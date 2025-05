5月31日・6月1日アンコール来日公演「NMIXX FAN CONCERT ″NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB in TOKYO ENCORE″」をLeminoで独占生配信決定！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」において、2025年5月31日(土)・6月1日(日)に「東京体育館」で開催予定の『NMIXX FAN CONCERT "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB in TOKYO ENCORE"』を独占生配信および見逃し配信(PPV)※1いたします。

【配信概要】

JYPエンターテイメント所属 6人組韓国アイドルグループ NMIXX(エンミックス)が、来日アンコール公演『NMIXX FAN CONCERT "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB in TOKYO ENCORE"』を開催いたします。本公演は今年1月に行われた日本初の単独公演『NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB』のアンコールステージとして、東京体育館メインアリーナにて実施されます。

アンコール公演の模様はLeminoにて独占生配信。1週間の見逃し配信で何度でも楽しむことができ、さらに【DAY1&2通し券】をご購入のお客さまは、配信限定特別映像付きになります!

この機会をぜひお見逃しなくご覧ください!

■タイトル:NMIXX FAN CONCERT "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB in TOKYO ENCORE"

■生配信日時:【DAY1】2025年5月31日(土) 開場16:00 開演 17:00

【DAY2】2025年6月1日(日) 開場15:00 開演 16:00

■見逃し配信:2025年 6月7日(土) 正午~ 2025年6月15日(日) 23:59

■販売期間:【DAY1】 2025年 5月23日(金) 正午~ 2025年6月15日(日) 20:00

【DAY2】 2025年 5月23日(金) 正午~ 2025年6月15日(日) 20:00

【DAY1&2通し券】 2025年 5月23日(金) 正午~ 2025年6月15日(日) 20:00

■販売価格:【DAY1】 4,000円(税込)

【DAY2】 4,000円(税込)

【DAY1&2通し券】 7,000円(税込)

※別途システム利用料330円(税込)がかかります。

※【DAY1&2通し券】購入者様のみ配信限定特別映像付き

■配信チケット購入方法:下記のLeminoチケット購入ページにてご購入ください。

Leminoチケット購入ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/live/banner?summarize_id=live_s_00001123&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202505_nmixx_mixxlab-encore&utm_content=prtimes

※本ペイパービューをご購入の方は、生配信および見逃し配信どちらもご視聴いただけます。

【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ(広告付き)のほか、月額990円(税込)※2の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※3でご利用いただけます。

■「Lemino(レミノ)」公式

サービスサイト : https://lemino.docomo.ne.jp/

Youtubeチャンネル:https://www.youtube.com/@Lemino_official

X(@Lemino_official):https://x.com/Lemino_official

Instagram:https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok:https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 本作品について、Leminoセレクトでの配信はありません。

※2 「Leminoプレミアム(App Storeでの購入)」「Leminoプレミアム(Google Playでの購入)」の月額使用料は1,100円(税込)です。

※3 <初回初月無料キャンペーン>

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・ 「Leminoプレミアム(App Storeでの購入)」「Leminoプレミアム(Google Playでの購入)」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。