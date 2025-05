【自動車業界の方必携！】 IATF Rules-6:2024の邦訳版を発行

一般財団法人日本規格協会

一般財団法人日本規格協会(本部:東京都港区、理事長:朝日弘)は、2025年5月15日(木)に「IATF Rules-6:2024 IATF 16949 自動車産業認証スキーム IATF承認取得及び維持のためのルール 第6版」の邦訳(英・日対訳版)を発行いたしました。

IATF Rules-6:2024 IATF 16949 自動車産業認証スキーム IATF承認取得及び維持のためのルール 第6版 Automotive certification scheme for IATF 16949 Rules for achieving and maintaining IATF recognition 6th Edition

《英語》お求めの方はcsd@jsa.or.jpまでお問合せください。

《邦訳(英・日対訳版)》税込価格:62,480円 A4判・212ページ

本書は、IATF16949の審査および認証プロセスに大幅な更新を導入し、認証登録事業所および承認審査機関に対して、2025年1月1日から完全に適用するよう要求しています。新しいルールではいくつかの点で審査手順が見直されています。また、本書は前版の第5版、並びに関連するすべてのルール公式解釈(SI)及びよくある質問(FAQ)を置き換えるものです。

―IATF16949とは―

自動車産業に特化した品質マネジメントシステム(QMS)に関する国際規格で、ISO9001を基に「国際自動車産業特別委員会(IATF)」が自動車専用の要求事項を追加した品質マネジメントシステムです。IATF16949は世界中の自動車メーカーが自動車部品のグローバルな調達基準として採用しています。

―IATF16949認証制度とは―

IATF16949に沿った品質マネジメントシステムが組織において適切に構築され運用されていることを、IATFより承認を得た第三者審査機関が審査し、登録する制度のことです。そして、IATFメンバーである世界トップクラスの自動車メーカーは、IATF16949認証制度で登録された部品・材料メーカー(サプライヤー)から部材を調達することを必須としています。そのため、認証を取得することで、組織はグローバルな信頼性を高めることができます。

※規格類は価格が変更される場合がございます。ご了承ください。

