一般社団法人沖縄カメセンター図1. リュウキュウヤマガメ。写真提供:the Turtle Conservancyの Maximilian Maurer氏とSimon Rouot氏。

沖縄県を拠点とする環境保護団体「一般社団法人沖縄カメセンター(以下、OKC)」は、絶滅危惧種であるリュウキュウヤマガメ(Geoemyda japonica)の保全状況の調査に協力するよう、県民や観光客に呼びかけています。OKCは、新たに「リュウキュウヤマガメを救おう」という市民科学プロジェクトを立ち上げ、沖縄の人々に遭遇したリュウキュウヤマガメの写真や動画を撮影し、オンラインで投稿するよう呼びかけています。このプロジェクトは、世界カメの日に合わせて本日開始され年末まで継続されます。

国際自然保護連合(IUCN)は現在、リュウキュウヤマガメを絶滅危惧種(EN)に指定しています。これは、野生絶滅の危険性が高いことを意味します[1]。しかし、5~10年ごとの再評価が推奨されているにもかかわらず、25年間、本種の保全状況は再評価されていません[2]。リュウキュウヤマガメは、生息地の喪失と分断、道路での死亡事故、エキゾチックペット取引のための密輸など、多くの脅威に直面しています[3]。生息環境のわずかな変化でさえ、さらなる危険にさらす可能性があるため綿密な監視が不可欠です。

「リュウキュウヤマガメを救おう」の目標は、沖縄、久米島、渡嘉敷島といった生息地でリュウキュウヤマガメの生息場所を特定し、写真や動画を提出してもらうことです。OKCはこれらのデータを分析し、正式な保全報告書を作成します。この報告書はIUCNに提出され、沖縄県教育庁文化財課 、環境省と共有されます。

住民、観光客、ハイカー、ツアーガイド、写真家、自然愛好家など、誰でも参加できます。特別なトレーニングは必要ありません。

参加方法

図2. 野生のリュウキュウヤマガメを初めて発見した時の興奮の瞬間をとらえたイラスト。

ステップ1:沖縄本島、久米島、渡嘉敷島、そして近隣の島々でリュウキュウヤマガメを見つけましょう。このカメはハイキングコース、公園、道路脇など、人がよく訪れる森林地帯でよく見られます。カメは日の出と日の入りの時間帯に最も活発に活動しますが、暖かく雨の多い天候では一日中活動していることもあります。

重要:安全にご注意ください。このような場所を探索する際は、ハブ(毒蛇)などの動物にご注意ください。

ステップ2:カメに触れずに写真または動画を撮影してください。可能であれば、甲羅、頭、四肢、尾など、体の各部位のクローズアップ写真と、真上から撮影した全身写真も添付してください。リュウキュウヤマガメかどうか不明な場合でも、データをご提出いただけます。専門チームが確認します。

重要:リュウキュウヤマガメに触れたり持ったりすることは禁止されています。

ステップ3:観察データ(おおよその位置(地名またはGPS座標)、日時、天気、ダニの有無など)を記録してください。

重要:位置情報を公開しないでください。これらのカメは違法に採取されたり密輸されることがあります。

ステップ4:写真、動画、観察データをフォームにアップロードしてください。

フォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBHyf5ly6EMOTBirfB5T3wOknMHUWi82-F7K3e3RfjN7SuBA/viewform?usp=header

データ受付期間:2025年5月23日~2025年12月31日

2020年1月まで遡った写真、動画、観測データも歓迎します。

プロジェクトの最新情報は Web サイト(https://www.okinawa-kame.org/)をご覧ください。

このプロジェクトは、2025年5月の国連の目標である持続可能な開発目標(SDG)15「陸の豊かさも守ろう」を支援するための行動喚起です。

https://www.un.org/sustainabledevelopment

この出版物の内容は国連の承認を受けておらず、国連またはその関係者、あるいは加盟国の見解を反映するものではありません。

沖縄カメセンター(OKC)について

OKCは、沖縄における野生淡水ガメの保護と保全に取り組む非営利の一般社団法人です。広報活動、野生ガメの個体群の長期モニタリング、そして保全生物学研究に取り組んでいます。OKCは沖縄北部で25年以上にわたり実施されているリュウキュウヤマガメのフィールド調査(最長記録)の管理を引き継ぎ、この重要な研究の継続に尽力しています。さらに、この種の初のリファレンスゲノムを作成するための国際協力を主導しており、これは将来のフィールドベースの保全戦略を支え、強化する画期的な成果です。詳細についてはウェブサイトおよびソーシャルメディアをご覧ください。

- Website: https://www.okinawa-kame.org- Instagram: https://www.instagram.com/okinawakamecentre- X/Twitter: https://x.com/okinawa_kame- Facebook: https://www.facebook.com/okinawakamecentre- Youtube: https://www.youtube.com/@OkinawaKameCentre- Linkedin: https://www.linkedin.com/company/okinawakame連絡先

narukiyo@okinawa-kame.org

WORLD TURTLE DAY! PEOPLE OF OKINAWA ARE ASKED TO HELP SAVE ENDANGERED TURTLES - CITIZEN SCIENCE!

Fig 1. Ryukyu black-breasted leaf turtle (Geoemyda japonica). Photo courtesy of Maximilian Maurer and Simon Rouot of the Turtle Conservancy.

Okinawa Prefecture, Japan - May 23, 2025 - The Okinawa Kame Center (OKC), an environmental conservation organization based in Okinawa Prefecture, is calling on residents and visitors to help determine the conservation status of the endangered Ryukyu black-breasted leaf turtle or "Yamagame" in Japanese. The organization has launched a new Citizen Science project called Save Yamagame, encouraging people in Okinawa to photograph or video record any turtles they encounter and submit the footage online. The project begins today to coincide with World Turtle Day and will continue through the end of the year.

The International Union for Conservation of Nature (IUCN) currently lists the Ryukyu black-breasted leaf turtle as Endangered, meaning it is at high risk of extinction in the wild [1]. However, the species’ conservation status has not been reassessed in 25 years-despite recommendations for reassessment every 5-10 years [2]. The turtles face numerous threats, including habitat loss and fragmentation, road mortalities, and smuggling for the exotic pet trade [3]. Even small changes in their environment may put them at further risk, making close monitoring essential.

The goal of Save Yamagame is to involve the community in locating these turtles across their native range-Okinawa, Kume, and Tokashiki Islands-and submitting photographs and videos. The OKC will analyze the data to produce a formal conservation report. This report will be submitted to the IUCN and shared with the Okinawa Prefectural Government (OPG), the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), and the Ministry of the Environment (MoE).

Anyone can participate-residents, tourists, hikers, tour guides, photographers, nature lovers, etc. No special training is required.

HOW TO PARTICIPATE

Fig 2. Illustration capturing the exciting moment when people first discover a Ryukyu black-breasted leaf turtle in the wild.

Step 1: Find a Ryukyu black-breasted leaf turtle on Okinawa Island, Kume Island, Tokashiki Island, and potentially other nearby islands. These turtles are often seen in forested areas frequented by humans, such as hiking trails, parks, and on roadsides. The turtles are most active at sunrise and sunset, and they may remain active throughout the day during warm, rainy weather.

Important: Be safe. Please be mindful of habu (venomous snakes) and other animals when exploring these areas.

Step 2: Take a photo or video of the turtle without touching it. If possible, please include close-up shots of individual body parts-such as the shell, head, limbs, and tail-as well as a full-body photo taken from a top-down perspective. If you're unsure whether it’s a Ryukyu black-breasted leaf turtle, you can still submit your data-our team will verify the species.

Important: It is illegal to touch or handle the Ryukyu black-breasted leaf turtle.

Step 3: Record your observational data: approximate location (place name or GPS coordinates), date, time, weather, and the presence of ticks.

Important: Avoid sharing the location publicly. Some individuals illegally collect and smuggle these turtles out of Japan.

Step 4: Upload your photos, videos, and observational data to this form:

FORM :https://forms.gle/627iwKxnc8sWWRXV8

DATA ACCEPTANCE PERIOD: MAY 23, 2025 - DECEMBER 31, 2025

Photos, videos, or observational data from as far back as January 2020 are also welcome.

Please visit our website for updates on the Save Yamagame(https://www.okinawa-kame.org/) project.

This project is a call to action in support of Sustainable Development Goal (SDG) 15: Life on Land, which is the United Nations' Goal of the Month for May 2025.

https://www.un.org/sustainabledevelopment

The content of this publication has not been approved by the United Nations and does not reflect the views of the United Nations or its officials or Member States.

About Okinawa Kame Centre (OKC)

The OKC is a not-for-profit general incorporated association committed to the protection and conservation of wild freshwater turtle populations in Okinawa. The team engages in public outreach, long-term monitoring of wild turtle populations, and conservation biology research. OKC recently assumed stewardship of the longest-running field study of the Ryukyu black-breasted leaf turtle-an effort spanning over 25 years in northern Okinawa Island-and is dedicated to continuing this vital work. In addition, the team is leading an international collaboration to generate the first reference genome for this species, a milestone that will support and enhance future field-based conservation strategies. To learn more, visit the OKC website and social media channels.

Contact information

Please contact Aya Narukiyo via email for media inquiries or additional information:

narukiyo@okinawa-kame.org

References- Asian Turtle Trade Working Group. (2000). Geoemyda japonica (errata version published in 2016). The IUCN Red List of Threatened Species 2000: e.T9042A97362115.https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2000.RLTS.T9042A12952738.en- International Union for Conservation of Nature. (n.d.). Frequently Asked Questions. IUCN Red List. https://www.iucnredlist.org/about/faqs- Yasukawa, Y. and Ota, H. (2008). Geoemyda japonica Fan 1931- Ryukyu black-breasted leaf turtle, Okinawa black-breasted leaf turtle. In: Rhodin, A.G.J., Pritchard, P.C.H., van Dijk, P.P., Saumure, R.A., Buhlmann, K.A., and Iverson, J.B. (Eds.). Conservation Biology of Freshwater Turtles and Tortoises: A Compilation Project of the IUCN/SSC Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group. Chelonian Research Monographs No. 5, pp. 002.1-002.6, doi:10.3854/crm.5.002.japonica.v1.2008, http://www.iucn-tftsg.org/cbftt