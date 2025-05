『ウマ娘 プリティーダービー アニメーションガイド ROAD TO THE TOP & 新時代の扉』が2025年5月23日（金）に発売!!

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO:夏野剛)は、アニメ『ウマ娘 プリティーダービー』として初のガイド本となる『ウマ娘 プリティーダービー アニメーションガイド ROAD TO THE TOP & 新時代の扉』(編集:ニュータイプ編集部、監修:Cygames)を2025年5月23日(金)に発売いたします。



本書は2023年にYouTubeにて公開されたアニメ『ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP』(以下、『ROAD TO THE TOP』)と、2024年に劇場公開された劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』(以下、『新時代の扉』)の2タイトルを収録したアニメーションガイドです。アニメの『ウマ娘』シリーズとしては初のガイド本になります。

カバーは両作品のキャラクターデザイン・総作画監督を務めた山崎淳さん描き下ろしのナリタトップロードとジャングルポケット。本編のストーリーを豊富な場面カットと用語解説で詳解するほか、キャラクター設定画もプロップと共に収録。主要キャスト・スタッフのインタビューに加え、原画・背景美術も掲載しています。主題歌の歌詞やコラムも備えた永久保存版です。

<主な内容紹介>

●ストーリー解説

『ROAD TO THE TOP』『新時代の扉』それぞれのストーリーを豊富な場面カットとコラムで詳解。

●キャラクター設定

登場キャラクターを設定画や場面カット、プロップと併せて紹介。衣装バリエーションも収録するほか、映像内に登場したウマ娘を紹介するコラムにも注目です。

●原画・背景美術

本編の原画、背景美術を収録。本作の画づくりに迫る内容です。

●キャスト・スタッフインタビュー

主要キャスト・スタッフのインタビューも収録しています。

収録インタビュー

(キャスト)

・ナリタトップロード役/中村カンナ

・アドマイヤベガ役/咲々木瞳

・テイエムオペラオー役/徳井青空

・ジャングルポケット役/藤本侑里

・アグネスタキオン役/上坂すみれ

・マンハッタンカフェ役/小倉唯

・ダンツフレーム役/福嶋晴菜

・フジキセキ役/松井恵理子

(スタッフ)

・アニメ『ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP』監督/廖程芝

・アニメ『ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP 』、劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』キャラクターデザイン・総作画監督/山崎淳

・劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』監督/山本健

<特典情報>

アニメイト、ゲーマーズ、メロンブックスにて表紙版権使用の特典を実施します。お気に入りのアイテムを探してみてください。

▼アニメイト/B5サイズビジュアルボード(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3120825/)

▼ゲーマーズ/オリジナルA4クリアファイル(https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10792743/)

▼メロンブックス/クリアファイル(https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=2937572)

※特典はなくなり次第終了となります。

※特典に関するお問い合わせは各店舗までお願いいたします。

<書誌情報>

『ウマ娘 プリティーダービー アニメーションガイド ROAD TO THE TOP & 新時代の扉』

編集:ニュータイプ編集部

監修:Cygames

定価:2,200円(本体2,000円+税)

発売日:2025年5月23日(金)

判型:B5判

ページ数:96ページ

ISBN:978-4-04-116322-1

発行:株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ >>(https://www.kadokawa.co.jp/product/322502001531/)



(C) Cygames

(C)2024 劇場版「ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉」製作委員会

(C)KADOKAWA CORPORATION 2025