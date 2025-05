¡Ö¼ò°û¤ß¤ÊÅÔ²ñ¤Î½÷¤¿¤Á¡×¥·ー¥º¥ó1¡¦2 DVD-BOX È¯Çä·èÄê¡ª

シーズン1

株式会社ハピネット

■原作は韓国発のデジタルマンガ「ウェブトゥーン」。韓国で大きな話題を呼んだ人気作!

■リアルな共感を呼ぶアラサー女子の人生と友情!

30歳前後の女性なら誰もが一度は経験したことのある恋愛、仕事、人間関係、家族の悩みや困難に直面しながらも何とか乗り越えていく。性格も職業もばらばらのアラサー女子3人組のリアルな日常を描く。多くの女性が直面する現実的なストーリー展開に共感者続出!

■サバサバとした、本当の友達のような姿で視聴者を魅了した3人の演技に注目!

いつも騒がしいバラエティ作家のアン・ソヒを演じるのは近年大ブレイク中の女優イ・ソンビン。ポジティブでハイテンションなヨガ講師ハン・ジヨンをハン・ソナが、男気溢れる折り紙YouTuberカン・ジグをApinkのチョン・ウンジが演じる。

男性主役カン・ブックを演じたSUPER JUNIORシウォンは「彼女はキレイだった」に並ぶ斬新なキャラクターでコミカルな演技を披露。

「酒飲みな都会の女たち」DVD-BOX 商品情報

2025年9月3日発売

第1話~第12話収録【全12話】

価格:17,160円(税込)

特典:【映像特典】メイキング

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

作品情報

【キャスト】

アン・ソヒ:イ・ソンビン

「番外捜査」「クリミナル・マインド:KOREA」「元カレは天才詐欺師 ~38師機動隊~」

ハン・ジヨン:ハン・ソナ

「アンダーカバー」「コンビニのセッピョル」

カン・ジグ:チョン・ウンジ

「ブラインド」「君を愛するその日まで~アンタッチャブル~」「応答せよ1997」

カン・ブック:チェ・シウォン

「ダーリンは危機一髪!」「ピョン・ヒョクの恋」「彼女はキレイだった」

【スタッフ】

監督:キム・ジョンシク

脚本:ウィ・ソヨン

原作:ミカン『酒飲みな都会の娘たち (ウェブトゥーン)』

【ストーリー】

とある日。バラエティ作家のアン・ソヒ(イ・ソンビン)は、制作費の節約のために収録中のお弁当を安くしようと言われ、折り紙YouTuberのカン・ジグ(チョン・ウンジ)は、ライブ配信中に悪質なコメントをしてくる小学生を探しに行き、ヨガ講師のハン・ジヨン(ハン・ソナ)は受講生の女性たちに、男性と一緒に受講したくないと文句を言われた。

それぞれが辛い一日を過ごした日の夜、3人は一緒にお酒を飲むことに。異物混入を装いタダで焼酎20本を飲み、コンビニで缶ビールを飲んだ後、締めにソメク(焼酎をビールで割ったもの。)を飲んだ。熾烈な社会を生き抜く3人の物語が始まる。

シーズン2

あの酒好きなアラサー女子3人組が帰ってきた! 酒が好きでも好きでなくても、女性たちが思わず共感してしまう“起承転酒”ラブコメディー!

■シーズン1で活躍 したメインキャストたちが再び集結!

■1日の終わりにお酒を飲むことが生きがいの仲良し3人組。仲間のために禁酒を決意。彼女たち の禁酒生活が始まる――。

「酒飲みな都会の女たち2」DVD-BOX 商品情報

2025年10月8日発売

第1話~第12話収録【全12話】

価格:17,160円(税込)

特典:【映像特典】メイキング

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

作品情報

【キャスト】

アン・ソヒ:イ・ソンビン

「番外捜査」「クリミナル・マインド:KOREA」「元カレは天才詐欺師 ~38師機動隊~」

ハン・ジヨン:ハン・ソナ

「アンダーカバー」「コンビニのセッピョル」

カン・ジグ:チョン・ウンジ

「ブラインド」「君を愛するその日まで~アンタッチャブル~」「応答せよ1997」

カン・ブック:チェ・シウォン

「ダーリンは危機一髪!」「ピョン・ヒョクの恋」「彼女はキレイだった」

【スタッフ】

監督:キム・ジョンシク

脚本:ウィ・ソヨン

原作:ミカン『酒飲みな都会の娘たち (ウェブトゥーン)』

【ストーリー】

四六時中、酒のことばかり考えていた酒好きなアラサー女子3人組が消えた!?

乳がんの治療が必要なハン・ジヨン(ハン・ソナ)の自然治癒力を高めるため、大学時代からの親友アン・ソヒ(イ・ソンビン)とカン・ジグ(チョン・ウンジ)は全てを手放し、3人で山暮らしすることを決意する。食べる時も寝る時も出す時も、3人一緒ならへっちゃら。

慣れない環境の中でも不安になれば互いを信じ合う、酒飲みだった彼女たちの禁酒生活が幕を開ける。

発売・販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

販売協力:提供:COPUS JAPAN, 博報堂DYミュージック&ピクチャーズ

(C) TVING Co., Ltd, All Rights Reserved.