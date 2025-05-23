第6弾開催決定！アニソンDJイベント『Anisong Scramble』

株式会社SHIBUYA109エンタテイメント

株式会社SHIBUYA109エンタテイメント（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：石川あゆみ）は、東京・渋谷で運営する「MAGNET by SHIBUYA109」の屋上イベントスペース「MAG’s PARK」にて、渋谷スクランブル交差点を眼下に行うアニソンDJイベント『Anisong Scramble』（アニソン スクランブル）を2025年6月27日（金）に開催いたします。

本イベントでは、DJに加え、イベントをさらに盛り上げるアーティストも参加。6月27日（金）の参加アーティストは、ボカロ／アニソン特化型の全国区オーディション、第1回「ウタカツ！オーディション」で準グランプリを獲得し、国内の音楽ライブへ多数出演しながら、海外のイベントにも積極的に参加するなど活動の幅を広げている「halca」が参加いたします。

プロデューサーには、J-POP/アニソンDJとして国内や海外でも多数のフェスで活躍している「DJ和」氏を迎え、多種多様なコンテンツが集積する街・渋谷で、世界中で人気のアニメソングをキーコンテンツに国籍問わず楽しめるDJイベントを展開していきます。

同施設では、アニメや漫画、ゲームといったサブカルチャーにフォーカスした店舗が多数出店しているほか、屋上には、渋谷スクランブル交差点を一望できる展望台ラウンジがあり、世界各国から多くのお客様に楽しんでいただいております。本イベントを通じて、より多くの方々に日本独自のカルチャーを発信してまいります。

■『Anisong Scramble』 6月27日開催概要

開催日時：2025年6月27日（金）開演18:00～閉演22:00

※雨天決行、荒天の場合中止

開催場所：MAGNET by SHIBUYA109

屋上イベントスペース「MAG’s PARK」

東京都渋谷区神南1‐23‐10（渋谷駅地下A12出口直結)

参加方法：LivePocket、Klookによる事前申込

LivePocket：https://t.livepocket.jp/e/eq0vs(https://t.livepocket.jp/e/eq0vs)

Klook：https://www.klook.com/en-US/activity/150840-crossing-view-rooftop-lounge-mag8-ticket/(https://www.klook.com/en-US/activity/150840-crossing-view-rooftop-lounge-mag8-ticket/)

※当日券も販売。ただし、混雑状況に応じて入場制限を実施する場合がございます。

入場料：税込3,000円（ドリンク代別・キャッシュレスオンリー）

以下特典付き

１.ルーフトップラウンジ入場券

２.MAGNET by SHIBUYA109館内で使用できる500円お買物＆お食事券

渋谷開催時の様子韓国開催時の様子

■出演アーティスト・DJ

ゲストアーティスト：halca

ボカロ／アニソン特化型の全国区オーディション、第1回「ウタカツ！オーディション」で準グランプリを獲得。

2018年5月30日、フジテレビ“ノイタミナ”TVアニメ「ヲタクに恋は難しい」

エンディング・テーマ「キミの隣」でSACRA MUSICよりメジャーデビュー！

デビュー後は「かぐや様は告らせたい ～天才たちの恋愛頭脳戦～」をはじめ、

「彼女、お借りします」「Engage Kiss」など数々のTVアニメの主題歌を担当。

国内の音楽ライブへ多数出演しながら、海外のイベントにも積極的に参加するなど活動の幅を広げている。

X：https://x.com/halca77

Instagram：https://www.instagram.com/halca.77/

TikTok：https://www.tiktok.com/@halca_official

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCMiL4aomAhQl1wdT2YlVQ8Q

DJ：kevin mitsunaga(fhana)

fhanaのメンバー(Sampler / Rap /etc.担当)として2013年にメジャーデビュー。現在までにfhanaとして17作品ものTVアニメ・劇場アニメの主題歌を手掛ける。

近年ではDJとしても積極的に活動中。

インディーズ時代には"Leggysalad"名義でALTEMA Recordsから音源をリリースするなど、ネットレーベルシーンで活動していた。

X：https://x.com/kevin327g

Instagram：https://www.instagram.com/kevin_mitsunaga/

DJ：DJ SAAYA(アニソンインデックス！！)

秋葉原MOGRAにて毎月開催中の「アニソンインデックス！！」のオーガナイザー。2009年にDJとしてのキャリアをスタート。

バトルDJ譲りのスクラッチ・ジャグリングを駆使し、幅広い選曲で盛り上げることに力を注いでいる。アニメソングアーティスト・声優・VTuberのライブ音源やDJ MIX制作、バックDJやDJ講師など、長いキャリアと現場DJの特性を生かした活動も行う。現在は毎週日曜夜にTwitchにてDJ配信を行っている。

X：https://x.com/DJ_SAAYA

Instagram：https://www.instagram.com/dj.saaya/

DJ：DJ 烏屋茶房

宮崎市出身。12歳でギターを始め、MTRで音源制作を開始。

ニコニコ動画で東方アレンジを投稿し、2010年にボカロPとして活動を開始。

2014年にコンセプトアルバムでメジャーデビュー後、アニメやCM楽曲なども手がける。

代表作に「お願いマッスル」などがあり、現在もアニメ・アイドル・Vtuberなど多方面に楽曲を

提供している。

X：https://x.com/tghgworks_krsy

YouTube：https://www.youtube.com/user/tghgworks0krsy

DJ：DJ和

ソニー・ミュージック発のJ-POP DJプロ第1号。その場にいる人を笑顔に変える抜群のスキルと斬新な選曲。2008年「J-ポッパー伝説」のリリース以降、一貫してJ-POPにこだわり続け、今までにリリースしたCDの累計が205万枚を突破した邦楽DJ No.1。

国内はROCK IN JAPAN FESTIVAL、ANIMAX MUSIX等々、海外ではアメリカ、イタリア、インドネシア、シンガポール、タイ、中国、韓国、台湾、ベトナム、サウジアラビア等々での大型フェスイベントに出演。

日本の音楽を世界に伝道するJ-POP DJの第1人者。代表作は、「J-ポッパー伝説」、「A GIRL↑↑」、「J-アニソン神曲祭り」、「ラブとポップ」、「ミリオンデイズ」があり、2018年5月発売の関ジャニ∞のBEST ALBUM 「GR8EST」をはじめ、数多くのアーティストのMIX CD制作も手掛けている。

X：https://x.com/djkazu1025

Instagram：https://www.instagram.com/kazupopper/

■ルーフトップラウンジ『CROSSING VIEW & ROOFTOP LOUNGE MAG8』

通常入場料金1,800円のラウンジエリア『CROSSING VIEW & ROOFTOP LOUNGE MAG8』が本イベントの参加特典として無料でご利用いただけます。

また、当該エリアではドリンクの購入も可能です。DJエリアで盛り上がったり、ドリンク片手に渋谷の街並みを見ながらリラックスしたりと2つのエリアでお楽しみください。

※すべての内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。