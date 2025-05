オンラインセミナー「人材マネジメントの新潮流 ～エンゲージメントを高めるピープルマネジメント～」6月17日13時から開催《参加者募集》

株式会社産業経済新聞社

産経新聞社(東京都千代田区、社長・近藤哲司)は、セミナー「人材マネジメントの新潮流 ~エンゲージメントを高めるピープルマネジメント~」を6月17日(火)13時からオンラインで開催。参加者を募集します。

基調講演では、株式会社We Are The People・代表取締役の安田雅彦氏が、個人のキャリア自律と組織のパーパスをつなげるピープルマネジメントの重要性や、社員エンゲージメントを高めながらヒトとビジネスがともに成長する組織づくりの実践的ヒントを解説します。

特別講演では、高倉&Company合同会社・共同代表の高倉千春氏が、多様な「個」が活きる組織の構築や、一層スピードをもって行う必要がある「人事変革」の道筋について解説します。このほか人材活用に有益なソリューションを展開する企業が、活用方法や導入事例を紹介します。

※先着500人、参加費無料。詳細・申し込みは下記URLからご確認ください

https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/3895?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease_dx42&utm_campaign=content-text(https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/3895?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease_dx42&utm_campaign=content-text)

《基調講演》

ヒトの成長とビジネスの成長を同時に実現する-今、求められるピープルマネジメントとは

安田雅彦氏(株式会社 We Are The People・代表取締役)

変化の激しい現代社会において、個人のキャリア自律と組織のパーパスをつなげるピープルマネジメントの重要性を、具体的な事例や実務的なアプローチを交えて解説します。1on1や対話を通じて部下の本音を引き出し、社員エンゲージメントを高めながら、ヒトとビジネスがともに成長する組織づくりの実践的ヒントをお伝えします。

《特別講演》

人的資本経営の狙い-「個」を活かす組織の実現

高倉千春氏(高倉 & Company 合同会社・共同代表)

環境変化のスピードは速く、経営変数は多様で複雑になってきた。これに対応するためには、将来を洞察して戦略的に人事施策を展開するとともに、多様な「個」が活きる組織の構築が求められる。「人事変革」は、変えるべきものと維持するものを明確にし、企業理念を軸足に将来への対応は一層スピードをもって行う必要がある。

《協賛社講演》

株式会社カオナビ/株式会社リーティングマーク/株式会社スタメン/株式会社プラスアルファ・コンサルティング ほか

【日時】2025年6月17日(火)13:00~16:00(予定)

※オンラインセミナーの進行により、終了時間が前後する場合がございます

【定員】500名(先着順、参加費無料)

【詳細・申し込み】

【締め切り】2025年6月17日(火)13:00まで

【主催】産経新聞社

【特別協賛】株式会社カオナビ

【協賛】株式会社リーティングマーク/株式会社スタメン/株式会社プラスアルファ・コンサルティング ほか

【お問い合わせ】産経新聞DXセミナー事務局 メール: ml.digitalsales@sankei.co.jp