「ふくしま水産物フェア」（５/３０～３１）を開催

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名古屋商工会議所

　名古屋商工会議所（嶋尾正会頭）は、福島県の復興支援の一環として、５月３０日（金）～３１日（土）、名鉄百貨店本店［メンズ館］地下１階魚力名古屋名鉄本店にて「ふくしま水産物フェア」を　２日間限定で開催いたします。


　３０日（金）には、名古屋商工会議所　嶋尾正会頭がフェアを激励訪問いたしますので、取材等の　ご協力を賜りますようお願い申し上げます（別紙参照）。



　福島沖は、黒潮（暖かい海流）とともに北上した魚が、親潮（冷たい海流）のプランクトンを食べて大きくなる海で、豊かな海産物が1年を通じて水揚げされます。


　その豊かな海で水揚げされた魚は「ふくしま常磐もの」と呼ばれ、市場でも高い評価を受けています。今回のフェアでは、福島で水揚げされた鮮魚（※当日の販売商品は仕入れ状況によります）や福島の企業による水産加工品など、安心安全で美味しい福島県産の水産物を多数販売する予定です。



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１．名　称　　「ふくしま水産物フェア」


　　　　　　　＜イベント情報＞


　　　　　　　https://www.nagoya-cci.or.jp/event/event-detail-53031.html



２．日　時　　２０２５年５月３０日（金）～３１日（土）


　　　　　　　１０:００～２０:００　売り切れ次第終了



３．会　場　　名鉄百貨店本店［メンズ館］地下1階魚力名古屋名鉄本店


（名古屋市中村区名駅１丁目２－４）



４．主　催　　名古屋商工会議所



５．協　力　　株式会社名鉄百貨店、株式会社魚力、福島県名古屋事務所



【本件に関する問合せ】


名古屋商工会議所　総務管理部　佐藤（太）・浅井　TEL：０５２-２２３-５６１０