フォースタートアップス、国内最大規模のグローバルカンファレンス「GRIC2025」を11月11日～13日に開催

フォースタートアップス株式会社

成長産業支援事業を推進するフォースタートアップス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：志水雄一郎 以下、フォースタートアップス）は、成長産業に特化した国内最大規模のハイブリッド型グローバルカンファレンス「GRIC2025」を11月11日（火）～13日（木）に開催いたします。

「GRIC2025」公式サイト :https://gric.forstartups.com/?utm_campaign=10077082-GRIC2025&utm_source=gricpr&utm_medium=pressrelease&utm_term=pressrelease

GRIC（GROWTH INDUSTRY CONFERENCE ）は、「日本のスタートアップエコシステムをグローバルへ」をテーマに、成長産業に特化した国内最大規模のハイブリッド型グローバルカンファレンスです。

「GRIC2025」は6回目の開催となり、11月11日（火）、12日（水）はオンラインセッションを配信、最終日の13日（木）は「渋谷ヒカリエ ヒカリエホール」にて開催いたします。昨年好評であったグローバルなピッチステージ「GRIC PITCH」や、スタートアップが投資家や事業会社の方に対して高速ピッチを行う「SPEED DATING」、焚き火を囲っているかのような距離感で行われるカジュアルなセッション「FIRESIDE CHAT」などを開催予定です。また国内外の主要エコシステムビルダーが登壇する、特別なセッションも多数実施予定です。

※GRIC2024の様子

成長産業に関わるプレイヤーの増加、海外投資家との接点創出などを通して、多面的にスタートアップ・エコシステムの活性化に貢献してまいります。

「GRIC2025」チケット申し込みの受付開始！

https://gric.forstartups.com/tickets-form/general-ticket

・オフラインチケット：渋谷ヒカリエ ヒカリエホールで開催予定のオフラインDAYへご入場いただけます。※オンラインチケットも同時に登録となります。

・オンラインチケット：EventHubにて11月11日（火）～12日（水）に配信するオンラインセッションやオフラインDAYの一部コンテンツのライブ配信をご覧いただけます。

また、現在スポンサー企業様を募集しております。

ご興味のある方は以下フォームよりお気軽にお問い合わせください。

https://gric.forstartups.com/sponsor/sponsor-contact

GRICでは、年間を通して国内外トップティアのエコシステムビルダー・挑戦者のためのコミュニティの場を設けております。今後も、登壇者情報やサイドイベントなどの最新情報を発信してまいります。

※5月8日 GRIC2025 OFFICIAL SIDE EVENT -Global Investor Network- の様子

【GRIC2025 開催概要】

・イベント名：GRIC2025

・日時：11月11日（火）オンライン配信 10:00-17:00※予定

11月12日（水）オンライン配信 10:00-17:00※予定

11月13日（木）オンライン配信＆渋谷ヒカリエ ヒカリエホール 10:00-17:00※予定

※上記内容は予告なく変更する場合がございます。

・会場：ハイブリッド開催（オンライン：EventHub、オフライン：渋谷ヒカリエ ヒカリエホール）

・参加費：無料

・SNSハッシュタグ：#GRIC2025

「GRIC2025」公式サイト(https://gric.forstartups.com/?utm_campaign=10077082-GRIC2025&utm_source=gricpr&utm_medium=pressrelease&utm_term=pressrelease)

【フォースタートアップス株式会社 概要】

社名：フォースタートアップス株式会社

代表者：代表取締役社長 志水雄一郎

設立：2016年9月1日

事業内容：成長産業支援事業

証券コード：7089（東証グロース市場上場）

所在地：東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー 31F

https://forstartups.com/

フォースタートアップスは、スタートアップ企業向け人材支援を中核に、データベース運営・コミュニティ形成・資金支援・出口支援などの「成長産業支援プラットフォーム」を構築し、スタートアップや挑戦者を支える各種サービスを提供しています。