¤ï¤ì¤é¤¬¥×¥ï¥×¥ï¥×ー¥ï¥×¥ï ¡ÖPOPU TOUR 2025 TOKYO FINAL¡×¡¡LIQUIDROOM¤Ë¤Æ¥Õ¥£¥Êー¥ì¡ª¤ï¤ì¥×¥ï¤ÎÀ¤³¦À¬Éþ·×²è¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£

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EN2. BORN IN ¤¦¡ùCHU


EN3. ¥×¥ï¥×¥ï¡ùFANTASY


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▷ Dreamglitch: INTOTHELOOP ◁


2025/06/13 TwinBoxAKIHABARA


OPEN 00:00 / START 00:30


ADV\2,000 / DOS\2,500 (1DÊÌ)


https://tiget.net/events/403376

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https://warepuwa.com

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https://x.com/puwapuwapu_wa

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