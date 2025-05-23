インディペンデント・カルチャーこだわりの鯖江スタイル音楽フェス『鯖江JAZZフェスティバル2025』を10/18(土)19(日)開催！Charaなど第一弾出演アーティスト発表！
株式会社Crockwork
開催日：2025年10月18日（土）19日（日）
Chara
H ZETTRIO with Yucco Miller
踊ってばかりの国
サニーデイ・サービス
アルカラ
CiON
福井県鯖江市「日本の歴史公園100選」認定のさばえのシンボル公園である西山公園にて10月18日（土）19日（日）の2日間「鯖江JAZZフェスティバル2025」を初開催することが発表された。チケット販売は6月中旬開始。
会場は長きにわたり鯖江市民の憩いの場として親しまれてきた西山公園。人気のレッサーパンダがいる西山動物園や美しい日本庭園を擁し、豊かな自然と景観が魅力であり、この秋、初めて音楽フェスの舞台となる。
当フェスはインディペンデント・カルチャーこだわりの鯖江スタイル音楽フェスをコンセプトに多様な背景を持つ地元市民が企画・運営に携わり、「鯖江ならではのカルチャーシーン」を追求し、鯖江独自の個性が光る音楽フェスを作り上げます。
『鯖江JAZZフェスティバル2025』で自然豊かな公園で音楽と共に飲食や交流、様々な体験を通じて、そして鯖江中心市街地全体で音楽フェスを楽しみましょう！
チケット販売は6月中旬開始。
詳細は公式サイト(https://sabaejazz.jp/)まで
■「鯖江JAZZフェスティバル2025」概要
開催日：2025年10月18日（土）19日（日）
開場：10時
開催場所：鯖江市西山公園 特設会場（福井県鯖江市桜町3丁目8-10）
公式サイト：https://sabaejazz.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/sabae_jazz/
公式Facebook：https://www.facebook.com/share/15eEwFzcUq/?mibextid=wwXIfr
公式X：https://x.com/sabaejazz
■第一弾アーティスト ６組
Chara
H ZETTRIO with Yucco Miller
踊ってばかりの国
サニーデイ・サービス
アルカラ
CiON
主催：鯖江ミュージックビレッジ実行委員会