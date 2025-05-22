AlmondSIM、東南アジア4カ国対応eSIMを新発売！
株式会社ビッグコネクト
- 圧倒的なコストパフォーマンス：主要eSIMブランドと比較して最大50%安価な価格設計。
- 安心の日本語カスタマーサポート：24時間365日年中無休のLINE/WhatsApp/メール対応で初めてのeSIM利用でもサポート体制万全。
- 即時納品・簡単設定：購入後、数分以内にeSIMが発行され、アプリ不要・予約不要で即アクティベート可能。
- AlmondSIM公式サイト
- AlmondSIM公式instagram
- AlmondSIM公式TikTok
株式会社ビッグコネクト（本社：東京都新宿区 取締役社長：王 曄）が展開する海外高品質eSIM通信ブランド「AlmondSIM」は、東南アジア旅行者のニーズに応えるべく、シンガポール・タイ・マレーシア・インドネシアで使える周遊eSIMを新たにリリースいたしました。
「東南アジア4カ国周遊eSIM」プラン詳細
本プランは、観光・ビジネス・短期滞在に最適な複数日数・データ容量の選択肢を用意し、複数国をまたぐ旅行でも通信をシームレスに継続可能です。
通話可能なeSIMプラン[表1: https://prtimes.jp/data/corp/144614/table/24_1_fa7fddd0b79cb1a63fb0182571375350.jpg ]
データ専用eSIMプラン[表2: https://prtimes.jp/data/corp/144614/table/24_2_b5ac5f2075666ee40b776ec1b76ba090.jpg ]
購入ページ：https://www.globalsimshop.com/jp/country/esim/893.html
AlmondSIMが選ばれる理由
AlmondSIMは、「より高い製品品質とサービス向上」をコンセプトに設計されたグローバルeSIMサービスです。特に以下の3点で高い支持を得ています。
- 圧倒的なコストパフォーマンス：主要eSIMブランドと比較して最大50%安価な価格設計。
- 安心の日本語カスタマーサポート：24時間365日年中無休のLINE/WhatsApp/メール対応で初めてのeSIM利用でもサポート体制万全。
- 即時納品・簡単設定：購入後、数分以内にeSIMが発行され、アプリ不要・予約不要で即アクティベート可能。
また、複数国対応eSIMにも関わらず、各国での接続スピードや安定性を高水準で維持しており、現地SIMの購入やWi-Fiルーターのレンタルといった手間を大幅に軽減できます。
AlmondSIMについて
AlmondSIMは、160以上の国と地域に対応する国際eSIMサービスブランドであり、旅行者やデジタルノマド、短期出張者を中心に急成長を遂げています。わかりやすい料金体系、信頼性の高い通信品質、そして日本語での安心サポートを強みに、リピート率の高いグローバル通信サービスを展開中です。
- AlmondSIM公式サイト
https://www.globalsimshop.com/jp
- AlmondSIM公式instagram
https://www.instagram.com/aes.japan/
- AlmondSIM公式TikTok
https://www.tiktok.com/@almondsim