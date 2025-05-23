事前来場登録開始！『第10回 関西放送機器展』7月2日(水)・3日(木)＠大阪南港ATCホール
第10回 関西放送機器展
◆関西最大級のプロフェッショナル向け専門展示会！
今回で第10回を迎える「関西放送機器展」。
撮影・編集・照明・音響・通信技術など、放送コンテンツ制作に関する製品やテクノロジーが集まる専門展示会です。
（前回開催時の様子）
会場では出展企業各社の最新機器やサービスが展示されます。
実機を一堂に見て・触れて・体験できるイベントです。
出展情報の詳細は公式ホームページをご覧ください！（随時更新となります）
○関西放送機器展HP｜https://www.tv-osaka.co.jp/kbe/
（カメラステージの様子 ※前回開催時）
◆最新情報をお届け！講演・セミナーも開講！
総務省・基調講演をはじめ、主催者企画の特別講演や出展者セミナーが今回も盛りだくさん！
最新情報や実例も交えた講演は、関西放送機器展でしか聴講できない特別な内容も。
ご来場の機会に講演・セミナーへも是非ご参加ください。
（特別講演の様子 ※前回開催時）
＜基調講演＞
『放送技術政策の最新動向』
登壇者｜総務省 情報流通行政局 放送技術課長 村上 聡 氏
＜特別講演＞
『NAB Show 2025報告：AIが加速するコンテンツビジネス』
登壇者｜株式会社映像新聞社 論説委員室 論説委員 PH.D 杉沼 浩司 氏
『IOWN構想と放送業界におけるリモートプロダクションの取組について(仮)』
登壇者｜
NTTビジネスソリューションズ株式会社 バリューデザイン部 ソーシャルイノベーション部門 社会基盤ビジネス担当 担当課長 吉田 達也 氏
西日本電信電話株式会社 デジタル革新本部 技術革新部 IOWN推進室 担当課長 磯部 智宏 氏
＜(一社)日本映画テレビ技術協会 presents 特別講演＞
『ACN EXPO EKIDEN 2025 「０からのスタートと工夫」』
登壇者｜
朝日放送テレビ株式会社 技術局 制作技術部 リーダー 長野 允耶 氏
朝日放送テレビ株式会社 技術局 制作技術部 リーダー 細川 圭吾 氏
『万博開幕を飾るオープニングイベント
～１万人の第九 EXPO2025成功とIOWN活用ST2110-20/30リモートプロダクション～』
登壇者｜
株式会社毎日放送 総合技術局 制作技術センター エキスパート 田中 聖二 氏
株式会社毎日放送 総合技術局 制作技術センター 副部長 市川 充史 氏
株式会社毎日放送 経営戦略局 DX推進部 樋口 達大 氏
『テレビ業界特化のベンチャーから見るAI活用最前線 「それ、生成AIだけで大丈夫？」』
登壇者｜
NAXA株式会社 代表取締役 中村 将也 氏
アマゾンウェブサービスジャパン合同会社 ソリューションアーキテクト 小南 英司 氏
※各講演の内容・登壇者については変更となる場合があります
※開講日時など最新情報は関西放送機器展HPへ随時更新いたします
◆只今、事前来場登録受付中！
関西放送機器展の入場は無料！
ご来場には「事前来場登録」が必要ですので、ホームページの来場登録フォームよりご登録ください♪
開催概要
名称｜第10回 関西放送機器展
会期｜2025年7月2日(水)・3日(木)10:00～17:00
会場｜大阪南港ATCホール（大阪府大阪市住之江区南港北2丁目1-10）
主催｜関西放送機器展実行委員会
（構成：アジア太平洋トレードセンター・テレビ大阪・テレビ大阪エクスプロ）
特別協力｜(一社)日本映画テレビ技術協会
後援｜総務省 近畿総合通信局、経済産業省 近畿経済産業局、大阪府、大阪市 他