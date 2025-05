全国5万店舗以上のECサイトから、「大賞」は鎌倉発のファッションブランド「KEY MEMORY Online Shop」に決定！【GMOペパボ】

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMOペパボ株式会社(代表取締役社長:佐藤 健太郎)が運営するECサイト構築サービス「カラーミーショップ byGMOペパボ」(URL:https://shop-pro.jp/)は、2025年5月22日(木)にセルリアンタワー東急ホテル(東京都渋谷区)において、全国のECサイトから優れたショップを表彰するコンテスト『カラーミーショップ大賞2025』(URL:https://award.shop-pro.jp/2025)の授賞式を開催しました。

全国5万店舗以上が参加対象となる本コンテストでは、SNSや記事コンテンツの充実、動きのある商品ページによる飛躍的な売り上げ成長などが大きく評価された、鎌倉発のファッションブランド「KEY MEMORY Online Shop」(神奈川県)が「大賞」を受賞しました。また大賞を含め全28ショップが各賞を受賞しました。



今回は、機能を駆使して集客・販路拡大・購入率アップを図るショップや、コンテンツマーケティング・ファンマーケティングで成功しているショップ、サステナ消費に貢献しているショップなどが多く選出されました。

【全28ショップが受賞!『カラーミーショップ大賞2025』】

『カラーミーショップ大賞』は、ECサイト構築サービス「カラーミーショップ byGMOペパボ」が主催する、全国のECサイトの中から最も優れたショップを表彰するコンテストです。2014年から開催し、今回で10回目を迎えました。

記念すべき第10回となる『カラーミーショップ大賞2025』では、デザインやPR戦略、成長率、一般投票数など複合的な観点から審査を行い、総合的に優れた28ショップを「カラーミーショップ byGMOペパボ」を利用している5万店舗以上のショップから選出しました。

そしてこの度、「優秀賞(10ショップ)」とその中から最も優秀な1ショップに贈られる「大賞」をはじめ、「地域賞(7ショップ)」、「ジャンル賞(3ジャンル・3ショップ)」「特別賞(7カテゴリ・7ショップ)」、「Amazon Pay賞(1ショップ)」の全28ショップの受賞を決定いたしました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4859_1_47161da3f3c5516e3ab32841fa7c07e4.jpg ]

■優秀賞(10ショップ)

「デザイン・PR・売上成長率」の3つの審査基準をバランスよく満たしている上位10ショップを選出。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4859_2_60d2a8baf1af83e564e3816d1f0a3043.jpg ]

■地域賞(7ショップ)

国内7つのエリア(北海道・東北、関東、東京、中部、近畿、中国・四国、九州・沖縄)を代表するショップを選出。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4859_3_93370d34755de7bd39ec11f7afd5fc7b.jpg ]

■ジャンル賞(3ジャンル・3ショップ)

食品・ファッション・雑貨のいずれかを主要商材とし、審査基準をバランスよく満たしているショップを3ショップ選出。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4859_4_c7996cd3d9beb743ae38e76f38d8abd5.jpg ]

■特別賞(7カテゴリ・7ショップ)

商品賞、マーケティング賞、デザイン賞、コンテンツ賞、コミュニケーション賞、ギフト賞、新人賞の7賞からそれぞれ1ショップを選出。

*各賞詳細は、特設サイト内「各賞の紹介」(URL:https://award.shop-pro.jp/2025/about#detail)をご覧ください。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4859_5_c4e2fc4dd0c244510432cdbf83505057.jpg ]

■Amazon Pay賞(1ショップ)

「Amazon Pay」の決済を導入して、より多くのお客様に簡単・便利な購入体験の提供を実現した1ショップを選出。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4859_6_7aff52542d58b6ddf3cd35be484c7bb4.jpg ]

<審査コメント>

アマゾンジャパン合同会社 Amazon Payments Japan事業部

ジャパンカントリーディレクター 長尾 ジョナサン氏



デイリーユースに適した実用的なアクセサリーや雑貨を展開。Amazon Payバナープログラムもご活用いただき、多くのお客様に安心・快適なショッピング体験を提供されています。商品の魅力とシームレスな決済体験の両立により、着実な成長を遂げている同店の今後に期待して、今回の受賞決定に至りました。

▲授賞式の様子(受賞者集合写真)

【『カラーミーショップ大賞2025』総評と今後の展開】

『カラーミーショップ大賞2025』の受賞ショップの傾向として以下があげられます。

・機能を駆使し、積極的に集客や販路拡大等を図るショップ

大賞に輝いた「KEY MEMORY Online Shop」をはじめ、WordPress(※)や越境ECなどの機能を駆使し、積極的に集客、販路拡大、購入率アップを図っているショップが多数受賞しています。

・コンテンツマーケティング・ファンマーケティングで成功しているショップ

ブログやSNS、YouTubeなどを活用したコンテンツマーケティングが一般化しており、消費者のニーズを的確に捉えた情報発信や、それによりファンを獲得していることが受賞の決め手になっています。

・サステナ消費に貢献しているショップ

取り替え用のパーツ販売や修理・ケアサービスの提供など、「購入して終わり」ではなく「長く使える」を提案し、サステナブルな消費行動の促進に貢献しているショップの受賞も目立ちました。

今後は、各受賞ショップのインタビュー記事を、「カラーミーショップ byGMOペパボ」の公式Webメディア「よむよむカラーミー」(URL:https://shop-pro.jp/yomyom-colorme/)で展開する予定です。そのほか、ECサイト運営に役立つセミナーやEC担当者同士の交流を図るイベントなどのイベント開催を通じて、ECサイト成長支援も引き続き行ってまいります。

(※)Webサイトやブログを簡単に作成・管理できるコンテンツ管理システム

【『カラーミーショップ大賞2025』授賞式 開催概要】

日程:2025年5月22日(木)15時~

会場:セルリアンタワー東急ホテル B2F ボールルーム(東京都渋谷区桜丘町26-1)

【「カラーミーショップ byGMOペパボ」とは】

「カラーミーショップ byGMOペパボ」は、個人から法人まで全国5万店舗以上の事業者に利用されているECサイト構築サービスです。2025年2月1日(土)にサービス開始から20周年を迎えました。

「Amazon Pay」の月額利用料や、ショップと同一ドメイン内に「WordPress」でページ作成可能な『カラーミーWPオプション』を無料でユーザーに提供するなど、EC事業拡大の支援を行っています。 さらに、AI技術を活用した『電話自動受付』サービスを提供し、自動音声ガイダンスとAIを活用することで問い合わせ対応の負担を軽減するオプションも提供しています。

