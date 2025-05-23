女優「坂巻有紗」コンビニプリント限定メッセージ動画付きブロマイド発売！

株式会社メディアドゥ

株式会社メディアドゥが運営するNFTマーケットプレイス「FanTop」は2025年5月23日（金）より、今注目の女優「坂巻有紗」ブロマイド（全13種・ランダム式）とコンビニプリント限定のメッセージ動画付きブロマイド（全4種・ランダム式）を、全国のコンビニエンスストアなどに設置しているマルチコピー機の「eプリントサービス」で販売する。

◆坂巻有紗 Sakamaki Alisa（株式会社クイーンズカンパニー）

テレビ朝日系列4月期「特捜9 final season」第1話ゲスト出演

埼玉県 所沢市観光大使も務める。

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【生年月日】2000年9月23日（24歳）

【出身地】埼玉県所沢市観光大使

【サイズ】162cm / B80 / W62 / H86 / S24.5

【趣味】筋トレ/ホラー映画/お笑いを見る事

漫画/車の運転

【特技】歌/英語/沖縄の方言/砲丸投げ

ソフトボール

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坂巻有紗の情報はこちらでチェック！

- Instagram@sakamaki.alisa(https://www.instagram.com/sakamaki.alisa/)- X（旧Twitter）@alisa2525_10923(https://x.com/alisa2525_10923)- TikTok@alisa.sakamaki(https://www.tiktok.com/search?lang=ko-KR&q=%40alisa.sakamaki&t=1745310369067)- YouTubehttps://www.youtube.com/playlist?list=PLuJkVpmqODMxisChP4GvalP8pQ4BzPYbX

◆「坂巻有紗」ブロマイドついて

販売サイトはこちら :https://entame.e-printservice.net/content_detail/alisasakamaki

【商品概要】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/149976/table/11_1_0960aaf688a96deeb7670a10b4c5ded1.jpg ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/149976/table/11_2_d5cf5c38f273416e1638bbee37b40248.jpg ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/149976/table/11_3_7817e4837acdeb69fddb8a593a61f233.jpg ]

◆ FanTopについて

「FanTop」は、株式会社メディアドゥ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO 藤田 恭嗣、以下「メディアドゥ」）が提供する資産的価値を持つNFTを活用したデジタルコンテンツを入手できるNFTサービスです。専用アプリを使うと、保有者限定の様々なコンテンツを楽しんだり、AR機能で現実の風景に配置したりと、実際のコレクション品のように収集・鑑賞を楽しむことができます。

FanTop WEBサイト https://fantop.jp/

FanTop アプリダウンロード https://lp.fantop.jp/app/appinfo/

◆本リリースに関するお問い合わせ先

本件に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。

FanTop事業本部 企画営業グループ

E-mail：fantop_kikakueigyo@mediado.jp