興行収入約5億の大ヒット！映画『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』UHD／Blu-ray／DVD 発売決定！

■世界が熱狂!香港映画史に新たな歴史を刻む話題作!

第97回アカデミー賞(R) 国際長編映画賞の香港代表に選出され、第77回カンヌ国際映画祭での初上映から熱狂的な拍手を浴びた本作。香港公開後も話題が広がり続け、ついには香港映画として歴代No.1の動員を達成した。

■九龍城砦がスクリーンに蘇る!

舞台は伝説の「九龍城砦」--無法地帯として知られ、今は失われたその場所が、圧倒的なスケールでスクリーンに蘇る。ルイス・クー、サモ・ハンといった香港映画界のレジェンドから若手実力派までが集結し、壮絶なアクションで観客を圧倒する。そして、約10億円を投じて精密に再現された九龍城砦のセットは圧巻。息を呑むスケールと細部へのこだわりが、観る者の心を鷲掴みにする。

■豪華版 スペシャルボックスはアクリルスタンドセット付き!

豪華版 スペシャルボックスは三方背アウターケースの仕様のほか、アクリルスタンド8体セット、ポストカード23枚セット、ブックレットなど特典満載。(※初回限定生産商品)

商品情報

2025年10月3日(金)発売

■豪華版 スペシャルボックス(初回限定生産)

【価格】UHD:19,800円(税込)/Blu-ray:16,500円(税込)

【仕様特典】

・三方背アウターケース

【封入特典】

・アクリルスタンドセット(8体)

・ポストカードセット(23枚セット)

・ブックレット

【映像特典】

・予告集

・メイキング映像集

・九龍城砦シティツアー ほか

■豪華版

【価格】UHD:8,800円(税込)/Blu-ray:6,380円(税込)

【映像特典】

・予告集

・メイキング映像集

・九龍城砦シティツアー ほか

■通常版

【価格】DVD:4,400円(税込)

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

※UHD形態でも映像特典はBlu-rayに収録されます。

店舗別特典

●Amazon.co.jp

●楽天ブックス

●アニメイト(通販含む)

●HMV,HMV&BOOKS online

●ディスクユニオン全店/オンラインショップ

●三洋堂書店

●Joshinディスクピア(Joshin webショップ 含む)

●コリタメドットコム

※内容、デザインは後日解禁いたします。

ご予約はこちら :https://lnk.to/twilightwarriors

作品情報

【ストーリー】

九龍城砦(きゅうりゅうじょうさい)――かつて無数の黒社会が野望を燃やし、覇権を争っていた。

80年代、香港へ密入国した若者、陳洛軍(チャン・ロッグワン)は、黒社会の掟に逆らったことで組織に追われ、運命に導かれるように九龍城砦へ逃げ込む。そこで住民たちに受け入れられ、絆を深めながら仲間と出会い、友情を育んでいく。やがて、九龍城砦を巻き込んだ争いが激化する中、陳洛軍たちはそれぞれの信念を胸に、命を懸けた最後の戦いに挑む――。

【キャスト(吹替)】

ルイス・クー(堀内賢雄)

レイモンド・ラム(小林親弘)

テレンス・ラウ(鈴木崚汰)

フィリップ・ン(赤坂柾之)

トニー・ウー(石谷春貴)

ジャーマン・チョン(星野佑典)

リッチー・レン(金馬貴之)

ケニー・ウォン(松本こうせい)

サモ・ハン(水島裕)

アーロン・クォック(三上哲)

【スタッフ】

監督:ソイ・チェン

製作:ジョン・チョン ウィルソン・イップ

脚本:アウ・キンイー チャン・タイリー サム・クァンシン ジャック・ライチュン

編集:チョン・ガーファイ

撮影:チェン・シウキョン

音楽:川井憲次

アクション監督:谷垣健治

衣装:カレン・イップ

美術:マック・コッキョン

造形:ブルース・ユー

