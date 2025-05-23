ÅÚÅÄÂç¡¢ºç¸¶Í¥´õ¡¢À¾»³¹¨ÂÀÏ¯¡¢ÊÆÆâÍ¤´õ¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë£¸£±¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ 45¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¡¡Ï¯ÆÉ·à¡ÖÅ·¾å¤ÎÆú¡×ÂèÆóÃÆ8/24(Æü)¾å±é·èÄê¡ª¤µ¤é¤Ë»°ÉôºîÁ´¤Æ´Ñ·à¤·¤¿Êý¤Ø¤ÎÁ´ÄÌÆÃÅµ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡ª¡ª
¡ÚÂèÆóÃÆ¡¡Ï¯ÆÉ·à¡ÖÅ·¾å¤ÎÆú¡×ÂçÄÅ¹Ä»ÒÊÔ¡¡¾å±é·èÄê¡ª¡Û
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò£¸£±¥×¥í¥Ç¥åー¥¹(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÂôÆ»µÁ/°Ê²¼£¸£±¥×¥í¥Ç¥åー¥¹)¤Ï45¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¤Ç¤¢¤ëÏ¯ÆÉ·à¡ÖÅ·¾å¤ÎÆú¡×¤ÎÂèÆóÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢Ï¯ÆÉ·à¡ÖÅ·¾å¤ÎÆú¡×ÂçÄÅ¹Ä»ÒÊÔ¤ò8·î24Æü(Æü)¤Ë¾å±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÚÅÄÂç¡¢ºç¸¶Í¥´õ¡¢À¾»³¹¨ÂÀÏ¯¡¢ÊÆÆâÍ¤´õ¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢Âç³¤¿Í¹Ä»Ò¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÆü5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë18»þ¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸ø±éÆâÍÆ
ÈôÄ»»þÂå¤Ë³èÌö¤·¤¿½÷Äë¡¦»ýÅýÅ·¹Ä¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿Î¤ÃæËþÃÒ»Ò¸¶ºî¡ØÅ·¾å¤ÎÆú¡Ù¤¬½é¤ÎÏ¯ÆÉ·à²½¡ª
ÃæÂç·»¹Ä»Ò(¸å¤ÎÅ·ÃÒÅ·¹Ä)¤ÎÌ¼¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢Âç³¤¿Í¹Ä»Ò(¸å¤ÎÅ·ÉðÅ·¹Ä)¤Ë²Ç¤¤¤À±Ìî»¾ÎÉ¹Ä½÷¡£
¸å¤ËÅ·¹Ä¤È¤Ê¤ëÈà½÷¤ÎÇÈßÑËü¾æ¤Ê¿ÍÀ¸¤ò¡¢ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±ー¥ë¤ÇÉÁ¤¤¤¿Îò»Ë¥í¥Þ¥óºî¡ØÅ·¾å¤ÎÆú¡Ù¤ò£¸£±¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤¬»°Éôºî¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÂèÆóÃÆ¤È¤Ê¤ëÏ¯ÆÉ·à¡ÖÅ·¾å¤ÎÆú¡×ÂçÄÅ¹Ä»ÒÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Âç³¤¿Í¹Ä»Ò¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
°ÛÊì·»Äï¤ÎÂçÄÅ¹Ä»Ò¤ÈÁðÊÉ¹Ä»Ò¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤ÊÀ³Ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¿ÆÌ©¤ÊÍ§¾ð¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·À®Ä¹¤·¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢¼¡¤Î¹Ä°Ì¤ò¤á¤°¤ë¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤ÆÂÐÎ©¤·¡¢Èá·àÅª¤Ê·ëËö¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡¦¡¦¡¦¡£
°¥¤·¤¯¤âÈþ¤·¤¤¹ë²Ú»°Éôºî¤ò¤¼¤Ò¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ô¸ø±é³µÍ×¡Õ
Ï¯ÆÉ·à¡ÖÅ·¾å¤ÎÆú¡×ÂçÄÅ¹Ä»ÒÊÔ
¢£¸ø±éÆüÄø
2025Ç¯8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë 17:30 ³«¾ì/18:30³«±é
¢£·à¾ì
¤¢¤¦¤ë¤¹¤Ý¤Ã¤È¡ÊËÅç¶èÎ©ÉñÂæ·Ý½Ñ¸òÎ®¥»¥ó¥¿ー¡Ë
ËÅç¶èÅìÃÓÂÞ4-5-2¥é¥¤¥º¥¢¥êー¥Ê¥Ó¥ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§
¡¦Åìµþ¥á¥È¥í Í³ÚÄ®Àþ ¡ÖÅìÃÓÂÞ±Ø¡×6¡¦7ÈÖ½Ð¸ý¤è¤êÄ¾·ë
¡¦JRÂ¾³ÆÀþ¡ÖÃÓÂÞ±Ø¡×(Åì¸ý)¤è¤ê¥°¥êー¥óÂçÄÌ¤êÄ¾¿ÊÅÌÊâ10Ê¬
¡¦ÅÔÅÅ¹ÓÀîÀþ ¡ÖÅìÃÓÂÞ»ÍÃúÌÜ¡×¤è¤êÅÌÊâ2Ê¬
¢£¥Á¥±¥Ã¥È
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô(ÃêÁª)
Á´ÀÊ»ØÄê7,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¤ª¿½¹þ¤ß¢§
https://81produce-officialfanclub.com/news/R7AtYvMvyFoLwhnNFP4vF5
¢¨¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ï¡¢¡Ö81PRODUCE OFFICIAL FANCLUB ～À¼¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ë～¡×¤Ø¤Î¤´Æþ²ñ¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢£¥¥ã¥¹¥È
ÂçÄÅ¹Ä»Ò¡§ÅÚÅÄÂç
ÁðÊÉ¹Ä»Ò¡§ºç¸¶Í¥´õ
Ç¦ÊÉ¹Ä»Ò¡§À¾»³¹¨ÂÀÏ¯
ÀîÅç¹Ä»Ò¡§ÊÆÆâÍ¤´õ
±Ìî»¾ÎÉ¹Ä½÷¡§ÊÆß·±ß
°ë¾ë¹Ä»Ò¡§¥é¥ó¥º¥Ù¥êー¡¦¥¢ー¥µー
¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡§µÜ¾ë°ìµ®
¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡§°¤ÊÝ¤Þ¤ê¤¢
¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡§Ä¹²¬Î¶Êâ
¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡§°ìµÜÎï
¢£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È
¸¶ºî¡§Î¤ÃæËþÃÒ»Ò¡ØÅ·¾å¤ÎÆú¡Ù(¹ÖÃÌ¼Ò´©)
µÓËÜ¡§¶ÍÇµËÓ
±é½Ð¡§²¼±ºµ®·É(Office ENDLESS)
À©ºî¡§Office ENDLESS¡¿¥³¥é¥ÜÁí¸¦
¶¨»¿¡§ÆüËÜ¹©³Ø±¡ÀìÌç³Ø¹»
¸å±ç¡§ËÅç¶è
´ë²è¶¨ÎÏ¡§Î¤Ãæ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¼çºÅ¡¦À½ºî¡§£¸£±¥×¥í¥Ç¥åー¥¹
¡ÚÁ´ÄÌÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ØÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É(4Ëç¥»¥Ã¥È)¡Ù¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡Û
Ï¯ÆÉ·à¡ÖÅ·¾å¤ÎÆú¡×¤Î»°Éôºî¤òÁ´¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡ØÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É(4Ëç¥»¥Ã¥È)¡Ù¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø±é¤´¤È¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë½Ð±é¼Ô¤ÎÊ£À½¥µ¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤¿³¨ÊÁ(3¼ïÎà)¤Ë²Ã¤¨¡¢¸¶ºî¡ØÅ·¾å¤ÎÆú¡Ù¤Î¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È¤ËÎ¤ÃæËþÃÒ»ÒÀèÀ¸¤ÎÊ£À½¥µ¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤¿³¨ÊÁ(1¼ïÎà)¤Î·×£´Ëç¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£¼õ¤±¼è¤êÊýË¡Åù¡¢Á´ÄÌÆÃÅµ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ÏÂ³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÏ¯ÆÉ·à¡ÖÅ·¾å¤ÎÆú¡×¿Ñ¿½¤ÎÍðÊÔ¡¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÆó¼¡Àè¹Ô¤ÎÃêÁª¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª¡Û
¡¡7·î27Æü(Æü)¤Ë¾å±é¤¹¤ëÏ¯ÆÉ·à¡ÖÅ·¾å¤ÎÆú¡×¿Ñ¿½¤ÎÍðÊÔ¤Î¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÆó¼¡Àè¹Ô¤Î¿½¤·¹þ¤ß¼õÉÕ¤òÍè½µ5·î23Æü(¶â)18»þ¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÆüËÜ¹©³Ø±¡ÀìÌç³Ø¹»¤ÈËÅç¶è¤È¤Î»º³Ø´±Ï¢·È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¡Û
£¸£±¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¦ÆüËÜ¹©³Ø±¡ÀìÌç³Ø¹»¡¦ËÅç¶è¤È¤Î»º³Ø´±Ï¢·È´ë²è¤Ç¤¢¤ëËÜÏ¯ÆÉ·à¡£
ÆüËÜ¹©³Ø±¡ÀìÌç³Ø¹»¤Î³ØÀ¸¤¬Ï¯ÆÉ·à¤ÎËÜÊÔ¾å±éÁ°¤ÎËÁÆ¬²òÀâ¤Ë½Ð±é¡£
ËÅç¶è¤Ç¤Ï¡¢¶èÌ±¤Ò¤í¤Ð¤ò¤Ï¤¸¤áËÅç¶èÆâ¤Î»ÜÀß¤Ë¥Á¥é¥·¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É»º³Ø´±Ï¢·È¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¢§
¡Ú¿Ñ¿½¤ÎÍðÊÔ¡Ûhttps://www.81produce-45th.com/event/tenjou/
¡ÚÂçÄÅ¹Ä»ÒÊÔ¡Ûhttps://www.81produce-45th.com/event/tenjou_2/
¢£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
45info@81produce-45th.com
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò£¸£±¥×¥í¥Ç¥åー¥¹
³ô¼°²ñ¼Ò£¸£±¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ï¡¢1981Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢À¼Í¥¶È³¦¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿Íºà°éÀ®¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¡¢²»À¼À©ºî¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ©ºîÅù¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¡ÈÀ¼¡É¤È¡ÈÇÐÍ¥¡É¤Î»Å»ö¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Î²»¶ÁÀ©ºî¤ä¡¢³¤³°±ÇÁüºîÉÊ¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇÀ©ºîÅù¡¢Ï¿²»¡¦¥Þ¥ë¥Á¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖHALF H¡¦P STUDIO¡×¤ä¡¢¸½Ìò¤ÎÇÐÍ¥¤äÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥ÕÅù¤Î»ØÆ³¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤Î¶È³¦¤ò¤µ¤µ¤¨¤ë¼¡À¤Âå¤ÎÀ¼Í¥¤ò°éÀ®¤¹¤ëÍÜÀ®½ê¡Ö81 ACTOR'S STUDIO¡×Åù¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÁí¹çÅª¤Ê»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀßÎ©¡§1981Ç¯2·î3Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÆîÂô¡¡Æ»µÁ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÉÙ¥öÃ«1-3-4¡¡BOF2Âå¡¹ÌÚ¸ø±à
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ À¼Í¥¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¢³°¹ñ±Ç²è¿áÂØ¤¨¡¢¥Ü¥¤¥¹¥ªー¥Ðー¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¡Åù
£¸£±¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¸ø¼°HP¡§ https://www.81produce.co.jp/
£¸£±¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/81pro_official
¡Ú¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö³µÍ×¡Û
¢£Ì¾¾Î
81PRODUCE OFFICIAL FANCLUB ～À¼¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ë～
¡ÊÆÉ¤ß¡§£¸£±¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö～¤»¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ë～¡Ë
¢£URL¡¡https://81produce-officialfanclub.com/
¢£²ñÈñ
·î³Û¡§550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ç¯³Û¡§6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤È¥¥ã¥ê¥¢·èºÑ¡Ê¥¥ã¥ê¥¢·èºÑ¤Ï·î³Û¤Î¤ß¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ
£±.£¸£±½êÂ°À¼Í¥¤¬½Ð±é¤¹¤ë±ÇÁü¡¦²»À¼¡¦²èÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡ª
¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤²ñ°÷¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
£².¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÀè¹Ô¼õÉÕ¤Ë¿½¤·¹þ¤á¤ë¡ª
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¡¢²ñ°÷ÍÍ¤ËÀè¹Ô¤·¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£³.¥Ç¥¸¥¿¥ëÆÃÅµ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
½êÂ°À¼Í¥¤Î·îÊÌÃÂÀ¸Æü¥«¥ì¥ó¥Àー¤ä¡¢½Ð¿ÈÃÏ¥Þ¥Ã¥×Åù¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÆÃÅµ¤¬Ëè·î¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£´.Ç¯³Û²ñ°÷¸ÂÄê¡ª¥Ç¥¸¥¿¥ë²ñ°÷¾Ú¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
Ç¯³Û²ñ°÷¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¡È¿ä¤·¡ÉÀ¼Í¥¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÊÑ¹¹²ÄÇ½¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë²ñ°÷¾Ú¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£µ.¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ª
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤Î¤ß¤¬»ëÄ°¡¦»²²Ã²ÄÇ½¤Ê¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÉÔÄê´ü¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò£¸£±¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡ä
ÀßÎ©¡§1981Ç¯2·î3Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÆîÂô¡¡Æ»µÁ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÉÙ¥öÃ«1-3-4¡¡BOF2Âå¡¹ÌÚ¸ø±à
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ À¼Í¥¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¢³°¹ñ±Ç²è¿áÂØ¤¨¡¢¥Ü¥¤¥¹¥ªー¥Ðー¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¡Åù
£¸£±¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¸ø¼°HP¡§ https://www.81produce.co.jp/
£¸£±¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/81pro_official