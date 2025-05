ゲームテック、SWITCH 2用周辺アクセサリーを6月5日から発売! ″創業40周年記念のスペシャルプライス″でご提供! コンパクトに見えて驚きの収納力! シーンに合わせて変身する万能ポーチも新登場!

株式会社ゲームテック

家庭用ゲーム機向け周辺機器メーカーの株式会社ゲームテックは、Nintendo Switch 2用アクセサリーの新製品 全6種を、令和7年6月5日(木)より公式オンラインストアにて発売開始いたします。



ゲームテックの公式オンラインストア『ゲームテックダイレクト』にて、5月22日(木)より先行予約を開始!(https://shop.gametech.co.jp/)

『ゲームテックダイレクト』: https://shop.gametech.co.jp/

ちょっとしたお出かけに便利なフラットポーチから、片付けに便利なバッグ、変身型のポーチまで幅広くラインナップ。また、ガラスフィルムやゲーム操作に便利なアタッチメントなど盛り沢山。

カラーバリエーションも豊富なので、スタイルや好みに応じてお選びいただけます。

"GAMETECH 40th Anniversary year!"

より多くのユーザー様に高品質でユニークな製品をスペシャルプライスでお届けします!

お客様への40年の感謝を込めた、特別にお得な価格となっております。

※環境に配慮した簡易パッケージにてお届けします。

※キャンペーンは予告なく終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

なお、今後もSWITCH 2対応アクセサリーの新製品を順次追加・展開してまいります。

■SWITCH 2用ポーチ 「のび太郎3倍ポーチ」

40周年スペシャルプライス:1,870円(税込)

拡張ファスナーを開くと、メッシュポケットの収納容量が約3倍アップ! ※当社比

スリムにも大容量にも、シーンに合わせて2WAYで使用が可能。

もう入らない・・・のお悩みを解決!

用途に合わせて周辺機器を収納!

スリムスタイル・大容量スタイルどちらでもゲームカードは最大14枚収納可能!

状況に応じてフレキシブルに収納力が変えられる

スリムスタイル ⇔ 大容量スタイル、シーンに合わせてフォルムチェンジ!

拡張ファスナーを開くと、メッシュポケットの収納容量が約3倍アップ! ※当社比

シーンに合わせて、自由自在にフォルムチェンジ!

上のファスナーを開くとグーンと容量アップ!

【スリムスタイル】 必要最低限のものだけ入れて、身軽におでかけ♪ バッグにもスッと収納可能。

【大容量スタイル】プロコンまですっぽり入るサイズ感!周辺機器をまとめてスマートに持ち運べる。

・軽量で衝撃に強いEVA素材を使用

・内側は起毛素材でSWITCH 2本体をしっかり保護

・取り出しストラップでSWITCH 2本体をサッと取り出せる

・持ちやすいラバー素材のダブルハンドル採用

・ブラック・カーキの2色展開

製品ページはこちら :https://gametech.co.jp/switch2/sw2f2617/

■SWITCH 2用ポーチ 「サクッとポン!フラットポーチ」

40周年スペシャルプライス:880円(税込)

シンプル&安心設計!SWITCH2本体をやさしく守り、収納したまま充電も可能。

多機能コンパクトポーチ!カラーバリエーションも豊富な6色。

スリムで出し入れも簡単&便利!飛び出し防止のサイドカバー付きスリット部分から収納したまま充電が可能!

・弾力性のあるクッション素材SWITCH 2本体をしっかり保護

・内側は起毛素材でゲーム機本体にやさしい設計

・軽量&シンプル構造で持ち運びもラクラク

製品ページはこちら :https://gametech.co.jp/switch2/sw2f2622/

■SWITCH 2用大容量バッグ 「全部すっぽり片付けバッグ」

40周年スペシャルプライス:1,760円(税込)

SWITCH 2本体も周辺機器もこれ一つ!

使いやすさと安心を兼ね備えた、大容量&多機能ストレージバッグ。

SWITCH 2本体・周辺機器をまとめて収納できる大容量設計自由にレイアウト可能!スマートタグ用ポケット付き快適に運べる、調節&着脱可能なショルダーストラップ付き

・ケーブル・イヤホンなどの収納に便利なマルチポケット付き

・ゲームカード15枚を収納できるカードポケット搭載

・内側は起毛素材でゲーム機本体にやさしい設計

・突然の雨でも安心、水が浸入しにくい止水ファスナーを採用

※本製品にスマートタグは付属していません。

製品ページはこちら :https://gametech.co.jp/switch2/sw2f2632/

■SWITCH 2用グリップ 「新型シリコングリップ」

40周年スペシャルプライス:990円(税込)

抜群の握りやすさで長時間プレイも快適!SWITCH 2専用のシリコン製グリップ。

柔らかいシリコン素材で本体をやさしく保護しっかり握れてプレイしやすいカラーバリエーション4色

・各ボタン部分はオープン設計で、操作性はそのまま

・背面スタンドはそのまま使えてテーブルモードにも対応

・アンチダスト加工でホコリが付きにくく、さらさらした手触り

・SWITCH 2本体下部のUSB Type-Cポートには保護カバー付き

製品ページはこちら :https://gametech.co.jp/switch2/sw2f2628/

■SWITCH 2用画面保護フィルム「NEW 目にやさしいガラスフィルム」

40周年スペシャルプライス:990円(税込)

大切な画面も、あなたの目もやさしく守る!超高硬度&ブルーライトカットのガラスフィルム。

日本製硬度9Hの超高硬度ガラス採用厚さわずか0.2mm!装着したままドックにセット可能キズや汚れに強く、割れても安心な4層構造

・ブルーライトを約40%カット、目にやさしい設計

・汚れや指紋がつきにくい防汚加工

・置くだけですーっと貼れる特殊シリコン

・万が一割れても飛散防止層で、お子様にも安心

・約92%の高透過率でゲーム画面が鮮明

製品ページはこちら :https://gametech.co.jp/switch2/sw2f2633/

■SWITCH 2用スティックアタッチメント 「新型エクストラパッド」

40周年スペシャルプライス:330円(税込)

繊細な操作で勝利をつかめ!指先フィット&2段階の高さ調整で操作性がさらにアップ。

滑りにくく適度な硬さのシリコン製素材を採用トップの4点ドットが指先にしっかりフィット装着するだけで繊細なエイム操作が可能に

・手や指への負担を軽減し、長時間プレイも快適

・Lowタイプ(+3mm):俊敏な操作に最適

・Highタイプ(+10mm):精密な入力調整に最適

・4個セット(低x2個、高x2個)

製品ページはこちら :https://gametech.co.jp/switch2/sw2f2634/

※掲載の製品は、株式会社ゲームテックのオリジナル製品であり、任天堂株式会社のライセンス製品ではありません。

※製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。

※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

※ “SWITCH 2” 及び “Joy-Con 2” は任天堂株式会社の登録商標です。

サービス紹介

"Play better. Have more fun."

会社概要

私たち株式会社ゲームテックは、1985年(昭和60年)に福岡で創業した家庭用ゲーム機の周辺機器メーカーです。

便利でワクワクするような製品作りを目指して、企画・製造・販売しています。弊社製品は、主に全国の家電量販店や弊社公式オンラインストアなどでご購入いただけます。

【お問合せ先】

株式会社ゲームテック

〒812-8629 福岡県福岡市博多区山王1丁目13-3

TEL 092-433-9911 (代表)

お問い合わせメール: info@gametech.co.jp



公式HP https://gametech.co.jp/

公式オンラインストア https://shop.gametech.co.jp/

X https://x.com/gametech_kuma/

YouTube https://www.youtube.com/GametechTube/