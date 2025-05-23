MASTRUMで首都圏私鉄駅サイネージ連携京急電鉄「京急ステーションビジョン」MASTRUM販売2025年5月26日（月）開始！

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株式会社ジェイアール東日本企画



株式会社ジェイアール東日本企画（東京都渋谷区：代表取締役社長　赤石 良治）が提供する「MASTRUM（マストラム）」は京急電鉄の駅サイネージ「京急ステーションビジョン」の販売を開始します。京急電鉄のメディアである京急ステーションビジョン「羽田空港第１・第２ターミナル駅」「羽田空港第3ターミナル駅」「京急川崎駅」「横浜駅」「上大岡駅」「横須賀中央駅」のMASTRUM販売を2025年5月26日（月）に開始いたします。MASTRUM販売により掲出終了後に広告接触者（imp、リーチ、属性等）のレポートを提出します。


■販売概要


（１）販売開始時期


2025年5月26日（月）より販売開始



（２）販売媒体


駅サイネージ「京急ステーションビジョン」：


羽田空港第1・第2ターミナル駅、羽田空港第3ターミナル駅、京急川崎駅、横浜駅


上大岡駅、横須賀中央駅



（３）販売方法


フリースポットimp保証型


└ 配信する期間（1週間単位）


掲出終了後に広告接触者（imp数等）のレポートをご提出



　　　



【羽田空港第1・第2ターミナル駅】

【羽田空港第3ターミナル駅】

【横浜駅】



【京急川崎駅】　

【上大岡駅】

【横須賀中央駅】


■MASTRUMとは


「MASTRUM（マストラム）」は、先端技術と独自データを基に構築された日本最大級の広告在庫を目指すプラットフォームです。当プラットフォームは、国内OOHメディアをはじめとする様々なメディアのDXを加速させ「広告費用対効果の可視化」「媒体取引のオートメーション化」等、新たな価値を市場に提供します。






【 MASTRUM HP 】

【 MASTRUM LinkedIn 】

●本事業に関するお問合せ先：　


（株）ジェイアール東日本企画 メディアソリューション本部


　　　MASTRUM推進センター セールス担当


　　　　mastrum_sales@jeki.co.jp


　　　　https://www.jeki.co.jp/mastrum/contact/