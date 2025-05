【NEOWIZ　プレスリリース】新DLC『Lies of P: Overture』の初プレイ動画を公開！さらに日本販売価格も発表！

株式会社ゲームオン

株式会社NEOWIZ(本社:韓国 京畿道城南市、共同代表:金 承徹(キム・スンチョル)/蠔 泰根(ベ・テグン))は、ソウルライクアクションRPG『Lies of P』(ライズ・オブ・ピー)の新ダウンロードコンテンツ(DLC)『Lies of P: Overture』において、初となるプレイ動画を公開しました。

また、日本販売価格を発表いたしました。

【プレイ動画を見る】NEOWIZ公認 日本国内向け『Lies of P』Xアカウント プレイ動画ポスト(https://x.com/Liesofp_Japan/status/1925329752464007361)

『Lies of P: Overture』日本販売価格:3,400円(税込)

◆新DLC プレイ動画について

広がる雪原から始まり、「クラット動物園(Krat Zoo)」で繰り広げられる戦闘シーンを見ることができます。

荒廃した動物園を歩き回り、これまでとは異なるモンスターやボスと対峙していきます。何よりも、新DLCで登場する新しい武器が見て取れます。

◆新DLC スクリーンショットやアートピクチャーも公開

新規ボス「悲しみに囚われた遺跡の守護者(Anguished Guardian of the Ruins)」と、新しい背景「カーニバル(Carnival)」および「ゼット(Z)」の計3つのスクリーンショットを公開。さらに、アートピクチャーとして、「ヴェロニク(Veronique)」、「クラウスとスプリング(Klaus and Spring)」、「アリドーロ(Alidoro)」も公開しました。

※日本語名は変更になる場合があります。

◆『Lies of P』本編に、難易度の選択とボスと再戦できるコンテンツ2種(実装日未定)

1)難易度の選択が可能に

『Lies of P』本編に、難易度を選択できるようになります。難易度は、簡単な順に「蝶の導き」、「目覚めた人形」、「伝説のストーカー」になり、「伝説のストーカー」がデフォルトの難易度になります。

既存より易しいモードが追加されたため、ストーリーを堪能したい方も、より『Lies of P』をお楽しみいただけます。

2)やり込み要素”ボスと再戦” 「戦闘の記憶」「死の行進」

難易度が高く、やり込み要素が強い、ボスと再戦できるコンテンツ2種が入ります。

『Lies of P』のいずれかのエンディングをクリアすると、ホテル・クラットのスターゲイナーからアクセスできるようになります。

さらに、今夏リリース予定の新ダウンロードコンテンツ(DLC)『Lies of P: Overture』の新ボスも登場します。

「戦闘の記憶」

過去に倒したボスと対戦することができます。各ボスに5つの難易度があります。最初は難易度1~3から選ぶことができ、難易度4は3を、難易度5は4をクリアすることでアンロックされます。

「戦闘の記憶」に登場するボスは独自のステータスを持っており、難易度と共に、ステータスが上がっていきます。

過酷な試練を乗り越えたプレイヤーには、素敵な報酬があるかもしれません。

「死の行進」

プレイヤーキャラの体力とアイテムが制限された状態で、過去に倒したボスに次々と連続で挑戦できます。プレイヤーは、最低3体のボスを自由に選択可能です。

<『Lies of P: Overture』スクリーンショット>

<『Lies of P: Overture』アートピクチャー>

新規ボス「悲しみに囚われた遺跡の守護者(Anguished Guardian of the Ruins)」「カーニバル(Carnival)」「ゼット(Z)」「アリドーロ(Alidoro)」「クラウスとスプリング(Klaus and Spring)」「ヴェロニク(Veronique)」

●コピーライト表記

