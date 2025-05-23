2025年12月期第１四半期 決算説明会の動画を公開
株式会社シンカ
本動画では、2025年12月期第1四半期の業績概要に加え、当社の今後の事業展開等について、代表取締役CEO江尻高宏よりご説明しております。今後も、株主・投資家の皆さまの期待に応えるべく、事業成長戦略の着実な実行と持続的な企業価値向上に引き続きコミットしてまいります。
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コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」の開発・販売を行う株式会社シンカ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO江尻高宏）は2025年12月期第1四半期の決算説明会の動画および説明会での質疑応答集を公開いたしました。
本動画では、2025年12月期第1四半期の業績概要に加え、当社の今後の事業展開等について、代表取締役CEO江尻高宏よりご説明しております。
2025年12月期第1四半期 決算説明会動画
動画URL：https://www.thinca.co.jp/ir/news/n006/
決算説明会資料：https://ssl4.eir-parts.net/doc/149A/tdnet/2618309/00.pdf
質疑応答サマリ：
https://ssl4.eir-parts.net/doc/149a/ir_material_for_fiscal_ym/179562/00.pdf
株式会社シンカについて
社名：株式会社シンカ
代表者：代表取締役社長CEO 江尻 高宏
所在地(本社)：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-17 廣瀬ビル10階
設立：2014年1月8日
URL：https://www.thinca.co.jp/
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IR Note：https://note.com/thinca_2025
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