¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¡ª¡¡ÏÂ¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÃÎ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¤ä¤µ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë½ñÀÒ¡ØÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤Ç¤ï¤«¤ë¡ª¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëÆüËÜ ÏÂ¿©¡Ù¡¢5·î29ÆüÈ¯Çä¡ª

株式会社秀和システム(東京都・代表取締役会長兼社長 上田智一)は、2025年5月29日、新刊『日本語と英語でわかる!もっと知りたくなる日本 和食』を発刊します。

■書籍概要

書名 日本語と英語でわかる!もっと知りたくなる日本 和食

著者 小倉朋子

翻訳 中村知之

定価 1980円(税込)

発売日 2025年 5月 29日

本書は小学校中学年以上を対象に和食について紹介した書籍です。小学校でも英語の授業が始まり、教室でもグローバル化が進む中、日本の文化について外国の方と話したり紹介したりする機会も増えています。そこで本書では、日本の文化の1つとして近年注目される「和食」について、日本語と英語の二言語で紹介。日本語と英語ともに平易な表現、ふりがな付きであり、留学生や日本語・英語を学び始めた方などにもお読みいただけます。

イラストたっぷりで大人も知らなかった楽しい知識が満載! 和食の魅力や奥深さについてやさしく理解できる1冊です。

■目次

第1章 和食ってどんなもの?/Explore the World of Washoku!

第2章 代表的な和食/Iconic Washoku Dishes

第3章 和食ってどう作るの?/How Is Washoku Made?

第4章 和食のマナー/Washoku Etiquette

第5章 季節と楽しむ和食/Washoku Through the Seasons!

第6章 知れば楽しくなる和食のひみつ/The Secrets of Washoku-Even Fun When You Know!