「ふくしま水産物フェア」（５/３０～３１）を開催
名古屋商工会議所
名古屋商工会議所（嶋尾正会頭）は、福島県の復興支援の一環として、５月３０日（金）～３１日（土）、名鉄百貨店本店［メンズ館］地下１階魚力名古屋名鉄本店にて「ふくしま水産物フェア」を ２日間限定で開催いたします。
３０日（金）には、名古屋商工会議所 嶋尾正会頭がフェアを激励訪問いたしますので、取材等の ご協力を賜りますようお願い申し上げます（別紙参照）。
福島沖は、黒潮（暖かい海流）とともに北上した魚が、親潮（冷たい海流）のプランクトンを食べて大きくなる海で、豊かな海産物が1年を通じて水揚げされます。
その豊かな海で水揚げされた魚は「ふくしま常磐もの」と呼ばれ、市場でも高い評価を受けています。今回のフェアでは、福島で水揚げされた鮮魚（※当日の販売商品は仕入れ状況によります）や福島の企業による水産加工品など、安心安全で美味しい福島県産の水産物を多数販売する予定です。
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１．名 称 「ふくしま水産物フェア」
＜イベント情報＞
https://www.nagoya-cci.or.jp/event/event-detail-53031.html
２．日 時 ２０２５年５月３０日（金）～３１日（土）
１０:００～２０:００ 売り切れ次第終了
３．会 場 名鉄百貨店本店［メンズ館］地下1階魚力名古屋名鉄本店
（名古屋市中村区名駅１丁目２－４）
４．主 催 名古屋商工会議所
５．協 力 株式会社名鉄百貨店、株式会社魚力、福島県名古屋事務所
【本件に関する問合せ】
名古屋商工会議所 総務管理部 佐藤（太）・浅井 TEL：０５２-２２３-５６１０