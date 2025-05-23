MASTRUMで首都圏私鉄駅サイネージ連携京急電鉄「京急ステーションビジョン」MASTRUM販売2025年5月26日（月）開始！
株式会社ジェイアール東日本企画
【羽田空港第1・第2ターミナル駅】
【羽田空港第3ターミナル駅】
【横浜駅】
【京急川崎駅】
【上大岡駅】
【横須賀中央駅】
【 MASTRUM HP 】
【 MASTRUM LinkedIn 】
株式会社ジェイアール東日本企画（東京都渋谷区：代表取締役社長 赤石 良治）が提供する「MASTRUM（マストラム）」は京急電鉄の駅サイネージ「京急ステーションビジョン」の販売を開始します。京急電鉄のメディアである京急ステーションビジョン「羽田空港第１・第２ターミナル駅」「羽田空港第3ターミナル駅」「京急川崎駅」「横浜駅」「上大岡駅」「横須賀中央駅」のMASTRUM販売を2025年5月26日（月）に開始いたします。MASTRUM販売により掲出終了後に広告接触者（imp、リーチ、属性等）のレポートを提出します。
■販売概要
（１）販売開始時期
2025年5月26日（月）より販売開始
（２）販売媒体
駅サイネージ「京急ステーションビジョン」：
羽田空港第1・第2ターミナル駅、羽田空港第3ターミナル駅、京急川崎駅、横浜駅
上大岡駅、横須賀中央駅
（３）販売方法
フリースポットimp保証型
└ 配信する期間（1週間単位）
掲出終了後に広告接触者（imp数等）のレポートをご提出
【羽田空港第1・第2ターミナル駅】
【羽田空港第3ターミナル駅】
【横浜駅】
【京急川崎駅】
【上大岡駅】
【横須賀中央駅】
■MASTRUMとは
「MASTRUM（マストラム）」は、先端技術と独自データを基に構築された日本最大級の広告在庫を目指すプラットフォームです。当プラットフォームは、国内OOHメディアをはじめとする様々なメディアのDXを加速させ「広告費用対効果の可視化」「媒体取引のオートメーション化」等、新たな価値を市場に提供します。
【 MASTRUM HP 】
【 MASTRUM LinkedIn 】
●本事業に関するお問合せ先：
（株）ジェイアール東日本企画 メディアソリューション本部
MASTRUM推進センター セールス担当
mastrum_sales@jeki.co.jp
https://www.jeki.co.jp/mastrum/contact/