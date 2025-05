株式会社ジーエヌアイグループ

この度、皆様にお伝えしたいことがございます

長きにわたり、B型肝炎という困難な病と向き合い、懸命に闘ってこられた患者の皆様

そして、その希望を信じ、惜しみないご支援を続けてくださった株主の皆様

皆様の強い願いと、温かいご支援があったからこそ

私たちはここまで歩んでくることができました

遂に、その想いが実を結びます

F351がB型肝炎治療に新たな光を、ついに希望は新しいステージへ

この日を迎えられたこと、心より感謝申し上げます

We Bring New Hope to Life

GNI Group

CEO Ying Luo, PhD

2025年5月23日

所在地:東京都中央区日本橋本町2-2-2

上場市場:東京証券取引所グロース市場(証券コード:2160)

上場日:2007年8月31日