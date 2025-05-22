【新レポート発行】不動産マーケットリサーチレポートVol.280「輸出の減少が商業用不動産のテナント需要に及ぼす影響～産業連関表を用いた構造分解分析と経済波及効果の推計～」
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
【本件に関するお問合せ先】
三菱UFJ信託銀行株式会社（東京都千代田区、取締役社長：窪田 博）は、この度不動産マーケットリサーチレポートVol.280「輸出の減少が商業用不動産のテナント需要に及ぼす影響～産業連関表を用いた構造分解分析と経済波及効果の推計～」を発行しました。
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https://www.tr.mufg.jp/houjin/fudousan/f_report/pdf/fr_2025052101.pdf
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【本件に関するお問合せ先】
三菱UFJ信託銀行 不動産コンサルティング部
竹本 遼太
電話：050-3689-2900
mail：ryota_takemoto@tr.mufg.jp