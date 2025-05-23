令和７年度徳島県職員（文化財）選考採用試験の受験申込みを募集！
徳島県
直接持参・郵送により提出してください。
徳島県では、埋蔵文化財に関する業務その他の行政事務に従事する職員を募集しています。
【採用予定人員】
文化財 １名程度
【受付期間】
令和7年5月16日（金）～令和7年7月4日（金）
【試験日程】
○第1次試験（教養試験・専門試験）
令和7年7月20日（日）
○第2次試験（実技試験、口述試験）
令和7年8月上旬
【申込方法】
徳島県ホームページを御確認の上、応募書類を徳島県観光スポーツ文化部文化資源活用課に
直接持参・郵送により提出してください。
○徳島県ホームページ
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/saiyo/7303968/
※詳細は、必ず県ホームページを御確認ください。
実施要領のほか、受験申込書、面接カードの様式を掲載しています。
【申込先・問合せ先】
〒770-8570
徳島市万代町１丁目1番地
観光スポーツ文化部 文化資源活用課（県庁２階）
電話番号：088-621-3160
メールアドレス：bunkashigenkatsuyouka@pref.tokushima.lg.jp