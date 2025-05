King & Prince、ミッキーマウスの新オフィシャルテーマソング「What We Got ～奇跡はきみと～」　5月23日（金）配信開始！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、King & Princeの「What We Got ~奇跡はきみと~」(読み:ワット ウィー ゴット キセキハキミト)を5月23日(金)より配信します。

(C) Disney

今作は、ミッキーマウスの2028年に迎えるスクリーンデビュー100周年に向けたキックオフとして、そしてディズニーがグローバルで展開している超大型プロジェクト「ミッキー&フレンズ・イン・リアル・ライフ」から生まれたコラボレーション楽曲です。日本人なら誰もが一度は口ずさんだことのあるフレーズ「♪僕らのクラブのリーダーは」でおなじみの「ミッキーマウス・マーチ」に続く、ミッキーの新オフィシャルテーマソングとなっており、King & PrinceがCDデビュー7周年を迎える5月23日(金)にデジタルリリースされます。

楽曲は、2016年に発表されたディズニーソング「What We Got(Mickey‘s Birthday Song)」をベースに、日本語訳詞をKing & Prince自身が手掛けた、世界で初めて日本のアーティストとディズニーが一緒に制作したミッキーのオフィシャルテーマソングです。キービジュアルは、「ミッキー&フレンズ・イン・リアル・ライフ」のテーマである「ミッキーたちと、私たちが日常を共に過ごす」を、ポップカルチャーの発信地・渋谷を舞台に表現したスペシャルアートとなっています。

日本のアーティストとして初めてアニメーションのミッキー&フレンズと共演したミュージックビデオは、ディズニーと一緒にKing & Princeも企画から参加しており、彼らが子どもの頃から親しんできたミッキーへの愛情が詰めこまれた作品に仕上がりました。振り付けはNOPPO(s**t kingz)が担当し、映像内には隠れミッキーやイースターエッグがいくつも隠されています。ミュージックビデオのフルバージョンは夏に解禁予定です。

デジタル配信を記念して、期間限定でダウンロードキャンペーンを開催中。「What We Got ~奇跡はきみと~」をダウンロード購入していただいた方全員に「単曲ダウンロードキャンペーン限定 オリジナル画像(1種)」をプレゼントします。

今回のテーマソング制作、リリースについては、5月10日(土)のみずほPayPayドーム福岡公演からスタートした「King & Prince LIVE TOUR 24-25 ~Re:ERA~ in DOME」のコンサート本編MC中、ミッキーマウスからの“電話”をきっかけにサプライズ発表され、初パフォーマンスを披露しました。その模様がKing & Prince オフィシャルYouTubeチャンネルやディズニー公式YouTubeチャンネルにて公開されています。

King & Prince「What We Got ~奇跡はきみと~」MV Short Clip

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=RpXo0SpDCmM ]

King & Prince 5/10(土) Re:ERAドーム公演 MC生配信

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=KJYiicqXVMo ]

King & Prince 「What We Got ~奇跡はきみと~」

5月23日(金)配信開始

https://kingandprince7th.jp/

★ダウンロードキャンペーン詳細

https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/news/2025-05-23-2/

★ディズニープラスには、ミッキーマウスに会えるコンテンツが盛りだくさん!

ディズニー公式動画配信サービスDisney+(ディズニープラス)には、今回King & Princeとコラボレーションするミッキーマウスの魅力あふれるコンテンツが盛りだくさん!

記念すべきスクリーンデビュー作『蒸気船ウィリー』や、青い帽子に赤いマントを羽織ったミッキーの姿が印象的なウォルト・ディズニーの不朽の名作『ファンタジア』など、ミッキーが活躍する数々の映画・テレビシリーズ・短編アニメーション作品などを独占配信中!

クラシック作品から最新アニメーションシリーズ、ドキュメンタリーまで、幅広いミッキーマウスのコンテンツをお楽しみください。

■ディズニープラスとは:

Disney+(ディズニープラス)は、ディズニーがグローバルで展開する定額制公式動画配信サービスです。ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、ナショナルジオグラフィックの名作・話題作に加え、多様なコンテンツを提供するブランド、スターでは、『SHOGUN 将軍』をはじめとした作品を手掛けるFXや20世紀スタジオなど世界最高峰のクリエイティブチームが制作する作品や、日本や韓国で絶賛されたドラマやアニメなどを多数配信しています。

詳細は公式サイト https://www.disneyplus.com/jp をご覧ください。

(C) 2025 Disney and its related entities

