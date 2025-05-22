【2026年（令和8年度） 弁理士試験】早期スタート安心制度のご案内

株式会社アガルート

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗）が運営する「アガルートアカデミー」は、2025年（令和7年度）弁理士試験の「合格発表前」に、来年度に向けて学習を開始したい方を対象として、早期スタート安心制度をご用意いたしました。

■早期スタート安心制度の詳細はこちら

https://www.agaroot.jp/benri/gokakuhenkin/





-------------------アガルートアカデミーは、2025年（令和7年度）弁理士試験の「合格発表前」に、来年度に向けて学習を開始したい方を対象として、早期スタート安心制度をご用意いたしました。

2025年（令和7年度）試験を受験された方で、2026年（令和8年度）試験に向けた学習を開始したい方向けの制度です。

2025年（令和7年度）試験に合格された場合、2026年（令和8年度）試験向けの講座の受講料を返金いたします。

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■対象講座

【2026年（令和8年度）合格目標】弁理士試験/総合カリキュラム（民法オプションなし）

【2026年（令和8年度）合格目標】弁理士試験/総合カリキュラム（民法オプションあり）



■講座申込対象期間

2025年5月19日(月)～2025年11月9日(日)

※対象期間内に全額をご入金いただく必要があります。

※2025年11月10日(月)が2025年（令和7年度）弁理士試験の最終合格発表日です。



■返金額

お申込み時お支払いいただいた対象講座の受講料の全額をお返しいたします。

※返金は現金でお返しいたします。

※銀行口座への振込手数料はお客様負担となります。返金額より振込手数料を差し引いてお振込みいたします。

※クレジットカードの分割手数料等は、お客様負担となります。

※お申込み時にポイントを使用された場合、そのポイント使用額は、返金後ポイント残高に加算いたします。



■条件

以下のすべての条件を満たされた方



1.令和7年度弁理士試験 合格通知書データの提出

2.テキスト等の教材の郵送による返却

※送料はお客様負担となります。

※テキストを裁断・再製本された場合、この制度の対象外となります。

※付箋・書き込みは問題ございません。



■合格後のお手続き

申請期間：2025年11月10日(月)～2025年12月1日(月)



アガルートアカデミーカスタマーセンター宛に、メールでご申請ください。

その後のお手続きについて、別途ご案内申し上げます。



■注意事項

※教育クレジットローンでお支払いの方は、本制度をご利用いただけません。

※返金対象講座のお支払いの際に付与されたポイントは、返金額振込日にポイント残高から減算します。

※条件がすべて履行された時点でご本人名義の銀行口座へのお振込、またはポイントの加算を行います。テキストの返却は、申請後1か月以内にお願いいたします。

■早期スタート安心制度の詳細はこちら

https://www.agaroot.jp/benri/gokakuhenkin/





アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。



【株式会社アガルートについて】

本社 ：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F

設立日 ：2013年12月

資本金 ：35,000,000円

代表者 ：代表取締役 岩崎 北斗

HP ：https://agaroot.co.jp/

事業内容：

国家試験、検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」：https://www.agaroot.jp/

オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」：https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/

オンライン学習コーチング「アガルート学習コーチング」：https://agaroot.co.jp/coaching/

資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」

完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」

【グループ会社グループ会社・グループ会社サービス】

株式会社ファンオブライフ：https://www.funoflife.co.jp/

アガルートキャリア：https://agaroot-career.jp/

Education Career：https://education-career.jp/

株式会社シナプス：https://cyber-synapse.com/

株式会社 新社会システム総合研究所：https://www.ssk21.co.jp/

株式会社エーアイアカデミー：https://aiacademy.jp/

株式会社メディアグロース：https://media-growth.co.jp/

株式会社クエリマーケティング：https://query-marketing.co.jp/

買取バリュー：https://kaitori-value.jp/

株式会社あそびラボ：https://asobi-lab.co.jp/

株式会社ワクコンサルティング：https://waku-con.com/

アガルート法律会計事務所：https://agaroot-lawacc.com/