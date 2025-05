「デキる猫は今日も憂鬱～デキる猫はパズルもデキる～」 『パズ猫』第1回パズ猫ポイントイベントミニ開催中！ さらにユーザーアンケート実施中！

ポッピンゲームズジャパン株式会社

ポッピンゲームズジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 CEO:谷口祐一郎)は、TV アニメ「デキる猫は今日も憂鬱」(略称:デキ猫)の新作スマートフォン向けパズルゲーム「デキる猫は今日も憂鬱~デキる猫はパズルもデキる~」(略称:パズ猫)がゲーム内新イベント開催と、ユーザーアンケートの実施をすることをお知らせいたします。

■新規イベント「第1回パズ猫ポイントイベントミニ」開催中!

現在パズ猫ではゲーム内にて新イベントである第1回パズ猫ポイントイベントミニが開催中です。

パズ猫ポイントミニイベントとは、イベントステージをクリアして獲得できるポイントに応じて色々な報酬が手に入るイベントです。

今回の目玉報酬は「【ショッピング】諭吉と仁科」です。

他にもゲーム内でアイテムと交換できる無償デキネコインやネコメダルなど様々な報酬がゲットできますので、ぜひ挑戦してみてください。

◯開催期間:2025年5月23日(金)15:00~5月28日(水)13:59まで

※今回追加された壁紙は今後再登場の可能性があります。

■ユーザーアンケート実施中!

現在パズ猫では、今後の運営方針や機能改善の参考とさせていただくため、ユーザーアンケートを実施しております。本アンケートは、今後のゲーム体験をより良いものにしていくことを目的としており、いただいたご意見・ご要望は、今後の開発・運営の参考とさせていただきます。

アンケートに回答いただいた方全員にオリジナル壁紙「【くつろぎ空間】諭吉と幸来」をプレゼント!

皆さまからの貴重なご意見をお待ちしております。



◯アンケート実施期間:6月2日(月)23:59まで

◯回答フォーム:https://forms.gle/Kr8uU9DjHHHvEQK48

※壁紙は期間内に回答いただいた方のプレゼントボックスに後日配布いたします。

※壁紙を受け取るにはゲームのアカウントが必要となります。

※アンケートに記載されたユーザーIDが異なっている場合、受け取ることができない場合があります。

■「デキる猫は今日も憂鬱~デキる猫はパズルもデキる~」とは

パズ猫はアニメ「デキ猫」ファンの方はもちろん、「デキ猫」を知らない方もお楽しみいただける3 マッチパズルゲームです。

諭吉やお馴染みのキャラクターたちとクリアを目指しましょう。

▼AppStore / GooglePlayからダウンロード

https://puzzneko.onelink.me/KKbt/6uq8wzn7 (https://puzzneko.onelink.me/KKbt/6uq8wzn7)

■ゲーム概要

タイトル名 :デキる猫は今日も憂鬱~デキる猫はパズルもデキる~

リリース日 :2024年9月30日

ジャンル :パズルゲーム

プラットフォーム:App Store / Google Play

本体価格 :無料(アプリ内課金あり)

著作権表記 :(C)山田ヒツジ・講談社/デキる猫は今日も憂鬱製作委員会

(C)Poppin Games Japan Co., Ltd. All rights reserved.

■ポッピンゲームズジャパン株式会社について

東京都港区に本社を構える独立系のゲームパブリッシャー。

代表作に「Dr.STONE バトルクラフト」、「忍たま乱太郎 ムゲンのツボ大暴走の段」、「ムーミン~ ようこそ!ムーミン谷へ~」、「クレヨンしんちゃん 一致団ケツ! かすかべシティ大開発」などがあ ります。

本社:東京都港区新橋3-11-8 オーイズミ新橋第2ビル 802号室

代表者:代表取締役CEO 谷口 祐一郎

会社HP:https://poppin-games.com/

