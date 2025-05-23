¥Ñ¥¨¥ê¥¢¹ñºÝÂç²ñ¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤¬º£Ç¯¤â¹âÄÐ»Ô¤Î°ÂËþ°äÀ×¸ø±à¤Ç³«ºÅ
À¤³¦Ãæ¤Î¿¦¿Í¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ëÎÁÍý¤Î°ì¤Ä¡Ö¥Ñ¥¨¥ê¥¢¡×ºî¤ê¤ÎÏÓ¤ò¶¥¤¤¤¢¤¦¹ñºÝÂç²ñ¡ÖÂè64²ó¥¹¥¨¥«¹ñºÝ¥Ñ¥¨¥ê¥¢¥³¥ó¥¯ー¥ë¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿ÆüËÜÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡Ö¥Ñ¥¨¥ê¥¢¥µ¥ß¥Ã¥È2025¡×¤¬ÎáÏÂ7Ç¯5·î31Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë¤È6·î1Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢¹âÄÐ»Ô¤Î°ÂËþ°äÀ×¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±»Ô¤Ç¤Î³«ºÅ¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¡£Áª¹Í²ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¾·Â1.5¥áー¥È¥ë¤ÎÆÃÂçÆé¤Çºî¤ë¥Ñ¥¨¥ê¥¢¤ÎÈÎÇä¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÎÁÍý¤Ê¤ÉÌó15Å¹ÊÞ¤Î°û¿©¥Öー¥¹½ÐÅ¹¡¢¥Õ¥é¥á¥ó¥³¥·¥çー¤Ê¤É¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝÂç²ñ¤Ï9·î¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Ç³«ºÅÍ½Äê¡£º£Ç¯¤Ç64²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿Ìó50ÁÈ¤¬ÏÓ¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¥Ñ¥¨¥ê¥¢Âç²ñ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÎò»Ë¤¬¤¢¤ëÂç²ñ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤¿ÆüËÜÍ½ÁªÂç²ñ¤¬ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤º£Ç¯¤âËÜ»Ô¤Î°ÂËþ°äÀ×¸ø±à¤Ç³«ºÅ¡£ÆüËÜ³ÆÃÏ¤«¤é12ÁÈ¤¬½Ð¾ì¤·¡¢Á´¤Æ¤Î¥Áー¥à¤ËÆ±¤¸¿©ºà¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¡¢Äê¤á¤é¤ì¤¿2»þ´ÖÈ¾¤ÎÀ©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ë15¿ÍÁ°¤ÎÂçÆé¥Ñ¥¨¥ê¥¢¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¿©ºà¤«¤é¤¤¤«¤Ë»ÝÌ£¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¾å¼Á¤Ê¥¹ー¥×¤òºî¤ê¡¢¤ªÊÆ°ìÎ³°ìÎ³¤Ë»ÝÌ£¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤ë¤«¤¬É¾²Á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Áª¹Í²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢Æ±±àÍè±à¼Ô¤Ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤ÏÌó16000¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¥×¥í¤ÎÎÁÍý¿Í¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¤«¤±¤¿Ç®¤Àï¤¤¤ò´Ö¶á¤Ç´ÑÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«Æ±²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿1.5¥áー¥È¥ë¤ÎÆÃÂçÆé¤Çºî¤ëÌó1200¿ÍÊ¬¤Î¥Ñ¥¨¥ê¥¢ÈÎÇä¤òº£Ç¯¤â¼Â»Ü¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ØÀ¾¤ÎÍÌ¾¥¹¥Ú¥¤¥óÎÁÍýÅ¹¤äÃÏ¸µ¤Î°û¿©Å¹¤Ê¤ÉÌó15Å¹ÊÞ¤Î°û¿©¥Öー¥¹½ÐÅ¹¤ä¥×¥í¤Î¥Õ¥é¥á¥ó¥³¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Õ¥é¥á¥ó¥³¥·¥çー¤Ê¤É¤â´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡Û
Æü»þ¡§ÎáÏÂ7Ç¯5·î31Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë¡¦6·î1Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë¤¤¤º¤ì¤â10»þ¤«¤é17»þ¤Þ¤Ç
¾ì½ê¡§°ÂËþ°äÀ×¸ø±à¡Ê¹âÄÐ»ÔÈ¬ÃúÆíÄ®12ÈÖ¡Ë¸ø±àÅì¥¨¥ê¥¢
¥¢¥¯¥»¥¹¡§
ÅÅ¼Ö¡¡ºåµÞ¹âÄÐ»Ô±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó10Ê¬¡¢JR¹âÄÐ±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó13Ê¬
»Ô±Ä¥Ð¥¹¡¡¡Ö°ÂËþ°äÀ×¸ø±àÅì¡×ÄäÎ±½ê¤«¤é¤¹¤°¡£¡Ö°ÂËþ°äÀ×¸ø±à¡Ê¤³¤É¤âÌ¤Íè´Û¡Ë¡×ÄäÎ±½ê¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬
¢¨¼Ö¤Ç¤ª±Û¤·¤Ë¤Ê¤ë¤Èº®»¨¤Î¤¿¤á²ñ¾ì¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆâÍÆ¡§
¹ñºÝ¥Ñ¥¨¥ê¥¢¥³¥ó¥¯ー¥ë ÆüËÜÂåÉ½Áª¹ÍÂç²ñ¡¡¢¨6·î1Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë³«ºÅ
¥Ñ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Ë¥¢¥«¥Ã¥×¡Ê°¦¹¥²È¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ë¢¨5·î31Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë³«ºÅ
1.5¥áー¥È¥ë¤ÎÆÃÂçÆé¤Çºî¤ë¥Ñ¥¨¥ê¥¢ÈÎÇä¡Ê1¿©1000±ß¤«¤é¡Ë
¥Õ¥é¥á¥ó¥³¥·¥çー
ÃÏ¸µÎÁÍýÅ¹¤ä¥¹¥Ú¥¤¥óÎÁÍýÅ¹¤Ê¤ÉÌó15Å¹ÊÞ¤Î°û¿©¥Öー¥¹½ÐÅ¹
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¡Ú´ØÏ¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Û
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í Á´ÆüËÜ¥Ñ¥¨¥ê¥¢Ï¢ÌÁ
¡ÖPaellaSummit 2025¡×¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://www.paellamania.com/paella-summit