2025年5月30日(金)に発売いたします。

本製品は、ミニマリストが好むシンプルですっきりしたデザインが特徴です。その中でも、水冷ヘッドに艶消し仕上げの外装とARGBライティングを組み合わせることで高級感を演出しています。また、PC自作初心者でも扱いやすように、ラジエーターにデイジーチェーン接続に対応したファンをあらかじめ取り付けて、組立や配線の手間を省けるようにしています。

【MAG CORELIQUID A13 240 / WHITE】

価格:税込11,980円 (BLACK、WHITE)

製品URL:https://jp.msi.com/Liquid-Cooling/MAG-CORELIQUID-A13-240

【MAG CORELIQUID A13 360 / WHITE】

価格:税込13,980円 (BLACK、WHITE)

製品URL:https://jp.msi.com/Liquid-Cooling/MAG-CORELIQUID-A13-360

【MAG CORELIQUID A13 240 / WHITEおよびMAG CORELIQUID A13 360 / WHITEの主な特徴】

●ミニマリストが好む必要最低限を追求したシンプルデザイン

水冷ヘッドはスチールグレーの艶消し外装にARGBライティングを組み合わせることで、シンプルながらも高級感あふれるデザインになっています。

●新設計のコールドプレート

銅製ベースは、従来のスクリュー穿孔設計を排除し、水密性を大幅に向上させました。0.1mmのマイクロチャンネル設計でCPUの熱を効率的に吸収し、高性能ポンプと連動して素早く放熱し、卓越した冷却性能を発揮します。

●デイジーチェーン対応のラジエーターファン

ラジエーターファンはデイジーチェーン接続に対応しているため、接続するケーブルの本数が減り、ケーブルマネジメントが格段に楽になります。また、ファンはあらかじめラジエーターに取り付けられているため、製品開封後すぐにケースへ組み込むことができます。

●高性能ラジエーター採用

ラジエーターの厚さを27mmに維持しながらも、12本の水路を広げることで水流を増加させています。また、ラジエーターのFPI(1インチあたりのフィン数)は20に達し、冷却表面積を拡大することで効率的な冷却を実現します。

【スペック表】

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

