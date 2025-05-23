【期間限定】父の日ギフト向け特集ページ公開！ 鹿児島県出水市のふるさと納税に登場

LR株式会社

6月15日（日）の父の日にぴったりの返礼品をご紹介。

お届け日：2025年6月11日（水）～6月15日（日）



入金締め切り：１. 2025年5月29日(木) ／２. 2025年6月5日(木)

※ 返礼品によって異なります。詳細は商品ページをご確認ください。

▼チョイス特集ページ

https://www.furusato-tax.jp/feature/detail/46208/22588?city-product_original

おすすめ返礼品ピックアップ

出水の三蔵飲み比べ

出水市にある雲海酒造と出水酒造、神酒造のこだわり焼酎をセットにしました。

異なる風味を飲み比べてお楽しみください。

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出水市芋焼酎飲み比べセット

飲み比べしやすい300mlボトル入りの芋焼酎5本セット。

ギフトとして楽しんでいただけるよう、飲み比べガイドも同封しています。

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BONHEUR-ボヌール-

ワイン酵母と黄麹の組合せが珍しい本格芋焼酎。

口当たりが甘く、フルーティーで華やかな香りを楽しめます。

ストレートやロック、ちょい水の水割りがおすすめの飲み方です。

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黒毛和牛の究極の手ごねハンバーグ

鹿児島県産黒毛和牛100％のハンバーグステーキ。

美味しさの秘密は網油でぎゅっと肉汁を閉じ込めること。あふれる肉汁をお楽しみください。

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とんそく焦がしにんにく

創業昭和37年以来、変わらぬ秘伝のにんにく焦がし焼き。

外はカリカリ中はジューシーに仕上げました。

お箸で食べられる柔らかさです。

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黒豚しゃぶしゃぶ肉

鹿児島名産の黒豚。

肉の甘みが凝縮した黒豚肉を、あっさりさっぱり、しゃぶしゃぶでご堪能ください。

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田舎みそセット

昔ながらの製法で手作りした、香り豊かな「麦みそ」「合わせみそ」のセット。国産原料のみを使用し、保存料・着色料・甘味料は不使用です。

麦みそは自然な甘さと素朴で懐かしい味、合わせみそはマイルドな口当たりが特徴です。

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本革キーケース ～雅～

本革を独自の技術で染色したオリジナルキーケース。

こすったり伸ばしたりしてもはがれにくいレザー塗装を研究し、一つひとつ丁寧に染色。外周11.5cmまでのスマートキーにも対応しています。

▶ 寄付はこちらから（チョイス(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46208/6496344?utm_source=kagoshimaken_izumishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46208)、楽天(https://item.rakuten.co.jp/f462080-izumi/i1039-f/)）

そのほかにも父の日にぴったりの豊富な返礼品をご用意しています。

一覧はこちら（チョイス(https://www.furusato-tax.jp/search?q=%E7%88%B6%E3%81%AE%E6%97%A5%E3%82%AE%E3%83%95%E3%83%88&city_code%5B%5D=46208&disabled_category_top=1&sst=B&supership_query_id=f3eb012f-e7a6-4ee7-b621-7f2953129250&pr_item_count=1)、楽天(https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E7%88%B6%E3%81%AE%E6%97%A5%E3%82%AE%E3%83%95%E3%83%88/?pls=1&sid=374491)）よりご確認ください。

出水市について

八坂神社

鹿児島県北西部の八代海に面し、広大な平野、海、山と豊かな自然に囲まれた温暖でおだやかな出水市。毎年一万羽を超えるツルが渡来し、渡来地はラムサール条約湿地に登録され、国の特別天然記念物にも指定されています。

江戸時代に要衝の地として薩摩藩最大の外城が置かれた「出水麓武家屋敷群」や日本一大きな鈴がつり下がる「箱崎八幡神社」、高さ4.15mのお地蔵様がある「八坂神社」なども有する、往時の面影が今も残る「ツルと歴史のまち」です。