【台湾情報】米国が東南アジアの太陽光製品に高関税、台湾企業に恩恵予想＜ワイズ機械業界ジャーナル2025年5月第3週号発行＞

威志企管顧問股ｲ分有限公司（ワイズコンサルティンググループ）

ワイズコンサルティング グループ（本社：中華民国台北市、代表取締役：吉本康志）は台湾機械業界専門誌「ワイズ機械業界ジャーナル」の2025年5月第３週号を発行しました。今号では、トランプ関税ショックがもたらす太陽光製品市場の変動、台湾企業による工作機械のハイエンド市場参入、半導体製造工程におけるフッ酸廃液リサイクルの最新事例、そしてAIoT技術を活用した次世代物流センターの導入事例など、台湾の製造・物流分野における注目トピックを幅広く取り上げています。

＜新刊ハイライト＞

【トピック１】

米国が東南アジアの太陽光製品に高関税、台湾企業に恩恵予想

米国はカンボジア、マレーシア、タイ、ベトナムの東南アジア4カ国から米国に輸入する太陽光製品に対し、最大3521％の高関税を課す方針を示した。これを受け、台湾の太陽電池モジュール大手の元晶太陽能科技（TSEC）や聯合再生能源（ユナイテッド・リニューアブル・エナジー、URE）、太陽光発電のシステム開発・運用を手掛ける泓徳能源科技（HD・リニューアブル・エナジー、HDRE）などに恩恵が期待されている。

【トピック２】

工研院がAI、レーザー、センサーの３大中核技術を企業移転、台湾工作機械の国際的ハイエンド市場参入を後押し

台北国際工作機展（TIMTOS 2025）で、工業技術研究院（工研院、ITRI）は21項目にわたる革新技術を発表。H型鋼材のレーザー溶接技術、AI搭載の5軸マシニングセンタ、超高速力感センサーなどが、工作機械や自転車、航空宇宙部品の高精度加工を支える武器に。

【トピック３】

氷晶石回収の鋒霈環境科技、TSMCとの提携で売上高5倍に

鋒霈環境科技（リーテック）は、TSMCのゼロウェイストセンター向けに月1000トンのフッ酸廃液回収を受注。再生氷晶石の純度は98％に達し、TSMC以外への販売も拡大。今後は他の高付加価値リサイクル品開発にも注力。

【トピック４】

仕分け毎時１万点以上！新竹物流が高効率な全島物流網を構築

越境ECとSKU（ストック・キーピング・ユニット、最小在庫管理単位）爆発に対応し、新竹物流はAIoT対応の在庫型物流センター（ディストリビューションセンター、DC）を全国展開。秒速2.5m、毎時1万1250点の処理が可能な交差ベルト式仕分け装置を導入し、人件費40％削減・仕分け精度99.8％を実現。大型貨物や返品処理の効率も飛躍的に向上。

＜ワイズ機械業界ジャーナル＞

1. 日本語で台湾の情報収集が可能

機械業界に特化した日本語情報誌です。

2. 個々の分野の情報が満載

半導体設備、電子材料・部品、工作機械、機械設備、機械制御装置、手工具、動力工具、ねじ・ナット・リベット、ファスナー、金型、自動車、航空宇宙、自動化・ロボット、再生エネルギー等などの情報が満載です。

3. 多種多様な情報を提供

業界トレンド、企業動向、統計資料、法改正情報を全て網羅しています。

4. 読みやすい紙面

豊富な写真と図表、パソコンでの閲覧に配慮された横型の読みやすいPDF形式にて提供します。

5. 記事データベース検索

ホームページの記事データベースより、自由に過去記事の検索ができます。

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【会社概要】

会社名：ワイズコンサルティング グループ

所在地：中華民国台北市襄陽路9號8F

代表者：吉本康志

設立：1996年11月

URL：https://www.ys-consulting.com.tw/

事業内容：

・経営コンサルティング（人事労務・マーケティング・経営戦略・情報セキュリティ）

・人材トレーニング（階層別研修・職種別研修）

・日本語台湾経済ニュース、機械業界ジャーナル配信

・市場調査・業界調査・顧客調査

・クラウドサービスの販売

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