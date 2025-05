『あすけん』と『Pikmin Bloom（ピクミン ブルーム）』がコラボ！あすけん栄養士キャラクター・未来さんと歩く「公式パーティウォーク」期間限定開催

株式会社asken

累計会員数1,200万人超*¹・国内No.1*²のAI食事管理アプリ『あすけん』の開発・運営を行う株式会社asken(東京都新宿区、代表取締役社長 中島洋、以下「当社」)は、「歩く」を楽しくするスマートフォン向けアプリ『Pikmin Bloom(ピクミン ブルーム)』とコラボレーションし、アプリ内に『あすけん』の栄養士キャラクター・未来(みき)さんが登場するイベント「公式パーティウォーク」を本日より期間限定で開催します。

■『Pikmin Bloom』×『あすけん』公式パーティウォークの概要

『Pikmin Bloom』に『あすけん』の栄養士キャラクター・未来さんが登場し、一緒に歩くイベント「公式パーティウォーク」を期間限定で開催いたします。ぜひ『Pikmin Bloom』のアプリをダウンロードして、未来さんに会いに来てください!その他詳細やイベント情報は公式Xやアプリをご確認ください。

公式パーティウォークの開催期間:2025年5月22日(木)10:00~2025年5月28日(水)10:00

公式パーティウォーク詳細はこちら:https://pikminbloom.com/news/may25-asken

『Pikmin Bloom』公式X:https://x.com/pikminbloom_jp

『Pikmin Bloom』公式アプリ:https://pikminbloom.onelink.me/pWSt/21aakqrh

『あすけん』公式X:https://x.com/askenjp

『あすけん』公式アプリ:

【App Store】https://apps.apple.com/jp/app/id687287242

【Google Play】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.greenhouse.asken

■『Pikmin Bloom』×『あすけん』公式パーティウォークの実施背景

厚生労働省が公表した「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」によると、成人の場合、1日あたりの合計歩数が8,000歩となることが推奨されています(※1)。しかし、令和5年「国民健康・栄養調査」によると、歩数の平均値は男性で 6,628 歩、女性で 5,659 歩であり、推奨歩数に達していないことに加え、この 10 年間で男女とも有意に歩数が減少している傾向にあることが示されています(※2)。

※1)出典:「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/001194020.pdf

※2)出典:「令和5年国民健康・栄養調査報告」(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/001435384.pdf

当社は、夏に向けて運動・食事を見直し、ダイエットや健康増進・体力づくりに取り組む方が増加するこの時期に、『Pikmin Bloom』とタッグを組み、歩くきっかけを提供することで、皆さまの健康づくりを運動面からもサポートしたいと考えています。

なお、『あすけん』アプリとスマートフォンアプリ「ヘルスケア」「ヘルスコネクト」などと連携すると、歩数が自動的に『あすけん』アプリ内に記録され、消費カロリーも自動算出されます。

ぜひ、この機会に未来さんや他のユーザーさんと一緒に、いつもより少し多く歩くことに楽しくチャレンジしてみてください。

当社は今後も「ひとびとの明日を今日より健康にする」というミッションの実現に向けて、さまざまな人のライフステージに寄り添い、皆さまの健康をサポートしてまいります。

■『Pikmin Bloom』について

<商品情報>

名称:『Pikmin Bloom』

利用料金:ダウンロード無料(App内課金あり)

対応OS:iOS/Android

Niantic, Inc.と任天堂株式会社が共同開発をしている「Pikmin Bloom」は、歩くことを楽しくするスマートフォンアプリです。

出かけた先のあちこちで見つかる苗を歩いて育てると、ピクミンが仲間になります。ピクミンと一緒に歩いて仲良くなると、生まれた場所にちなんだものを身につけた様々な「デコピクミン」になります。日々の歩数や写真の記録が残せるライフログ機能や、離れた場所の家族や友達とポストカードを交換したり、一緒に歩いているような体験ができる機能もあります。ちょっとしたお散歩や毎日の通勤が、ピクミンたちとの楽しいおでかけになります。

※『Pikmin Bloom』で遊ぶ際は、周囲の安全に注意のうえ、国や自治体等の法令や方針等に従ってお楽しみください。

※今後行われるイベントについて、開催が中止、または内容が変更になる可能性があります。『Pikmin Bloom』SNSやアプリ内ニュースで最新情報をご確認ください。

『Pikmin Bloom』公式サイト:https://pikminbloom.com/

『Pikmin Bloom』公式アプリ:https://pikminbloom.onelink.me/pWSt/qt44objz

(C) 2021 Niantic, Inc., Pikmin and Mii Characters / Artwork / Music (C) 2021 Nintendo All Rights Reserved.

■『あすけん』について

<商品情報>

名称:『あすけん』

利用料金:ダウンロード無料(App内課金あり)

対応OS:iOS/Android

『あすけん』は、食事画像やバーコードを読み取るだけで、食べた食事のカロリー(エネルギー)や栄養素が表示され、ご自身に合った目標摂取エネルギーや各種栄養素に対する過不足が一目でわかるAI食事管理アプリです。管理栄養士が監修した、食事内容に対するフィードバックや食生活のアドバイスを提供し、これによりユーザーの皆さまがご自身の食事を振り返り、次の食事で何を食べればよいかがわかる「食事の選択力」を高めるためのサポートをいたします。

『あすけん』公式サイト:https://www.asken.jp/

『あすけん』公式アプリ:

【App Store】https://apps.apple.com/jp/app/id687287242

【Google Play】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.greenhouse.asken

*1: 2025年4月時点の累計会員数

*2:日本国内App StoreとGoogle Playストア合算の「ヘルスケア(健康)/フィットネス」カテゴリにおける、2021年~2024年のダウンロード数および収益(2025年1月、data.ai調べ)

■株式会社asken

askenは、栄養学の知見とテクノロジーをかけあわせ「ひとびとの明日を今日より健康にする」ことをミッションに、AI食事管理アプリ『あすけん』の開発・運営を行っています。当社は今後も引き続き、さまざまな人のライフステージに寄り添い、人びとの栄養に関する意識の向上と食生活の改善、そして健康のサポートに努めてまいります。

